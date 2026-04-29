พลิกโฉมลำพูน! อุทยานฯวิทย์มช. ถ่ายทอดองค์ความรู้พัฒนา “อัตลักษณ์จังหวัด” มุ่งยกระดับสู่เมือง Smart Heritage City

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 อุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (STeP) จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างอัตลักษณ์องค์กรของจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองด้วยกลยุทธ์การสร้างการรับรู้ด้วยอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดย
ภายในงานได้รับเกียรติจากนายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยนายศุภชัย กัลปสันติ ผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดลำพูน (สวท.ลำพูน) ให้การกล่าวรายงานต่อประธานในพิธี
และผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี รองผู้อำนวยการอุทยานฯ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ โรงแรม
แกรนด์ปา แอนด์ รีสอร์ท จังหวัดลำพูน

นายโยธิน ประสงค์ความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน กล่าวว่า จังหวัดลำพูนเป็นพื้นที่ที่มีรากฐานทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง มีอัตลักษณ์โดดเด่น และมีศักยภาพในการพัฒนาในหลายมิติ การนำอัตลักษณ์
ของจังหวัดมาสื่อสารอย่างเป็นระบบจึงถือเป็นกลไกสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์และสร้างโอกาสใหม่ให้กับพื้นที่
พร้อมระบุว่า โครงการดังกล่าวเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญในการขับเคลื่อนจังหวัดลำพูนสู่การเป็น “Lamphun Smart Heritage City” เมืองที่สามารถเชื่อมโยงคุณค่าทางวัฒนธรรมเข้ากับการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงในยุคปัจจุบัน โดยเน้นย้ำว่าการสร้างอัตลักษณ์จังหวัดจำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการร่วมกันนิยาม สื่อสาร และขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ด้านนายศุภชัย กัลปสันติ ผู้อำนวยการ สวท.ลำพูน เผยว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา
อัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนให้มีความชัดเจน เป็นระบบ และสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการศึกษาข้อมูลเชิงลึกและทุนทางวัฒนธรรม เพื่อนำมาพัฒนาเป็นเครื่องมือสื่อสารสำคัญ อาทิ กลยุทธ์การสร้างแบรนด์ ระบบอัตลักษณ์องค์กร ตราสัญลักษณ์ ข้อความสื่อสารหลัก และคู่มือการใช้งาน เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำไปใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้และส่งมอบเครื่องมือดังกล่าว พร้อมเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อสนับสนุนการนำไปประยุกต์ใช้ในการสื่อสารภาพลักษณ์ของจังหวัดลำพูนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และสอดคล้อง
กับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

ขณะที่ ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี รองผู้อำนวยการอุทยานฯ กล่าวเสริมว่า อุทยานวิทย์ ในฐานะผู้ดำเนินโครงการหลัก ได้เข้ามามีบทบาทเป็นภาคีสำคัญในการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าว รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับความไว้วางใจจากจังหวัดลำพูนและสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดลำพูน ให้ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนายุทธศาสตร์การสร้างการรับรู้ด้วยอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูน โดยเล็งเห็นถึงศักยภาพของจังหวัดที่มีทุนทางวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์อันโดดเด่น ซึ่งสามารถต่อยอดสู่การเป็น “Lamphun Smart Heritage City” ได้อย่างมีศักยภาพ ทั้งนี้ STeP ได้นำกระบวนการวิจัยภาคสนามและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก มาพัฒนาเป็นแนวทางการสร้างแบรนด์ (Brand Strategy) และระบบอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Identity: CI) ในรูปแบบสากล เพื่อให้จังหวัดมีเครื่องมือสื่อสารที่ชัดเจนและสะท้อนคุณค่าได้อย่างแท้จริง โดยกิจกรรมในครั้งนี้ถือเป็นเวทีสำคัญในการถ่ายทอดองค์ความรู้และเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน เพื่อให้ทุกภาคส่วนสามารถนำแนวทางดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม และร่วมกันขับเคลื่อนอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป


สำหรับกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการสร้างอัตลักษณ์องค์กรของจังหวัดลำพูนในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้น
การเผยแพร่แนวทางการใช้อัตลักษณ์องค์กรของจังหวัดลำพูนเพื่อให้หน่วยงานและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
ในจังหวัดลำพูน ได้รับทราบถึงแนวทางการสื่อสารอัตลักษณ์องค์กรของจังหวัด อันจะนำไปสู่การสร้างการรับรู้และส่งเสริมภาพลักษณ์ใหม่ของจังหวัดลำพูนให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง ตลอดจนเป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองของจังหวัดลำพูนให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมในทุกมิติ โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ ความคิดสร้างสรรค์ งานออกแบบ และการสื่อสาร อย่างคุณสมเจตน์ บุญวิทย์ ร่วมแนะแนวทางและถ่ายทอดองค์ความรู้ในหัวข้อ "กลยุทธ์การสร้างแบรนด์และการสื่อสารอัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูน" และ "แนวทางการประยุกต์ใช้อัตลักษณ์
และการถ่ายทอดสู่การใช้งานจริง" เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและสนับสนุนให้หน่วยงานสามารถนำไปปรับใช้ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม

ในโอกาสเดียวกัน ภายในงานยังพื้นที่ให้ทุกภาคส่วนได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน เครือข่ายภาคประชาสังคม ภาคประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดลำพูน เข้าร่วมรับฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างคึกคัก พร้อมร่วมสะท้อนมุมมองและข้อเสนอแนะ เพื่อนำไปสู่การประยุกต์ใช้อัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดในทุกภาคส่วน




















