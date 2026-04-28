ม.หอการค้าไทย ผนึก สมาคมวิสาหกิจจีนในประเทศไทย จัดเวทีเสวนาเจาะลึกความสำเร็จธุรกิจจีนในไทย พร้อมเปิดมหกรรม TCISM Job Fair 2026

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีนเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (Thai-Chinese International School of Management: TCISM) ร่วมกับสมาคมวิสาหกิจจีนในประเทศไทย จัดงาน "เวทีเสวนาเจาะลึกความสำเร็จธุรกิจของสมาคมวิสาหกิจจีนและการสร้างอาชีพของคนรุ่นใหม่ พร้อมมหกรรม TCISM Job Fair 2026" เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาและบัณฑิตได้เรียนรู้เส้นทางความสำเร็จขององค์กรจีนชั้นนำในไทยและเข้าถึงโอกาสการทำงานกับวิสาหกิจจีนโดยตรง
รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) เปิดเผยว่า ในโอกาสที่ วิทยาลัยนานาชาติไทย-จีนเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้ร่วมกับสมาคมวิสาหกิจจีนในประเทศไทย จัดงาน "เวทีเสวนาเจาะลึกความสำเร็จธุรกิจของสมาคมวิสาหกิจจีนและการสร้างอาชีพของคนรุ่นใหม่ พร้อมมหกรรม TCISM Job Fair 2026" โดยได้รับเกียรติจาก พณฯ จาง เซียวเซียว (Zhang Xiaoxiao) ที่ปรึกษาฝ่ายเศรษฐกิจและพาณิชย์ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย กล่าวเปิดงาน และคุณหวัง ซินอวี่(Wang Xinyu) รองประธานสมาคมวิสาหกิจจีนในประเทศไทยและประธานสาขาสื่อสารมวลชน กล่าวถึงความสำคัญของการจัดงาน
อธิการบดี UTCC กล่าวว่า "มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่สมาคมวิสาหกิจจีนในประเทศไทย ซึ่งมีบริษัทสมาชิกกว่า 445 แห่ง ได้เลือก UTCC เป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่อเนื่อง สะท้อนความเชื่อมั่นในศักยภาพของนักศึกษาและบทบาทของมหาวิทยาลัยในการเป็น 'AI-First University' และ 'Practice University' ที่มุ่งสร้างบัณฑิตให้พร้อมทำงานจริงในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ในนามของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ขอขอบคุณสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย สมาคมวิสาหกิจจีนในประเทศไทย และองค์กรชั้นนำของจีนทุกแห่งที่ให้เกียรติร่วมงานในครั้งนี้ ความร่วมมือนี้คือก้าวสำคัญในการเชื่อมโยงนักศึกษาไทยเข้ากับโอกาสระดับนานาชาติและเป็นรากฐานของความสัมพันธ์ไทย-จีนในระยะยาว"
ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.บุรินทร์ ศรีสมถวิล คณบดีวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีนเพื่อการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยรายละเอียดของงานว่า ไฮไลต์ของกิจกรรมคือเวทีเสวนาเจาะลึกความสำเร็จของ 4 องค์กรชั้นนำจีน ในประเทศไทย ได้แก่ ธนาคารแห่งประเทศจีน (Bank of China) ที่ดำเนินงานในไทยมากว่า 32 ปี มีพนักงานกว่า 300 คน และ 7 สาขาทั่วประเทศ หัวเหวย เทคโนโลยี (Huawei) ที่มีพนักงานในไทยเกือบ 2,000 คน (เป็นคนไทยกว่า 80%) และผ่าน ASEAN Academy ได้พัฒนาบุคลากรดิจิทัลไทยไปแล้วกว่า 100,000 คน บีวายดี
(BYD) ที่ลงทุนกว่า 30,000 ล้านบาทในไทย ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าสะสมแล้วกว่า 80,000 คัน อัตราการจ้างพนักงานท้องถิ่นกว่า 93% และเปิดรับนักศึกษาจบใหม่ปีละราว 200 ตำแหน่ง และ อ้ายฉีอี้ (iQIYI) แพลตฟอร์มสื่อดิจิทัลที่ครอบคลุม 190 ประเทศ รองรับ 13 ภาษา ผลิตคอนเทนต์ออริจินัลกว่า 80 เรื่องต่อปี ตามด้วยช่วงเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็น (Panel Discussion) ที่ผู้บริหารทั้ง 4 องค์กรร่วมตอบคำถามจากนักศึกษาในประเด็นทักษะที่จำเป็นในยุค AI และโอกาสของบัณฑิตไทย
คณบดี TCISM กล่าวเพิ่มเติมว่า ในส่วนของ มหกรรม TCISM Job Fair 2026 มีวิสาหกิจจีนชั้นนำในไทย ร่วมเปิดบูธรับสมัครนักศึกษาและบัณฑิตเข้าทำงาน นับเป็นโอกาสสำคัญที่นักศึกษา UTCC และผู้สนใจจะได้พบปะตัวแทนองค์กรชั้นนำโดยตรง พร้อมย้ำว่าการจัดงานครั้งนี้สะท้อนบทบาทของวิทยาลัยนานาชาติไทย-จีนเพื่อการจัดการ ในการเป็นสะพานเชื่อมระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์คุณภาพสูง ส่งเสริมการบูรณาการระหว่างการเรียนการสอนกับโลกธุรกิจจริง (Industry-Academia Integration) และยกระดับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจไทย-จีนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ "ประชาคมร่วมชะตากรรมไทย-จีน" (Thai-Chinese Community of Shared Future) ที่จะเป็นรากฐานสำคัญของความร่วมมือในระยะยาว