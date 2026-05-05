เด่นหล้า กรุ๊ป กางแผน 2026 ปักหมุด "Education Hub" ครบวงจร ฉลอง 47 ปี

เด่นหล้า กรุ๊ป (Denla Group) ผู้นำด้านการศึกษาระดับแถวหน้าของเมืองไทย ประกาศวิสัยทัศน์ครั้งยิ่งใหญ่ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 47 และฉลองครบรอบ 20 ปี โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 กางแผนยุทธศาสตร์ “Roadmap 2026” ยกระดับโครงสร้างการเรียนรู้สู่การเป็น “Education Hub” หรือศูนย์กลางด้านการศึกษาที่สมบูรณ์แบบและครบวงจรที่สุดบนพื้นที่พระราม 5 ครอบคลุมตั้งแต่ระดับเตรียมอนุบาลจนถึงมัธยมปลาย พร้อมเปิดตัว 2 โครงการเรือธง “Denla Pre College” หลักสูตรมัธยมปลายมาตรฐานอเมริกัน และ “Thai Plus” ศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทยรูปแบบใหม่ภายใต้แนวคิด Personalized Learning มุ่งปั้น “พลเมืองโลก” ที่มีทักษะวิชาการเข้มข้นควบคู่ความแข็งแกร่งทางภาษา เพื่อสร้างเส้นทางการศึกษาต่อเนื่อง (Academic Pathway) สู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลก ตอบโจทย์ความท้าทายในปี 2026 อย่างยั่งยืน
ดร.เต็มยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเด่นหล้า เปิดเผยว่า ในวาระพิเศษที่ Denla Group ก้าวเข้าสู่ปีที่ 47 และการเดินทางมาครบ 20 ปีของโรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทย กลุ่มเด่นหล้าจึงได้ประกาศแผนพัฒนากลยุทธ์ปี 2026 (Roadmap 2026) โดยมุ่งเป้าหมายในการเป็น Education Hub ที่ครบวงจรที่สุด เพื่อสร้างระบบการศึกษาที่มีความต่อเนื่องและเข้มแข็งในเชิงวิชาการตั้งแต่วันแรกที่ก้าวเข้าสู่โรงเรียนจนถึงวันที่ก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัย
ปัจจุบัน Campus (วิทยาเขต) เด่นหล้า พระราม 5 ประกอบด้วย 2 รากฐานสำคัญ ได้แก่ โรงเรียนเด่นหล้า พระราม 5 (เน้นระดับอนุบาล) และ DLTS International School (ตั้งแต่เตรียมอนุบาลถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3) ซึ่งการประกาศแผนปี 2026 ครั้งนี้ คือการเติมจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญเพื่อสร้าง เส้นทางการศึกษาแบบต่อเนื่อง ที่ชัดเจนและวัดผลได้จริง โดยมุ่งเน้นการเรียนการสอนแบบ Personalized Learning การเรียนรู้ที่เฉพาะเจาะจงรายบุคคล เพื่อตอบโจทย์ความแตกต่างและความถนัดของผู้เรียนในแต่ละช่วงวัย
“เราไม่ได้มองแค่การสอนหนังสือ แต่เรามองถึงการสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ (Learning Ecosystem) ที่เด็กคนหนึ่งจะเติบโตขึ้นมาอย่างมีทิศทาง แผนกลยุทธ์ปี 2026 ของเราจึงให้ความสำคัญกับการวัดผลที่จับต้องได้และการเรียนรู้ที่เข้าถึงตัวตนของนักเรียนแต่ละคนอย่างแท้จริง” ดร.เต็มยศ กล่าว
หนึ่งในโปรเจกต์สำคัญที่เปิดตัว “Thai Plus” ศูนย์การเรียนเสริมที่เข้ามาปฏิวัติการเรียนภาษาไทยในรูปแบบใหม่ ซึ่งออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาความหลากหลายของทักษะผู้เรียน โดยใช้แนวคิด Customized Learning หรือการเรียนรู้แบบปรับแต่งตามความเหมาะสม ซึ่งจะเริ่มต้นจากการประเมินศักยภาพก่อนเรียน (Pre-assessment) เพื่อวิเคราะห์จุดเด่นและจุดที่ต้องพัฒนาของเด็กแต่ละคนอย่างแม่นยำ
Thai Plus เน้นการพัฒนาทักษะ 4 ด้านหลัก คือ ฟัง พูด อ่าน และเขียน ผ่านรูปแบบ Active Learning Integration เพื่อให้เด็กไม่เพียงแค่จดจำ แต่สามารถสื่อสารและใช้งานได้จริง โดยมีจุดเด่นอยู่ที่ Flexible Format รูปแบบการเรียนที่ยืดหยุ่น รองรับทั้งการเรียนตัวต่อตัว กลุ่มย่อย และในชั้นเรียนปกติ ทั้งแบบเต็มวันและครึ่งวัน
ในระดับประถมศึกษาตอนต้น Thai Plus จะอ้างอิงหลักสูตรจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของชาติ ขณะที่ระดับอื่นจะใช้หลักสูตรเฉพาะของเด่นหล้าที่ผ่านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความสามารถทางภาษาให้นักเรียนมีความแข็งแกร่งและพร้อมต่อยอดสู่ระดับสากล
ผศ. ดร. ต่อยศ ปาลเดชพงศ์ กรรมการบริหารกลุ่มโรงเรียนเด่นหล้า กล่าวถึงก้าวสำคัญในการขยายฐานสู่ระดับมัธยมปลายว่า การเปิดตัวหลักสูตร “Denla Pre College” คือคำตอบของการเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยในระดับสากลอย่างเป็นระบบ โดยหลักสูตรนี้ถูกออกแบบบนกรอบ American Academic Framework (มาตรฐานการศึกษาแบบอเมริกัน) ซึ่งเน้นความยืดหยุ่นควบคู่ไปกับความเข้มข้นทางวิชาการ หัวใจของ Denla Pre College คือการสร้างสมดุลระหว่าง “ความรู้เชิงลึก” และ
“ทักษะจำเป็นในอนาคต” ซึ่งประกอบด้วย 4 ทักษะหลัก (Core Skills) ได้แก่:
1. Critical Thinking ฝึกให้นักเรียนรู้จักตั้งคำถามและคิดวิเคราะห์อย่างเป็นเหตุเป็นผล
2. Problem Solving ทักษะการจัดการกับอุปสรรคที่ซับซ้อนในโลกยุคใหม่
3. Communication ความสามารถในการถ่ายทอดความคิดอย่างมีประสิทธิภาพ
4. Collaboration การทำงานเป็นทีมเพื่อบรรลุเป้าหมายที่ใหญ่กว่า
นอกจากนี้ จุดแข็งของหลักสูตรคือ Academic Pathway Planning ที่จะดูแลนักเรียนอย่างใกล้ชิด ตั้งแต่การค้นหาความถนัด การเลือกสาขาวิชา การเตรียม Portfolio (แฟ้มสะสมผลงาน) และการเตรียมตัวสมัครเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อให้นักเรียนก้าวสู่รั้วมหาวิทยาลัยด้วยความมั่นใจ
“ในมุมมองของการศึกษาไทยในปี 2026 การเปลี่ยนแปลงของโลกเกิดขึ้นเร็วมาก ทั้งด้านเทคโนโลยีและทักษะที่จำเป็น ระบบการศึกษาจึงต้องปรับตัวสร้าง ความพร้อมสู่อนาคต ผ่านรูปแบบ Real-world Learning หรือ การเรียนรู้จากสถานการณ์จริง เพื่อให้นักเรียนไม่ใช่แค่คนเรียนเก่ง แต่เป็นคนที่ปรับตัวเก่งและสร้างโอกาสในเวทีสากลได้” ผศ. ดร. ต่อยศ กล่าว
วิสัยทัศน์ของเด่นหล้า กรุ๊ป ภายใต้โรดแมป 2026 ไม่เพียงแต่ต้องการสร้างนักเรียนที่เก่งวิชาการระดับโลกเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับตัวตนและรากฐานของความเป็นไทย สู่เป้าหมายสูงสุดคือการสร้าง Global Citizen พลเมืองโลก ที่มีทักษะภาษาไทยที่แข็งแกร่งควบคู่ไปกับวิชาการระดับสากล