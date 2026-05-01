ประกันสังคมร่วมจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติปี 69 ณ ลานคนเมือง กทม. เช็คสิทธิประโยชน์ – บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ตรวจสุขภาพฟรี พร้อมกิจกรรมความบันเทิงมากมาย

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เชิญชวนพี่น้องผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป ร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2569 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก นายยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมได้เข้าร่วมจัดกิจกรรมวันแรงงานแห่งชาติอย่างต่อเนื่อง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ และส่งเสริมการเข้าถึงระบบประกันสังคมแก่ผู้ประกันตนทุกกลุ่ม โดยในปีนี้ สำนักงานประกันสังคมขอเชิญชวนลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมงานวันแรงงานแห่งชาติ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2569 ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมกิจกรรมดี ๆ ที่จัดขึ้นอย่างหลากหลาย ทั้งด้านสุขภาพ การให้ความรู้ และความบันเทิงมากมาย ฟรี!! ตลอดงาน
ภายในงาน สำนักงานประกันสังคมได้จัดบูธนิทรรศการแสดงผลงานของหน่วยงาน พร้อมกิจกรรมบนเวทีให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ประกันสังคม การให้คำปรึกษาและตรวจสอบสิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกันตน รวมถึงการรับสมัครผู้ประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 เพื่อเปิดโอกาสให้แรงงานนอกระบบ และผู้ที่ออกจากงานยังคงได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีบริการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากโรงพยาบาลเครือข่ายประกันสังคม เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพและคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงาน พร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแก่ผู้ประกันตนภายในบริเวณงาน เพื่อสนับสนุนการดูแลสุขภาพเชิงป้องกันและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน อีกทั้งภายในงานยังมีบูธกิจกรรมความบันเทิง เล่นเกมตอบคำถามชิงรางวัล พร้อมรับคูปองลุ้นของรางวัลมากมาย
สำหรับวันแรงงานแห่งชาติปีนี้ กลุ่มผู้ใช้แรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้องรวม 8 ข้อ โดยมีประเด็นสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาระบบประกันสังคม อาทิ การเปิดโอกาสให้พนักงานรัฐวิสาหกิจสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 การปรับเพิ่มสิทธิกรณีคลอดบุตร การคงสิทธิประโยชน์หลังเกษียณบางกรณี รวมถึงการขยายช่วงอายุผู้สมัครเพื่อรองรับสังคมผู้สูงอายุ ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้รับข้อเรียกร้องดังกล่าว พร้อมมอบหมายให้สำนักงานประกันสังคมเร่งศึกษาและพัฒนาสิทธิประโยชน์ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้แรงงาน เพื่อให้เกิดความคุ้มครองที่ครอบคลุม เป็นธรรม และยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานประกันสังคมยังคงมุ่งมั่นพัฒนาระบบประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ผู้ประกันตนทุกคนได้รับสวัสดิการที่เหมาะสม มีความมั่นคงในชีวิต ลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างความเสมอภาคในสังคมอย่างยั่งยืน