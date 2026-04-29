บอร์ดแพทย์ และบอร์ด สปส. เห็นชอบ ปรับเกณฑ์บำบัดทดแทนไต ให้ผู้ประกันตนเข้าถึงบริการได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่าคณะกรรมการการแพทย์และคณะกรรมการประกันสังคม เห็นชอบปรับปรุงหลักเกณฑ์ทางการแพทย์ด้านการบำบัดทดแทนไต เพื่อให้ผู้ประกันตนสามารถเข้าถึงการรักษาได้รวดเร็ว เหมาะสมกับอาการ มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น และผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว กล่าวว่า การลงทะเบียนฟอกเลือดหรือการล้างไตทางช่องท้อง ขณะนี้ผู้ประกันตนสามารถยื่นขออนุมัติสิทธิ ได้เมื่อค่าการทำงานของไต (eGFR) ลดลงไม่เกิน 15 โดยในกรณีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ได้แก่ มีประวัติโรคไตเรื้อรัง มีค่าการทำงานของไตหรือผลเลือดถึงเกณฑ์ที่กำหนด และมีขนาดไตลดลงตามเกณฑ์ จะสามารถได้รับการพิจารณาอนุมัติสิทธิจากสำนักงานประกันสังคมในพื้นที่ได้ทันที เพื่อให้เข้าสู่กระบวนการรักษาโดยไม่ล่าช้า สำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว ให้เร่งรัดดำเนินการเสนอคณะกรรมการการแพทย์พิจารณาเป็นรายกรณี ทั้งนี้ ผู้ประกันตนยังสามารถผ่าตัดเตรียมเส้นเลือดสำหรับฟอกเลือดได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนการฟอกเลือด
ในส่วนของการล้างไตทางช่องท้อง ผู้ประกันตนสามารถเข้ารับการวางท่อสำหรับล้างช่องท้องได้ตั้งแต่ค่า eGFR ไม่เกิน 10 เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มการรักษา สำหรับสิทธิการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม ผู้ประกันตนที่ได้รับอนุมัติจะต้องเข้ารับบริการในสถานพยาบาลที่กำหนด ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ครั้งละไม่น้อยกว่า 4 ชั่วโมง ยกเว้นในบางกรณี เช่น ปัญหาเส้นเลือด ความดันโลหิตต่ำ อาการเจ็บป่วยเฉียบพลัน ต้องเข้ารับการผ่าตัด หรือพักรักษาตัวในโรงพยาบาล รวมถึงเกิดเหตุสุดวิสัย เช่น ภัยพิบัติ
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อว่า ในส่วนของการปลูกถ่ายไต ผู้ประกันตนที่เป็นโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและอยู่ระหว่างการฟอกเลือดหรือการล้างไตอยู่แล้ว สามารถใช้สิทธิปลูกถ่ายไตได้โดยไม่ต้องขออนุมัติใหม่ ขณะที่ผู้ประกันตนที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิ สามารถยื่นขอรับสิทธิได้ โดยต้องมีข้อบ่งชี้ตามหลักเกณฑ์ เช่น ค่า eGFR ไม่เกิน 20 และมีผู้บริจาคไต พร้อมทั้งจะสามารถเข้ารับการปลูกถ่ายได้เมื่อค่า eGFR ไม่เกิน 10
“การปรับปรุงหลักเกณฑ์ในครั้งนี้ เป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกันตนเข้าถึงการรักษาได้เร็วขึ้น ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น และช่วยให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมกับสภาวะของโรคมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งสำนักงานประกันสังคมจะยังคงเดินหน้าพัฒนาสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนให้ได้รับบริการที่มีมาตรฐานและทั่วถึง โดยจากนี้จะได้ออกประกาศคณะกรรมการการแพทย์ เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อไป” นางสาวกาญจนา กล่าวในตอนท้าย