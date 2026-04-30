UTCC ตอกย้ำความเป็นผู้นำ Ai-First University ต้อนรับคณะผู้บริหาร มสธ. ศึกษาดูงานนวัตกรรม Ai-RAID และ Jarvis v2 มุ่งยกระดับอุดมศึกษาไทยสู่ยุค Ai เต็มรูปแบบ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจาก มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (มสธ.) นำโดยอธิการบดีและคณะผู้บริหาร ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโครงการ “Ai UTCC” เพื่อศึกษาต้นแบบการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) ในทุกมิติ พร้อมร่วมหารือแนวทางความร่วมมือเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยในระดับประเทศ
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณาจารย์จาก มสธ. อย่างอบอุ่น พร้อมเผยถึงความสำเร็จในก้าวย่าง 2 ปีแรก นับตั้งแต่การประกาศตัวเป็น "Ai-First University " ว่า “หัวใจสำคัญของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย คือการเป็นมหาวิทยาลัย Ai ที่ ‘ตรงปก’ และจับต้องได้จริง เราทุ่มเทสร้างระบบนิเวศ Ai มาอย่างต่อเนื่องตลอด 2 ปี และในขณะนี้เรากำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 3 ด้วยความพร้อมที่จะเป็นต้นแบบ (Model) ให้กับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ในการนำ Ai มาสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมทั้งในเชิงวิชาการและการปฏิบัติงาน”
ในการเยี่ยมชมครั้งนี้ คณะผู้บริหาร มสธ. ได้เรียนรู้ถึงความก้าวหน้าในการนำ Ai เข้าไปผสมผสานในทุกมิติของการเรียนการสอน โดยผนวกทักษะ Ai 5 ด้าน 4 ระดับ ภายใต้กรอบ Technical, Ethical, Human โดยเน้นการพัฒนาทักษะ (Upskilling) ให้แก่ทั้งนักศึกษาและคณาจารย์ ส่งผลให้ปัจจุบัน คณาจารย์ของ UTCC กว่า 83% ได้รับการรับรอง Certified Google GenAI for Educators ซึ่งถือเป็นดัชนีชี้วัดความพร้อมของบุคลากรที่สูงเป็นอันดับต้นๆ ในระดับมหาวิทยาลัย
ไฮไลต์สำคัญของการศึกษาดูงาน คือการเยี่ยมชม Ai Zone ณ สำนักหอสมุดกลาง ซึ่งถูกออกแบบให้เป็นพื้นที่ Edutainment เต็มรูปแบบ โดยมีการนำเสนอเทคโนโลยีล้ำสมัย อาทิ
•ระบบ Ai ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ: ช่วยพัฒนาทักษะตามมาตรฐาน CEFR ในระดับสูง เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่ตลาดแรงงานสากล
•Jarvis Agentic Ai (Version 2): ซอฟต์แวร์อัจฉริยะที่รวบรวมข้อมูลภายในมหาวิทยาลัย และสามารถตอบคำถามได้แบบ Real-time โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงและใช้งานซอฟต์แวร์ AI ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทีมพัฒนา Ai-RAID: ขุมพลังเบื้องหลังที่เป็นทีมพัฒนา Ai In-House ของมหาวิทยาลัย ซึ่งออกแบบ Agentic Ai มาแล้วมากกว่า 7 แอปพลิเคชั่น เพื่อตอบโจทย์การทำงานและการเรียนการสอนที่หลากหลาย รวมถึงการวางโครงสร้างพื้นฐานข้อมูล (Data Infrastructure) เพื่อช่วยในการตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหาร
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.ทวีวัฒน์ วัฒนกุลเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการเข้าเยี่ยมชมว่า “มสธ. มีความมุ่งมั่นในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนและการเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง การได้เข้ามาเรียนรู้ความสำเร็จของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย Ai ทำให้เราเห็นภาพชัดเจนว่าการนำเทคโนโลยีมาใช้ในทุกมิติของการศึกษาสามารถทำได้อย่างไร”
การเยี่ยมชมครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการแสดงศักยภาพของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยในฐานะสถาบันการศึกษาล้ำสมัย แต่ยังเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของความร่วมมือระหว่างสองสถาบัน เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์อย่างยั่งยืน