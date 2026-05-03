ผู้ว่าฯ ชัชชาติ รับมอบโครงการทดสอบประสิทธิภาพและประเมินผล AI สำหรับวิเคราะห์โรคหลอดเลือดทางสมอง

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รับมอบ โครงการทดสอบประสิทธิภาพ และประเมินผลเทคโนโลยี ปัญญาประดิษฐ์สำหรับวิเคราะห์ โรคหลอดเลือดทางสมอง ในการพัฒนา เทคโนโลยีชั้นสูง เพื่อยกระดับคุณภาพการวินิจฉัย และพัฒนาระบบการดูแลรักษา แบบครบวงจร จาก บริษัท ฮิวรอน โกลบอล จำกัดโดยคุณตุลา เลิศประเสริฐกุล ประธานกรรมการ และ ดร.พัชราภรณ์ สันติเสวี ฃึ่งทั้งสองฝ่ายได้เล็งเห็นประโยชน์ ร่วมกันในการนำโปรแกรมดังกล่าว มาทดลองใช้ และประเมินผล ในสภาพแวดล้อมทางคลินิก จริง เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพความปลอดภัย และความเป็นไปได้ในการบูรณาการ เข้ากับระบบการทำงานของโรงพยาบาล ในสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยมี พญ. อัมพร เกียรติปานอภิกุล รองผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เป็นผู้รับมอบเพื่อประโยชน์ทางวิชาการและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันในระยะยาว เมื่อวันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2569 ที่ผ่านมา