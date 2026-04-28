กรมการพัฒนาชุมชน จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “Sustainable Fashion” ยกระดับ OTOP ไทยสู่แฟชั่นที่ยั่งยืนในระดับสากล

กรมการพัฒนาชุมชน เดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาองค์ความรู้สู่แฟชั่นแห่งความยั่งยืน (Sustainable Fashion)” เพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP ให้มีองค์ความรู้และทักษะด้านการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ตามแนวคิดแฟชั่นแห่งความยั่งยืน มุ่งยกระดับคุณภาพ มาตรฐาน และเพิ่มมูลค่าสินค้าให้สามารถแข่งขันในตลาดสากล พร้อมทั้งขยายช่องทางการตลาด สร้างรายได้อย่างมั่นคงกลับคืนสู่ชุมชน
วันนี้ (27 เมษายน 2569) เวลา 10.00 น.ที่โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่แฟชั่นแห่งความยั่งยืน (Sustainable Fashion) ภายใต้ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่แฟชั่นแห่งความยั่งยืน (Sustainable Fashion) โดยมี นางสาวริตยา รอดนิ่ม รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาชุมชน กล่าวรายงานและกล่าวถึงวัตถุประสงค์ของโครงการ และมี นายวรงค์ แสงเมือง รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน นายมีชัย แต้สุจริยา ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (ทอผ้า) ประจำปี 2564 คุณธนันท์รัฐ ธนเสฏฐการย์ ที่ปรึกษาโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุก นายศิริชัย ทหรานนท์ นักออกแบบและเจ้าของแบรนด์ THEATRE ดร.กรกลด คำสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษ วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ผศ.ดร.รวิเทพ มุสิกะปาน อาจารย์ประจำหลักสูตรแฟชั่น สิ่งทอและเครื่องตกแต่งวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะวิทยากร และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมในพิธีฯ
นายสยาม ศิริมงคล อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราทุกคนที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสนองแนวพระดำริ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงทุ่มเท เสียสละด้วยความมุ่งมั่นที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด เพื่อทำให้พวกเราทุกคนได้มีโอกาสที่ดีในการสร้างสรรค์ผลงาน โดยนำภูมิปัญญาผ้าไทยผ้าอัตลักษณ์ และงานหัตถกรรมทุกรูปแบบ มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งจากการทรงงานของ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เกี่ยวกับผ้าไทย ทำให้สร้างความตื่นตัวอย่างเห็นได้ชัด เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชาชน อีกทั้งยังสร้างความตื่นตัวในการสร้างสรรค์ผ้าไทยในวงการต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้มีทักษะในกระบวนการผลิตอย่างรอบด้าน โดยให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสม การลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์
นับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ให้สามารถปรับตัวและพัฒนาไปสู่แนวทางการผลิตที่สอดคล้องกับกระแสโลกยุคใหม่ ซึ่งให้ความสำคัญกับความยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม จะเห็นได้ว่าการดำเนินงานโครงการฯ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP และช่างฝีมือเป็นศูนย์กลาง พร้อมทั้งบูรณาการองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ งานหัตถศิลป์ แฟชั่น และการตลาด เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ สามารถนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้จริงและต่อยอดการสร้างรายได้อย่างยั่งยืน
นอกจากนั้น นางสาวริตยา รอดนิ่ม รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาชุมชน ได้กล่าวว่า กรมการพัฒนาชุมชนให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนงานศิลปหัตถกรรมของไทยให้เข้าสู่การเป็นต้นแบบของการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมแฟชั่นอย่างยั่งยืน โดยแนวคิดหลักของการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ คือ การนำงานเย็บ ปัก ถัก ร้อย ซึ่งเป็นงานหัตถศิลป์ที่สะท้อนอัตลักษณ์และภูมิปัญญาของชุมชนมาพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดแฟชั่นแห่งความยั่งยืน โดยให้ความสำคัญกับกระบวนการสร้างสรรค์ที่ใช้แรงงานฝีมือเป็นหัวใจหลัก ควบคู่กับการออกแบบที่ร่วมสมัย เพื่อเพิ่มคุณค่าและศักยภาพในการแข่งขันในตลาด ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน นำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าไทยให้ทรงคุณค่าอันประณีตงดงามและเต็มไปด้วยแนวคิดสร้างสรรค์ ซึ่งจะส่งผลให้ภาพลักษณ์ของผ้าไทยและงานหัตถกรรมมีความทันสมัยสู่สากล และสร้างรายได้ให้กับชุมชน นำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากอย่างแท้จริง
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาองค์ความรู้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่แฟชั่นแห่งความยั่งยืน (Sustainable Fashion 2026) ภายใต้โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่แฟชั่นแห่งความยั่งยืน (Sustainable Fashion) จัดขึ้นระหว่างวันที่ วันที่ 27 – 28 เมษายน 2569 ณ โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ ถนนนิมมานเหมินท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในรูปแบบฝึกปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑ์สู่แฟชั่นแห่งความยั่งยืน (Workshop) เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย 1) การวิเคราะห์ข้อมูลผลิตภัณฑ์ร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 2) การต่อยอดภูมิปัญญาตามแนวคิด “แฟชั่นเพื่อความยั่งยืน” 3) การพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 4) เทคนิคการจับคู่สีตามเทรนบุ๊ค (Thai Textiles Trend Book) 5) การเป็นนักขายมืออาชีพ และ 6) การตลาดและการประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มุ่งเสริมสร้างองค์ความรู้และทักษะให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของตนให้มีคุณภาพ ตอบสนองความต้องการของตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งร่วมสืบสาน รักษา และต่อยอดภูมิปัญญาผ้าไทยสู่ชุมชน
ทั้งนี้ ยังเป็นการยกระดับศักยภาพผู้ประกอบการ OTOP ทั่วประเทศ ให้สามารถสร้างรายได้อย่างยั่งยืน อันจะนำไปสู่ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระยะยาว