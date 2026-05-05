นวัตกรรม “Low Dose CT” ทางเลือกใหม่ตรวจคัดกรองมะเร็งปอดระยะแรก รังสีต่ำกว่าปกติ 5 เท่า ไม่ต้องงดน้ำ-อาหาร ตอบโจทย์คนยุค PM 2.5

โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทิร์นวัฒนา จ.อุดรธานี เดินหน้ายกระดับมาตรฐานการดูแลสุขภาพเชิงรุก ชูนวัตกรรม “Low Dose CT” (การเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ช่องอกด้วยปริมาณรังสีต่ำ) เทคโนโลยีประสิทธิภาพสูงในการคัดกรองมะเร็งปอดระยะเริ่มต้น ชูจุดเด่นตรวจละเอียดระดับมิลลิเมตร ปลอดภัยด้วยปริมาณรังสีที่ต่ำกว่าการตรวจคอมพิวเตอร์ปกติถึง 5 เท่า พร้อมมอบความสะดวกสบายให้ผู้รับบริการโดยไม่ต้องงดน้ำและอาหารก่อนเข้ารับการตรวจ
พญ.แพวพรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย รังสีแพทย์ ประจำ โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทิร์นวัฒนา จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ในปัจจุบันปัจจัยเสี่ยงด้านสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่ทวีความรุนแรงขึ้น ประกอบกับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ ส่งผลให้สถิติผู้ป่วยมะเร็งปอดมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ปัญหาหลักของมะเร็งปอดคือในระยะเริ่มต้นมักไม่แสดงอาการ ทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่ตรวจพบเมื่อโรคเข้าสู่ระยะลุกลามแล้ว ซึ่งยากต่อการรักษา
“การตรวจสุขภาพด้วยการเอกซเรย์ปอด (Chest X-ray) แบบทั่วไป แม้จะทำได้ง่าย แต่อาจมีข้อจำกัดในการตรวจพบความผิดปกติขนาดเล็ก หรือจุดที่ถูกอวัยวะอื่นบดบัง เช่น เงาหัวใจหรือกระบังลม แต่เทคโนโลยี Low Dose CT สามารถแก้ปัญหานี้ได้ ด้วยการสร้างภาพตัดขวาง 3 มิติที่มีความละเอียดสูง ทำให้แพทย์สามารถมองเห็นจุดหรือก้อนเนื้อที่มีขนาดเล็กเพียงไม่กี่มิลลิเมตรได้ชัดเจน ซึ่งการตรวจพบตั้งแต่ระยะแรกเริ่มจะช่วยเพิ่มโอกาสในการรักษาให้หายขาดได้สูงขึ้นอย่างมาก” พญ.แพวพรรณ กล่าว
นอกจากประสิทธิภาพด้านความแม่นยำแล้ว Low Dose CT ยังถูกออกแบบมาเพื่อความปลอดภัยและคล่องตัวของผู้รับบริการ โดยใช้ปริมาณรังสีที่น้อยมากเมื่อเทียบกับการทำ CT Scan ทั่วไป และที่สำคัญคือผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องฉีดสารทึบรังสี ทำให้ไม่ต้องงดน้ำหรืออาหารก่อนตรวจ ช่วยลดความยุ่งยากและระยะเวลาในการเตรียมตัว เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ใส่ใจสุขภาพและกลุ่มเสี่ยง
สำหรับกลุ่มเป้าหมายที่ควรเข้ารับการคัดกรอง พญ.แพวพรรณ แนะนำว่าควรเป็นผู้ที่มีประวัติสูบบุหรี่จัด (สะสมตั้งแต่ 20 Pack-Year ขึ้นไป) ผู้ที่ต้องทำงานหรือใช้ชีวิตท่ามกลางมลภาวะฝุ่นควันเป็นประจำ ผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งปอด หรือผู้ที่มีความกังวลใจเกี่ยวกับสุขภาพทางเดินหายใจ
โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทิร์นวัฒนา มุ่งมั่นที่จะนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาปรับใช้ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการคัดกรองโรคที่รวดเร็วและแม่นยำ เพราะการวินิจฉัยที่ฉับไวคือหัวใจสำคัญของการรักษาที่มีประสิทธิภาพ
สำหรับผู้ที่สนใจเข้ารับบริการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วย Low Dose CT สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แผนกรังสีวินิจฉัย โรงพยาบาลนอร์ทอีสเทิร์นวัฒนา จ.อุดรธานี หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาล