สธ. จับมือ ไครโอวิวา ลงนาม MOU ปั้น “EEC Medical Hub” ชูนวัตกรรม ATMPs ขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยสู่การแพทย์แห่งอนาคต

สธ. จับมือ ไครโอวิวา ลงนาม MOU ปั้น “EEC Medical Hub” ชูนวัตกรรม ATMPs ขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขไทยสู่การแพทย์แห่งอนาคตด้วยนวัตกรรมและการเข้าถึงอย่างเท่าเทียม
นายแพทย์ สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ชั้นสูง (ATMPs Sandbox) ระหว่างโรงพยาบาลชลบุรี โดย นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์ สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และนายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี ร่วมกับภาคเอกชนโดย นางจิรัญญา ประชาเสรี ประธานกรรมการบริหารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อเดินหน้าพัฒนา “เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษด้านการแพทย์และสุขภาพครบวงจร” ในพื้นที่โรงพยาบาลชลบุรี ภายใต้เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) มุ่งยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางการแพทย์ขั้นสูง (Advanced Therapy Medicinal Products: ATMPs) ในระดับภูมิภาค โดยมี นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์,ว่าที่เรือตรี กันตพัฒน์ คเชนไพศาล เป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร กระทรวงสาธารณสุข จ.นนทบุรี เมื่อเร็วๆนี้
รายชื่อจากซ้าย
1. นายแพทย์ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์อดีตอธิบดีกรมควบคุมโรค
2. นายแพทย์นำพล แดนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชลบุรี
3. นายแพทย์ สุภโชค เวชภัณฑ์เภสัช ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข
4. นายแพทย์ สมฤกษ์ จึงสมาน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
5. นายแพทย์โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข
6. นางจิรัญญา ประชาเสรี ประธานกรรมการบริหารภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด
7. ว่าที่เรือตรี กันต์พัฒน์ คเชนทร์ไพศาล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการขายและการตลาด
บริษัท ไครโอวิวา (ประเทศไทย) จำกัด