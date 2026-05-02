รองนายกฯ มอบทิศทาง TPQI ร่วมเป็นกลไกขับเคลื่อนทุนมนุษย์ ภายใต้นโยบาย “เรียนได้งบ จบได้งาน”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะกำกับดูแลสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) หรือ TPQI กล่าวระหว่างมอบแนวทางการทำงานให้กับคณะผู้บริหารสถาบัน โดยมีนายพิสิฐ รังสฤษฎ์วุฒิกุล ประธานกรรมการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ พร้อมด้วยนางสาวจุลลดา มีจุล ผู้อำนวยการสถาบัน นำคณะผู้บริหารสถาบัน เข้าพบและรับมอบแนวทางการทำงานซึ่งมีนายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะทำงานเข้าร่วมพูดคุยด้วยว่า สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญในการพัฒนาและให้การรับรองคน โดยเฉพาะในกลุ่มมุ่งเน้นพัฒนาทักษะเฉพาะทาง มีการ Upskill/Reskill โดยไม่ได้รับปริญญา แต่จะได้รับใบประกาศนียบัตรคุณวุฒิวิชาชีพ (Certificate) ซึ่ง TPQI สามารถเชื่อมโยงฐานข้อมูลด้านแรงงาน กับทักษะจากความต้องการของนายจ้างเข้ากับศักยภาพของกำลังแรงงานในระบบ นำไปสู่การรับรองที่เทียบเคียงกับวุฒิทางการศึกษา ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตัวแรงงานที่ได้รับการยกระดับ หรือนำไปสู่การปรับขึ้นค่าจ้างได้

ศาสตราจารย์ ดร.ยศชนัน ย้ำว่ามีแนวทางในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันแบบข้ามกระทรวง โดยมีทุนมนุษย์ เป็นแกนกลาง ทั้งกระทรวงแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการพัฒนาความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) และ อว. รวมถึง TPQI ด้วยที่จะต้องทำงานบนเป้าหมายเดียวกันไม่แบ่งแยก ภายใต้นโยบาย “เรียนได้งบ จบได้งาน” โดยอยากให้ TPQI เน้นพัฒนามาตรฐานอาชีพใหม่ๆ รองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคม ดูเรื่องของการ Upskill Reskill ที่จำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาทุนมนุษย์ทั้งกลุ่ม EV การติดตั้งโซลาร์เซล อาชีพรองรับวัยเกษียณที่ยังสามารถพัฒนาแล้วกลับเข้าสู่การทำงานต่อได้ รวมถึงอาชีพในกลุ่ม Creative Economy เป็นต้น ซึ่ง อว. ขณะนี้กำลังขับเคลื่อนด้าน Wellness Economy ทาง TPQI ก็สามารถมาเชื่อมโยงชุดข้อมูลในการขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันได้ รวมถึงการใช้ประโยชน์จาก EWE แพลตฟอร์ม เนื่องจากต้องการให้ทุกหน่วยทำงานร่วมกันโดยมีศูนย์กลางคือ “การพัฒนาทุนมนุษย์” (Human Capital)

ด้านนายจุลพันธ์ พร้อมสนับสนุนการทำงานร่วมกับ TPQI และกระทรวงแรงงาน โดยเฉพาะกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับ TPQI ได้ ทั้งในเรื่องหลักสูตรการฝึกอบรมรองรับอาชีพใหม่ๆ ให้ตอบโจทย์การเปลี่ยนแปลง พร้อมสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับการฝึกอบรมจากกรมพัฒฯ สามารถได้การรับรองคุณวุฒิวิชาชีพจาก TPQI ไปด้วย เพราะสิ่งสำคัญที่สุดคือ คนทำงานต้องได้รับประโยชน์จริง ทั้งในด้านโอกาสการมีงานทำ รายได้ที่เพิ่มขึ้น และความมั่นคงในอาชีพ ซึ่งจะเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศในระยะยาว






















