ลัช ประเทศไทย จับมือ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เปิดตัวแคมเปญ “Asian Elephant Shower Jelly” ยุติการใช้ช้างเพื่อความบันเทิง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ลัช ประเทศไทย (LUSH Thailand) ร่วมกับ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย (World Animal Protection Thailand) เปิดตัวแคมเปญสาธารณะ “Asian Elephant Shower Jelly” ผ่านแนวคิดหลัก “We Deserve A Wild Life” เพื่อชวนสังคมหันมาตระหนักถึงปัญหา กระตุ้นให้เกิดบทสนทนาในวงกว้าง นำไปสู่การยุติการใช้ช้างเพื่อความบันเทิง พร้อมเปิดตัวผลิตภัณฑ์รุ่นพิเศษ “Asian Elephant Shower Jelly” โดยรายได้ 75% หลังหักภาษี จะสนับสนุนองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เพื่อทำงานรณรงค์สาธารณะ การผลักดันเชิงนโยบาย และการยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพช้างไทย

ข้อมูลจากกรมปศุสัตว์เผยว่าปัจจุบันนี้ประเทศไทยมีช้างในระบบเลี้ยงประมาณ 3,800 ตัว ทำให้ประเทศไทยยังคงเป็นหนึ่งในประเทศที่มีช้างในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวจำนวนมากที่สุดของโลก ข้อมูลจากรายงานล่าสุดขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก พบว่ามีจำนวนช้างเลี้ยงประมาณ 70% ที่ยังคงต้องอยู่ในสภาพความเป็นอยู่ต่ำกว่ามาตรฐานหรือไม่เหมาะสม สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเปลี่ยนผ่านสู่การท่องเที่ยวที่ต้องใส่ใจต่อสวัสดิภาพสัตว์อย่างเร่งด่วน


We Deserve A Wild Life

หัวใจของแคมเปญครั้งนี้คือแนวคิด “We Deserve A Wild Life” ที่สะท้อนว่าช้างทุกตัวสมควรได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรเป็น ไม่ใช่ถูกใช้เพื่อความบันเทิง การแสดง หรือผลประโยชน์ทางการค้า แต่ควรได้รับการเคารพตามธรรมชาติ พฤติกรรม และศักดิ์ศรีของสัตว์ป่า แนวคิดนี้ยังชวนให้สังคมทบทวนว่า การรักช้างในวันนี้ ไม่ควรหมายถึงการครอบครอง สัมผัส หรือใช้ช้างเพื่อความสุขชั่วคราวของมนุษย์ แต่คือการเลือกสนับสนุนอนาคตที่ช้างได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรจะเป็น

“ลัชเชื่อว่าธุรกิจสามารถเป็นพลังขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกได้ เราภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับองค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย เพื่อส่งต่อข้อความสำคัญสู่ผู้บริโภคว่า ความสุขไม่ควรเกิดขึ้นบนความทุกข์ของสัตว์ และช้างทุกตัวสมควรได้ใช้ชีวิตอย่างที่ควรเป็น” ทัศญา อเล็กซานเดอร์ ผู้จัดการแคมเปญ Campaign Specialist ลัช ประเทศไทย กล่าว


ผลิตภัณฑ์รุ่นพิเศษเฉพาะประเทศไทย

เพื่อสนับสนุนแคมเปญครั้งนี้ ลัช เปิดตัว “Asian Elephant Shower Jelly” ผลิตภัณฑ์รุ่นพิเศษรูปช้าง วางจำหน่ายเฉพาะในประเทศไทย จำนวนจำกัด 3,800 ชิ้น เพื่อสะท้อนจำนวนช้างในระบบเลี้ยงของไทย และชวนให้สังคมหันมาพูดถึงอนาคตที่ดีกว่าสำหรับช้างไทย พร้อมวางจำหน่ายใน ราคาชิ้นละ 625 บาท ที่ร้านลัชทุกสาขาทั่วและช่องทางออนไลน์ที่ th.lush.com ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน เป็นต้นไป

สบู่เจลลี่ ชิ้นพิเศษนี้ มาพร้อมกลิ่นหอมที่รังสรรค์ขึ้นจากแรงบันดาลใจของธรรมชาติและผืนป่าซึ่งเป็นบ้านที่แท้จริงของช้าง พาให้นึกถึงผืนดินเขียวชอุ่มที่ต้องแสงแดด กลิ่นดินอุ่น ๆ ต้นไม้ และใบหญ้า มอบความรู้สึกอบอุ่น สงบ และเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ผ่านกลิ่นหอมโดดเด่นจากพิมเสนและเบอร์กามอต ผสานกับวัตถุดิบจากเอเชียอย่างลงตัว


การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากการเลือกของผู้คน

ความร่วมมือครั้งนี้ตั้งอยู่บนความเชื่อว่า การเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นได้จากการเลือกของผู้คน โดยเฉพาะผู้บริโภครุ่นใหม่ที่ให้ความสำคัญกับจริยธรรม สิ่งแวดล้อม และความเมตตาต่อสัตว์ ผ่านการเลือกสนับสนุนแบรนด์ และบริการที่สะท้อนคุณค่าเหล่านี้ การท่องเที่ยวอย่างมีจริยธรรม คือการเลือก ไม่ขี่ ไม่อาบ ไม่สัมผัส ไม่สนับสนุนการแสดง แต่เรียนรู้ช้างผ่านการสังเกตอย่างเคารพระยะห่างและเห็นคุณค่าของช้างในฐานะสัตว์ป่า

โรจนา สังข์ทอง ผู้อำนวยการ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย กล่าวว่า “ตลอดการทำงานขององค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เราเห็นชัดว่าการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบจะเกิดขึ้นไม่ได้เลย หากปราศจากพลังของผู้บริโภคและประชาชน ดิฉันขอเชิญชวนคนไทยและนักท่องเที่ยวทุกคน ใช้พลังการเลือกของท่านเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์จากช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เลือกสนับสนุนปางช้างที่เป็นมิตรต่อสวัสดิภาพสัตว์อย่างแท้จริงและร่วมเป็นกระบอกเสียงส่งต่อความเข้าใจที่ถูกต้องสู่คนรอบข้าง ความร่วมมือกับลัช ประเทศไทย ในครั้งนี้ คือเครื่องยืนยันว่าเมื่อภาคธุรกิจที่มีจริยธรรมและผู้บริโภคที่ใส่ใจมารวมพลังกัน เราสามารถร่วมสร้างการเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตที่ดีกว่าของช้างไทยได้”


ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลง

ทุกการเลือกของผู้บริโภคสามารถส่งสัญญาณสำคัญต่อธุรกิจ และช่วยผลักดันมาตรฐานการท่องเที่ยวที่เคารพสัตว์มากขึ้น แคมเปญนี้จึงชวนทุกคนร่วมเปลี่ยนมุมมอง รักช้างด้วยวิธีที่ถูกต้อง และหยุดสนับสนุนกิจกรรมที่ใช้ช้างเพื่อความบันเทิง

เพราะอนาคตของช้างไทย เริ่มต้นจากการตัดสินใจของเราวันนี้ติดตามแคมเปญ / ลงชื่อสนับสนุน / สมัครรับข่าวสาร Linktree: https://linktr.ee/LushTHAsianElephantCampaign

QR Code เพื่อสแกนเข้าสู่ลิงก์รวมภาพถ่ายภายงาน


พลังแห่งการเปลี่ยนแปลงเริ่มขึ้นแล้ว

เราขอเชิญชวนทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของแรงขับเคลื่อนนี้ เพียงร่วมแสดงพลังผ่านแฮชแท็ก #LUSHThailand #LUSHxWAPTH และ #WeDeserveAWildLife บนโซเชียลมีเดีย เพื่อประกาศให้โลกรู้ว่าคนไทยพร้อมจะดูแลและปกป้องชีวิตที่งดงามเหล่านี้ เพราะ "ช้าง" ไม่ใช่เพียงสัญลักษณ์ แต่คือชีวิตที่มีความรู้สึก มีความเจ็บปวด และมีความสุขไม่ต่างจากพวกเรา พวกเขาควรได้รับเกียรติ และความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าปัจจุบัน


ลัช ประเทศไทย จับมือ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เปิดตัวแคมเปญ “Asian Elephant Shower Jelly” ยุติการใช้ช้างเพื่อความบันเทิง
ลัช ประเทศไทย จับมือ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เปิดตัวแคมเปญ “Asian Elephant Shower Jelly” ยุติการใช้ช้างเพื่อความบันเทิง
ลัช ประเทศไทย จับมือ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เปิดตัวแคมเปญ “Asian Elephant Shower Jelly” ยุติการใช้ช้างเพื่อความบันเทิง
ลัช ประเทศไทย จับมือ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เปิดตัวแคมเปญ “Asian Elephant Shower Jelly” ยุติการใช้ช้างเพื่อความบันเทิง
ลัช ประเทศไทย จับมือ องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก เปิดตัวแคมเปญ “Asian Elephant Shower Jelly” ยุติการใช้ช้างเพื่อความบันเทิง
