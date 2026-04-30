ศิริราช ! สร้างประวัติศาสตร์โลก ผลิต “ข้อสะโพกไทเทเนียม“ เดินหน้าผ่าตัดผู้ป่วยลาว เชื่อมสัมพันธ์ไทย–ลาว 75 ปี ผ่านโครงการ “Love for Humanity by Siriraj ครั้งที่ 4”

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2569 ที่ โรงพยาบาลศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล แถลงเปิดโครงการ “Love for Humanity by Siriraj ครั้งที่ 4” เตรียมลงพื้นที่ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกให้ผู้ป่วยด้อยโอกาส ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวระหว่างวันที่ 4–7 พฤษภาคม 2569 เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
ภายในงานได้รับเกียรติจาก ศ. นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลม.มหิดล เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าว "Love for Humanity by Siriraj” ครั้งที่ 4
ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี พระราชวชิรธรรมาจารย์ เจ้าอาวาสวัดป่า บ้านตาด พณฯ สีสะหวาด อินพะจัน เอกอัครรัฐทูตแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประจำราชอาณาจักรไทย นางครองขนิษฐ รักษ์เจริญ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ และ ศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช หัวหน้าภาควิชา ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด ม.มหิดล ร่วมพูดคุยถึงการดำเนินงานในโครงการฯ ดังกล่าว
ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล กล่าวว่า ในปีนี้ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ในการสนับสนุนภารกิจเพื่อกระชับความสัมพันธ์ของทั้ง 2 ภูมิภาคอย่างยั่งยืน พร้อมกันนี้คณะฯ ยังได้ระดมทรัพยากรทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ทันสมัยและบุคลากรผู้เชี่ยวชาญสหวิชาชีพ เพื่อดำเนินการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกจำนวน 49 ราย รวม 72 ข้อ พร้อมมุ่งเน้นการถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงวิชาการ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ของ สปป.ลาว ให้เติบโตได้อย่างเข้มแข็ง
“โครงการนี้เน้นย้ำถึงบทบาทของศิริราชพยาบาลในฐานะ "สถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน" ที่ไม่เพียงให้บริการประชาชนในประเทศ แต่ยังขยายความช่วยเหลือและองค์ความรู้ไปสู่ระดับนานาชาติ เพื่อสร้างความสุขและความสงบสุขร่วมกันในสังคมโลก”ศ. นพ.อภิชาติ กล่าว
ศ. นพ.กีรติ เจริญชลวานิช
ระบุว่า ภารกิจปีนี้มีความท้าทายสูง เนื่องจากผู้ป่วยกว่าครึ่งเป็นเคสซับซ้อน ทีมแพทย์จึงขยายเวลาปฏิบัติงานเป็น 3 วัน เพื่อให้การรักษามีประสิทธิภาพสูงสุด
และที่สำคัญ ศิริราชได้สร้าง “ประวัติศาสตร์ครั้งแรกของโลก” ด้วยการคิดค้นและผลิต กระดูกเบ้าสะโพกไทเทเนียมเฉพาะบุคคล ด้วยเทคโนโลยี 3D Printing ภายในโรงพยาบาล (Point of Care) โดยใช้วัสดุไทเทเนียมระดับการแพทย์ ช่วยให้ชิ้นส่วนกระดูกเทียมมีความพอดี ลดภาวะแทรกซ้อน และเพิ่มประสิทธิภาพการฟื้นตัวของผู้ป่วย
“เทคโนโลยีดังกล่าวจะถูกนำไปใช้จริงกับผู้ป่วยชาวลาว 4 ราย ที่มีความซับซ้อนสูง เดินทางมารับการผ่าตัดด้วยนวัตกรรมนี้ที่ศิริราช ถือเป็นการเข้าถึงการรักษาระดับสูงสุดในปัจจุบัน“ศ.นพ.กีรติ กล่าว
นอกจากนี้ โครงการยังบูรณาการศาสตร์ การแพทย์แผนไทยร่วมกับกายภาพบำบัด เพื่อช่วยลดอาการปวดและฟื้นฟูร่างกายผู้ป่วยหลังผ่าตัดให้รวดเร็วยิ่งขึ้น
ศ.นพ.กีรติ กล่าวว่าโครงการ Love for Humanity by Siriraj เริ่มต้นตั้งแต่ปี 2566 และได้ดำเนินภารกิจในหลายประเทศ เช่น เนปาล ภูฎาน และศรีลังกา
ก่อนจะขยายมาสู่ลาวในปีนี้
”ภารกิจครั้งนี้ไม่เพียงเป็นการรักษาผู้ป่วย แต่ยังเป็นกลไกสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทย-ลาว 75 ปี ผ่านความร่วมมือด้านสาธารณสุข การถ่ายทอดองค์ความรู้ และพลังแห่งความเมตตาที่ก้าวข้ามพรมแดน“ ศ.นพ.กีรติ กล่าว
ด้าน พระราชวชิรธรรมาจารย์ (หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม) เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด กล่าวว่า
โรงพยาบาลศิริราช มีความรู้ความสามารถที่จะรอไททาเนียมขึ้นมาแทนกระดูกที่มันเปื่อยยุ่ยไม่สามารถไปใช้กระดูกเดิมได้
อาจารย์แพทย์นำความรู้ความสามารถเหล่านี้ เทคนิคต่างๆทั้งหลายไปสอนไปอบรมให้แก่ทีมแพทย์สาธารณสุขทั่วโลก
”โครงการนี้ให้ผลเห็นทันตา คนไข้เจ็บปวดมาร่วม 10 ปีเพียงแค่ 3 ชั่วโมง หายเจ็บปวด เดินได้ ได้ชีวิตใหม่ ก็ต้องอาศัยกำลังคณะศรัทธา ญาติโยมคณะ ศิษยานุศิษย์ ร่วมกันบริจาคมา เพื่อการใช้จ่ายเพื่อการดูแลรักษาแต่คนยากไร้ในส่วนนี้กันต่อไป“พระอาจารย์สุธรรม กล่าว
สำหรับภารกิจครั้งสำคัญนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-7 พฤษภาคม 2569 ณ โรงพยาบาลมิตรภาพนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับเมตตาธรรมและการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากพระราชภาวนาวชิรา พระราชวชิรธรรมาจารย์ และพระพรหมศากยวงศ์วิสุทธ์ ในฐานะสะพานบุญสำคัญที่เชื่อมโยงศรัทธาและความร่วมมือทางการแพทย์ข้ามพรมแดน เพื่อให้โครงการบรรลุเจตนารมณ์แห่งความเมตตาและมิตรภาพ อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศอย่างยั่งยืน