“ฮาฟเนอร์ กรุ๊ป” ร่วมพลิกโฉมวงการสุขภาพในงาน Techsauce Healthspan Festival 2026

ในยุคที่นิยามของคำว่า "สุขภาพดี" ถูกยกระดับไปสู่การมี Healthy Longevity หรือการมีอายุยืนยาวอย่างมีคุณภาพ การแข่งขันในตลาดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจึงไม่ใช่เพียงการชูสรรพคุณทั่วไป แต่คือการขับเคี่ยวกันด้วย “ความเชื่อมั่น” และ “นวัตกรรมที่พิสูจน์ได้”
ความสำเร็จของ บริษัท ฮาฟเนอร์ กรุ๊ป จำกัด ในฐานะ Strategic German Nutraceutical Manufacturing Partner ภายในงาน Techsauce Healthspan Festival 2026 ที่ผ่านมา จึงเป็นข้อพิสูจน์ถึงศักยภาพในการเป็นผู้นำด้านการผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารของฮาฟเนอร์ กรุ๊ป จากการเจรจาทางธุรกิจจนสามารถสร้างความร่วมมือกับบริษัทชั้นนำด้านสุขภาพได้อย่างเป็นรูปธรรม
สุภาพร แฮฟเนอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮาฟเนอร์ กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า “ฮาฟเนอร์ กรุ๊ป เราเชื่อว่า 'แบรนด์ที่แข็งแรง' ไม่เคยเกิดขึ้นโดยบังเอิญ แต่ต้องถูกสร้างขึ้นจากมาตรฐานที่ถูกต้องตั้งแต่วันแรก ในฐานะ Strategic Manufacturing Partner หน้าที่ของเราไม่ใช่แค่การรับจ้างผลิต แต่คือการส่งมอบนวัตกรรมระดับ World-Class จากเยอรมนี เพื่อเปลี่ยนความกังวลด้านความปลอดภัยให้กลายเป็นความเชื่อมั่น และเปลี่ยนไอเดียทางธุรกิจให้กลายเป็นนวัตกรรมสุขภาพที่จับต้องได้จริง เพื่อร่วมสร้างอนาคตของ Healthspan ที่ยั่งยืนไปพร้อมกับพาร์ทเนอร์ของเราทุกราย”
ฮาฟเนอร์ กรุ๊ป ยังตอกย้ำความเป็นผู้นำด้วยโซลูชัน “One Stop Service” ที่ครอบคลุมอย่างครบวงจร โดยสามารถปิดยอดจองสิทธิ์การผลิตภายในงานได้อย่างล้นหลาม ผ่านนวัตกรรม Nutraceutical Innovation for Longevity เพื่อตอบรับเทรนด์ชะลอวัยระดับโลก ควบคู่กับการวางบทบาทเป็น Strategic Manufacturing Partner มืออาชีพที่ดูแลตั้งแต่การพัฒนาสูตรจนถึงการนำเข้า พร้อมประกาศก้าวสำคัญด้วยการเตรียมพัฒนาผลิตภัณฑ์ระดับ Medical Nutraceutical ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตรและหน่วยงานชั้นนำระดับประเทศ อาทิ บริษัท แอตแลนต้า เมดดิคแคร์ จำกัด, บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด, บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด, ศูนย์นวัตกรรมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงพยาบาลวิภาวดี, โรงพยาบาลเวิลด์เมดิคอลเซ็นเตอร์, บริษัท รอยส์ แล็บ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด, บริษัท บีเจ รีไวฟ์ เซลล์ จำกัด, บริษัท เทคซอส มีเดีย จำกัด, บริษัท ทริปเปิล เอท ไอเดียส์ จำกัด และ บริษัท ฮาฟเนอร์ซูติคอล จำกัด ในการร่วมผลักดันธุรกิจ Healthspan ไทย ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเปลี่ยนคุณภาพชีวิตของคนไทย ให้ก้าวสู่สังคมสุขภาพเชิงป้องกันอย่างสมบูรณ์
นอกจากนี้ สุภาพร แฮฟเนอร์ CEO แห่ง ฮาฟเนอร์ กรุ๊ป ยังได้ร่วมแชร์ความรู้แบบเจาะลึก ในหัวข้อ "Why does Supplement Safety Matter in Healthy Longevity?" ที่ได้พลิกมุมมองการตลาดโดยชี้ให้เห็นว่า ในอนาคตอันใกล้ผู้บริโภคจะไม่ได้เลือกเพียงแค่ “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร” แต่จะมองหา “นวัตกรรมจากแบรนด์ที่เชื่อถือได้” (Trusted Brands) เป็นสำคัญ
ความสำเร็จในครั้งนี้เป็นเพียงก้าวแรกของปี 2569 ฮาฟเนอร์ กรุ๊ป เตรียมเดินหน้าต่อเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการไทยและเอเชียเข้าถึงนวัตกรรมระดับโลกได้ง่ายขึ้น ในงาน Cosmoprof CBE ASEAN Bangkok 2026 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24–26 มิถุนายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นงานที่จะสร้างโอกาสทองสำหรับเจ้าของแบรนด์และนักลงทุนที่ต้องการสร้างความแตกต่างด้วยมาตรฐาน Made in Germany และก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆ ของอุตสาหกรรมสุขภาพ
