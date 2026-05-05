อย. สั่งพิสูจน์ด่วน! ปลากระป๋องต้องสงสัยใช้ “ปลานิล” แทนแมคเคอเรล ลั่นหาก "ย้อมแมว" จริง เจอโทษหนัก

อย. ประสาน สสจ. สมุทรสาคร ตรวจสอบโรงงานผลิตปลากระป๋องต้องสงสัยที่พบปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรล สั่งเก็บตัวอย่างตรวจพิสูจน์ความจริงสายพันธุ์ปลา ย้ำ! แม้บริษัทจะเยียวยาผู้โพสต์แล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงชนิดปลาโดยไม่ได้รับอนุญาต จะมีความผิดอาญาตาม พ.รบ. อาหาร ไม่สามารถยอมความได้
วันนี้ (5 พ.ค.) เภสัชกรหญิงสุภัทรา บุญเสริม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยถึงกรณีคลิปวิดีโอจากผู้ใช้เฟซบุ๊ก “เต๋า สมชาย‘ ไง” ที่ตั้งข้อสังเกตว่าปลากระป๋องที่ซื้อมามีลักษณะผิดปกติ ไม่ตรงกับฉลากที่ระบุว่าเป็นปลาแมคเคอเรลว่า แม้ล่าสุดผู้โพสต์จะลบคลิปเนื่องจากได้รับการเยียวยาจากบริษัทและมีการเรียกคืนสินค้าแล้ว แต่ในฐานะหน่วยงานกำกับดูแล สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบให้ถึงที่สุด เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคและรักษาคุณภาพ มาตรฐาน รวมถึงความปลอดภัยด้านอาหารของประเทศ จึงได้ประสานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) สมุทรสาคร เข้าตรวจสอบบริษัท ศรีรุ้งงามฟู้ดส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 89/98 หมู่ 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งเป็นสถานที่ผลิตปลากระป๋องดังกล่าว จากการตรวจสอบพบว่า สถานที่ผลิตไม่ผ่านหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร (GMP) และพบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปที่ใช้ปลาชนิดอื่นตามที่เป็นข่าว เจ้าหน้าที่จึงได้สั่งให้บริษัทเรียกคืนสินค้าทั้งหมดออกจากท้องตลาด และดำเนินการอายัดผลิตภัณฑ์ยี่ห้อที่เป็นข่าวและยี่ห้ออื่นที่พบทั้งหมด ณ สถานที่ผลิตจำนวน 12,760 กระป๋อง และที่พบ ณ สถานที่จำหน่ายจำนวน 250 กระป๋อง แล้ว พร้อมทั้งประสานกรมประมงเพื่อตรวจยืนยันสายพันธุ์ปลาที่ใช้ให้ชัดเจนอีกครั้ง
เลขาธิการฯ อย. เน้นย้ำว่า กรณีการเปลี่ยนวัตถุดิบเป็นปลาชนิดอื่นแทนปลาแมคเคอเรลตามที่ได้รับอนุญาต และแสดงฉลากให้ผู้บริโภคเข้าใจว่า ปลากระป๋องนั้นผลิตจากปลาแมคเคอเรล แม้ว่าปลานั้นจะเป็นปลาที่รับประทานได้อย่างปลอดภัย แต่ถือว่าเป็นการหลอกลวงผู้บริโภค มีความผิดตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ฐานผลิตอาหารปลอม มีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 10 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000 บาท และฐานแสดงฉลากไม่ถูกต้อง ทำให้ผู้บริโภคเข้าใจผิดในสาระสำคัญ มีโทษปรับไม่เกิน 30,000 บาท จึงขอเตือนผู้ผลิตทุกรายให้ดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม การกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นการหลอกลวงผู้บริโภคแล้ว ยังทำลายความเชื่อมั่นของอุตสาหกรรมอาหารไทย หากตรวจพบการกระทำผิด อย. จะดำเนินคดีตามกฎหมายขั้นสูงสุด
ทั้งนี้ ปลากระป๋องที่ทำจากปลาแมคเคอเรล จะมีลักษณะเป็นเกล็ดเล็กละเอียดมากจนอาจเห็นเป็นผิวเรียบ เนื้อสัมผัสจะนุ่มและแตกง่ายเมื่ออยู่ในซอสมะเขือเทศ หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ หรือต้องการแจ้งเรื่องร้องเรียน สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน อย. 1556 หรือ Line: @FDAThai, Facebook: FDAThai,E-mail: 1556@fda.moph.go.th หรือ ตู้ ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ เลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้าย