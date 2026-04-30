ลัช ประเทศไทย จับมือ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เปิดตัวแคมเปญ “Asian Elephant Shower Jelly” ยุติการใช้ช้างเพื่อความบันเทิง

ลัช ประเทศไทย (LUSH Thailand) ร่วมกับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection Thailand) เปิดตัวแคมเปญสาธารณะ “Asian Elephant Shower Jelly” ผ่านแนวคิดหลัก “We Deserve A Wild Life” เพื่อชวนสังคมหันมาตระหนักถึงปัญหา กระตุ้นให้เกิดบทสนทนาในวงกว้าง นำไปสู่การยุติการใช้ช้างเพื่อความบันเทิง พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นพิเศษ “Asian Elephant Shower Jelly” โดยรายได้ 75% หลังหักภาษี จะสนับสนุนองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เพื่อทำงานรณรงค์สาธารณะ การผลักดันเชิงนโยบาย และการยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพช้างไทย
ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์เผยว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีช้างในระบบเลี้ยงประมาณ 3,800 ตัว ทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีช้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำนวนมากที่สุดของโลก ข้อมูลจากรายงานล่าสุดขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก พบว่ามีจำนวนช้างเลี้ยงประมาณ 70% ที่ยังคงต้องอยู่ในสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่เหมาะสม สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านสู่การท่องเที่ยวที่ต้องใส่ใจต่อสวัสดิภาพสัตว์อย่างเร่งด่วน
We Deserve A Wild Life
หัวใจของแคมเปญครั้งนี้คือแนวคิด “We Deserve A Wild Life” ที่สะท้อนว่าช้างทุกตัวสมควรได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรเป็น ไม่ใช่ถูกใช้เพื่อความบันเทิง การแสดง หรือผลประโยชน์ทางการค้า แต่ควรได้รับการเคารพตามธรรมชาติ พฤติกรรม และศักดิ์ศรีของสัตว์ป่า แนวคิดนี้ยังชวนให้สังคมทบทวนว่า การรักช้างในวันนี้ ไม่ควรหมายถึงการครอบครอง สัมผัส หรือใช้ช้างเพื่อความสุขชั่วคราวของมนุษย์ แต่คือการเลือกสนับสนุนอนาคตที่ช้างได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็น
“ลัชเชื่อว่าธุรกิจสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้ เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เพื่อส่งต่อข้อความสำคัญสู่ผู้บริโภคว่า ความสุขไม่ควรเกิดขึ้นบนความทุกข์ของสัตว์ และช้างทุกตัวสมควรได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรเป็น” ทัศญา อเล็กซานเดอร์ ผู้จัดการแคมเปญ Campaign Specialist ลัช ประเทศไทย กล่าว
ผลิตภัณฑ์รุ่นพิเศษเฉพาะประเทศไทย
เพื่อสนับสนุนแคมเปญครั้งนี้ ลัช เปิดตัว “Asian Elephant Shower Jelly” ผลิตภัณฑ์รุ่นพิเศษรูปช้าง วางจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทย จำนวนจำกัด 3,800 ชิ้น เพื่อสะท้อนจำนวนช้างในระบบเลี้ยงของไทย และชวนให้สังคมหันมาพูดถึงอนาคตที่ดีกว่าสำหรับช้างไทย พร้อมวางจำหน่ายใน ราคาชิ้นละ 625 บาท ที่ร้านลัชทุกสาขาทั่วและช่องทางออนไลน์ที่ th.lush.com ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป
สบู่เจลลี่ ชิ้นพิเศษนี้ มาพร้อมกลิ่นหอมที่รังสรรค์ขึ้นจากแรงบันดาลใจของธรรมชาติและผืนป่าซึ่งเป็นบ้านที่แท้จริงของช้าง พาให้นึกถึงผืนดินเขียวชอุ่มที่ต้องแสงแดด กลิ่นดินอุ่น ๆ ต้นไม้ และใบหญ้า มอบความรู้สึกอบอุ่น สงบ และเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ผ่านกลิ่นหอมโดดเด่นจากพิมเสนและเบอร์กามอต ผสานกับวัตถุดิบจากเอเชียอย่างลงตัว
การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกของผู้คน
ความร่วมมือครั้งนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นได้จากการเลือกของผู้คน โดยเฉพาะผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับจริยธรรม สิ่งแวดล้อม และความเมตตาต่อสัตว์ ผ่านการเลือกสนับสนุนแบรนด์ และบริการที่สะท้อนคุณค่าเหล่านี้ การท่องเที่ยวอย่างมีจริยธรรม คือการเลือก ไม่ขี่ ไม่อาบ ไม่สัมผัส ไม่สนับสนุนการแสดง แต่เรียนรู้ช้างผ่านการสังเกตอย่างเคารพระยะห่างและเห็นคุณค่าของช้างในฐานะสัตว์ป่า
โรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดการทำงานขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เราเห็นชัดว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากพลังของผู้บริโภคและประชาชน ดิฉันขอเชิญชวนคนไทยและนักท่องเที่ยวทุกคน ใช้พลังการเลือกของท่านเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์จากช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เลือกสนับสนุนปางช้างที่เป็นมิตรต่อสวัสดิภาพสัตว์อย่างแท้จริงและร่วมเป็นกระบอกเสียงส่งต่อความเข้าใจที่ถูกต้องสู่คนรอบข้าง ความร่วมมือกับลัช ประเทศไทย ในครั้งนี้ คือเครื่องยืนยันว่าเมื่อภาคธุรกิจที่มีจริยธรรมและผู้บริโภคที่ใส่ใจมารวมพลังกัน เราสามารถร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของช้างไทยได้”
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง
ทุกการเลือกของผู้บริโภคสามารถส่งสัญญาณสำคัญต่อธุรกิจ และช่วยผลักดันมาตรฐานการท่องเที่ยวที่เคารพสัตว์มากขึ้น แคมเปญนี้จึงชวนทุกคนร่วมเปลี่ยนมุมมอง รักช้างด้วยวิธีที่ถูกต้อง และหยุดสนับสนุนกิจกรรมที่ใช้ช้างเพื่อความบันเทิง
เพราะอนาคตของช้างไทย เริ่มต้นจากการตัดสินใจของเราวันนี้
พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นแล้ว
เพราะ "ช้าง" ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ แต่คือชีวิตที่มีความรู้สึก มีความเจ็บปวด และมีความสุขไม่ต่างจากพวกเรา พวกเขาควรได้รับเกียรติ และความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน