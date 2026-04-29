โรงพยาบาลศุภมิตร จับมือ โรงพยาบาล เอส เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ ประกาศพันธมิตรทางการแพทย์เฉพาะทาง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โรงพยาบาลศุภมิตร จับมือ โรงพยาบาล เอส เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ ประกาศพันธมิตรทางการแพทย์เฉพาะทาง ยกระดับการรักษาโรคกระดูกสันหลังและข้อสู่มาตรฐานระดับประเทศ เพื่อประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ภายใต้แนวคิด "Supamitr and S Spine Health Network" คืนเวลา คุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อเพิ่มเวลาแห่งความสุขให้มากขึ้น

โรงพยาบาลศุภมิตร ผู้นำด้านบริการสุขภาพในจังหวัดสุพรรณบุรี ได้ประกาศ ความร่วมมือทางการแพทย์เฉพาะทางอย่างเป็นทางการร่วมกับโรงพยาบาล เอส เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ (S Spine & Joint Hospital) โดยความร่วมมือนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับมาตรฐานการรักษาโรคกระดูกสันหลังและข้อ ประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงสามารถเข้าถึงบริการผ่าตัดเฉพาะทางระดับประเทศ

พญ.ษธิวี สุขารมณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลศุภมิตร กล่าวว่า โรคปวดหลังและหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทเป็นหนึ่งในปัญหาสุขภาพที่พบมากที่สุดในประชากรวัยทำงาน โดยข้อมูลจากองค์การอนามัยโลกระบุว่า ประชากรกว่า 80% มีโอกาสเผชิญกับอาการปวดหลังในช่วงหนึ่งของชีวิต ในขณะที่ผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียงที่ต้องการรับการผ่าตัดเฉพาะทางยังคงต้องเดินทางไกลกว่า 100 กิโลเมตรเพื่อรับบริการในกรุงเทพมหานครซึ่งก่อให้เกิดทั้งภาระค่าใช้จ่ายการสูญเสียเวลาและะความล่าช้าในการรักษาที่อาจส่งผลต่อการฟื้นฟูในระยะยาว

ความร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลศุภมิตรและโรงพยาบาล เอส เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ ในครั้งนี้ จะช่วยเติมเต็มช่องว่างดังกล่าว ด้วยการนำเทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบ Minimally Invasive Endoscopic Spine Surgery มาให้บริการในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรีเป็นครั้งแรก เทคนิคดังกล่าวมีจุดเด่นสำคัญ ได้แก่ แผลผ่าตัดขนาดเล็กไม่เกิน 1 เซนติเมตร ลดความเจ็บปวดหลังผ่าตัดอย่างมีนัยสำคัญ และช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวได้รวดเร็ว สามารถกลับบ้านได้ภายใน 1 วันหลังผ่าตัด

ผลลัพธ์ดังกล่าวสะท้อนถึงศักยภาพของโรงพยาบาลเอส เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ ซึ่งตลอดระยะเวลา 9 ปีที่ผ่านมา ได้พัฒนาและต่อยอดความเชี่ยวชาญด้านการวินิจฉัยและรักษาอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นการรักษาที่ต้นเหตุของปัญหา ควบคู่กับการนำเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยมาใช้ในการดูแลผู้ป่วย จนก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในผู้นำด้านการรักษาเฉพาะทาง และได้รับความไว้วางใจจากผู้ป่วยมากกว่าแสนราย พร้อมทั้งได้รับรางวัลระดับโลกและการยอมรับในระดับประเทศ ซึ่งสะท้อนถึงมาตรฐานการรักษาและความเชื่อมั่นจากผู้รับบริการ

"วันนี้ถือเป็นวันประวัติศาสตร์สำหรับโรงพยาบาลศุภมิตรและประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรี ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงพันธกิจของเราในการนำนวัตกรรมทางการแพทย์ระดับสูงสุดมาสู่ชุมชน เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงการรักษาที่มีคุณภาพ โดยไม่ต้องแลกกับระยะทางและเวลาอีกต่อไป"พญ.ษธิวี กล่าว

ขอบเขตความร่วมมือ โรงพยาบาลศุภมิตร และโรงพยาบาล เอส เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ ภายใต้การร่วมมือ ดังกล่าว โรงพยาบาลทั้งสองแห่งจะดำเนินความร่วมมือใน 4 ด้านหลัก ได้แก่:การให้บริการผ่าตัดกระดูกสันหลังด้วยเทคนิค Minimally Invasive โดยทีมศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจาก โรงพยาบาล เอส

เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ
• ระบบ Two-Way Referral Network ที่ครบวงจร สำหรับการส่งต่อและรับผู้ป่วยระหว่างโรงพยาบาลทั้งสองแห่ง พร้อมการดูแลต่อเนื่องหลังผ่าตัดในพื้นที่
• การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการแพทย์ผ่านโปรแกรม S Academy เพื่อยกระดับความเชี่ยวชาญของทีมแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลศุภมิตร
• การขยายการเข้าถึงบริการทางการแพทย์เฉพาะทางไปยังประชาชนในจังหวัดสุพรรณบุรีและจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ชัยนาท อุทัยธานี กาญจนบุรี อ่างทอง และนครปฐม

ด้านนพ.ดิตถพงษ์ บุญอำพล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาล เอส เฉพาะทางด้านกระดูกสันหลังและข้อ กล่าวว่า S Spine&JointHospital มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมงานกับโรงพยาบาลศุภมิตร ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเอกชนที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุพรรณบุรีและได้รับความไว้วางใจจากประชาชนในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง ความร่วมมือนี้จะช่วยให้เราขยายการเข้าถึงนวัตกรรมการผ่าตัดกระดูกสันหลังและข้อไปยังผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือในพื้นที่ที่ยังขาดผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของเราในการสร้างระบบสุขภาพที่เข้าถึงได้สำหรับทุกคน

เทคนิคการผ่าตัดกระดูกสันหลังแบบ Minimally Invasive ที่ S Spine & Joint Hospital นำมาใช้ในความร่วมมือครั้งนี้ ถือเป็นเทคโนโลยีการผ่าตัดขั้นสูงสุดในปัจจุบัน โดยความแตกต่างของการรักษา คือการนำนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการรักษาที่ต้นเหตุควบคู่กับความปลอดภัยสูงสุด จากแผลผ่าตัดขนาดใหญ่ 5-15 เซนติเมตร ลดเหลือเพียงไม่ถึง 1 เซนติเมตรเท่านั้น ซึ่งช่วยลดการเสียเลือดให้น้อยลงอย่างมาก และช่วยให้ผู้ป่วยมีความเจ็บปวดหลังผ่าตัดในระดับต่ำมากเมื่อเทียบกับการผ่าตัดแบบเปิดดั้งเดิม ไม่เพียงแต่ทำให้ขนาดแผลเล็กลงเกิน 10 เท่า แต่ยังลดภาระของร่างกายในการฟื้นฟู จากที่เคยต้องใช้เวลา 4-6 สัปดาห์ในการกลับไปทำงาน ด้วยเทคโนโลยีใหม่นี้ ผู้ป่วยใช้เวลาพักฟื้นในโรงพยาบาลเพียง 1-2 วัน และสามารถกลับคืนสู่สังคมและทำงานได้เร็วขึ้นภายในระยะเวลาเพียง 1 สัปดาห์หลังเข้ารับการรักษา


















