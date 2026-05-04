ปลัดกระทรวง อว.ระบุหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ม.เนชั่น ผ่านเกณฑ์ อว. แต่ “การรับรองวิชาชีพ“ เป็นอำนาจสภาวิชาชีพ เร่งคุ้มครองสิทธิผู้เรียน

ปลัดกระทรวง อว.ระบุหลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2562) ม.เนชั่น ผ่านเกณฑ์ อว. แต่ “การรับรองวิชาชีพ“ เป็นอำนาจสภาวิชาชีพ เร่งคุ้มครองสิทธิผู้เรียนให้เข้าสอบขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นรายบุคคลกับสภาวิชาชีพได้
เมื่อวันที่ 4 พ.ค. ศ.ดร.ศุภชัย ปทุมนากุล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยกรณีหลักสูตรทันตแพทย์ของมหาวิทยาลัยเนชั่นที่ถูกเพิกถอนการรับรองจากสภาวิชาชีพ ว่า หลักสูตรดังกล่าวเป็นหลักสูตรใหม่ ปี พ.ศ.2562 โดย ม.เนชั่นได้เริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกในปี 2563 ซึ่งในส่วนของกระทรวง อว.ได้ดำเนินการพิจารณาตามกรอบกฎหมายและมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนด ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวง อว. แต่ในส่วนการรับรองในระดับ “วิชาชีพ” เป็นอีกกระบวนการหนึ่งที่อยู่ในอำนาจของสภาวิชาชีพโดยเฉพาะ ซึ่งต้องเป็นผู้พิจารณาว่าหลักสูตรดังกล่าวเป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพหรือไม่ โดยรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 มาตรา 43 กำหนดให้สภาวิชาชีพไม่เข้ามาก้าวก่ายการจัดการศึกษา ส่งผลให้มาตรฐานหลักสูตรของกระทรวง อว. และมาตรฐานของสภาวิชาชีพเป็นคนละส่วนกัน
ปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมา กระทรวง อว. ตระหนักถึงช่องว่างดังกล่าว โดยเฉพาะในหลักสูตรสายวิชาชีพ จึงได้ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยนำหลักสูตรไปผ่านการรับรองจากสภาวิชาชีพก่อนยื่นขอรับรองมาตรฐานหลักสูตรจากกระทรวง อว. เพื่อป้องกันปัญหาในภายหลัง อย่างไรก็ดี มีบางกรณีที่มหาวิทยาลัยอ้างข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ ทำให้กระทรวง อว. ต้องพิจารณารับรองตามเกณฑ์ของตนก่อน แม้หลักสูตรนั้นอาจยังไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพก็ตาม โดยกระทรวง อว.ได้กำชับให้มหาวิทยาลัยต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวแก่นักศึกษาล่วงหน้า เพื่อคุ้มครองสิทธิของผู้เรียน
“สำหรับกรณีมหาวิทยาลัยเนชั่น ในช่วงปี 2563 มหาวิทยาลัยได้แจ้งว่าหลักสูตรดังกล่าวได้รับการรับรองจากทั้งกระทรวง อว.และสภาวิชาชีพแล้ว จึงไม่มีข้อกังวลในขณะนั้น กระทั่งต่อมาสภาวิชาชีพมีคำสั่งเพิกถอนการรับรองย้อนหลังถึงปี 2563 ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่ต้องเร่งหาทางแก้ไขร่วมกัน อย่างไรก็ตาม แม้ขณะนี้หลักสูตรจะไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ แต่นักศึกษายังสามารถเข้าสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเป็นรายบุคคลกับสภาวิชาชีพได้“ ศ.ดร.ศุภชัย กล่าว
ปลัดกระทรวง อว.กล่าวด้วยว่า กระทรวง อว.จะเร่งประสานงานกับสภาวิชาชีพ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมถึงป้องกันไม่ให้เกิดกรณีลักษณะเดียวกันในสาขาวิชาชีพอื่น นอกจากนี้ จะตรวจสอบข้อเท็จจริงกับมหาวิทยาลัยเนชั่นเพิ่มเติม ว่าได้มีการแจ้งนักศึกษาอย่างชัดเจนตั้งแต่ต้นหรือไม่ว่าหลักสูตรยังไม่ได้รับการรับรองจากสภาวิชาชีพ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและคุ้มครองสิทธิของผู้เรียนอย่างสูงสุดต่อไป