สปส.เผยบอร์ดแพทย์และบอร์ดประกันสังคม เห็นชอบค่าบริการ Telemedicine ดูแลผู้ประกันตนที่ป่วยโรคเรื้อรัง ในช่วงวิกฤตโลก

สำนักงานประกันสังคมเปิดเผยว่า คณะกรรมการการแพทย์ และคณะกรรมการประกันสังคมได้เห็นชอบการเพิ่มค่าบริการทางการแพทย์ สำหรับดูแลรักษาผู้ประกันตนที่ป่วยเป็นโรคเรื้อรัง โดยครอบคลุมการให้บริการรักษาผ่านระบบทางไกล (Telemedicine) เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการทางการแพทย์
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า จากสถานการณ์วิกฤตโลก (Global Crisis) อันเนื่องมาจากความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาน้ำมันและ
ค่าขนส่งภายในประเทศที่ปรับตัวสูงขึ้น อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อระบบบริการสาธารณสุข โดยเฉพาะการให้บริการรถพยาบาลฉุกเฉิน ตลอดจนต้นทุนวัตถุดิบในการผลิตบรรจุภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ อย่างไรก็ตาม องค์การเภสัชกรรมยืนยันว่ามีการสำรองวัตถุดิบและยาที่จำเป็น อาทิ ยาต้านไวรัส HIV และยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เพียงพอต่อการดูแลผู้ประกันตน ทั้งนี้ สถานการณ์ดังกล่าวยังส่งผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายของผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรังที่ต้องเดินทางไปรับการรักษาที่สถานพยาบาล ทำให้มีค่าใช้จ่ายในการเดินทางเพิ่มสูงขึ้น
โดยในการประชุมคณะกรรมการการแพทย์ ครั้งที่ 5/2569 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2569 ได้เห็นชอบ ค่าบริการทางการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) สำหรับผู้ป่วยนอกที่เป็นผู้ประกันตนโรคเรื้อรัง โดยกำหนดให้สถานพยาบาลต้องมีระบบ Telemedicine ที่ได้มาตรฐานตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อัตราการจ่ายอยู่ที่ 65 บาทต่อครั้ง ต่อระยะเวลา 3 เดือน และได้นำเสนอคณะกรรมการประกันสังคม ในการประชุมครั้งที่ 7/2569 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2569 ที่ประชุมเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการการแพทย์ โดยมาตรการดังกล่าว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2569 เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประกันตนที่ป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงบริการรักษาพยาบาล และลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ในช่วงสถานการณ์วิกฤตโลกปัจจุบัน โดยสถานพยาบาลจะเรียกเก็บค่าบริการดังกล่าวมายังสำนักงานประกันสังคม
ซึ่งผู้ประกันตนไม่ต้องสำรองจ่าย
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวในท้ายว่า มาตรการสนับสนุนค่าบริการทางการแพทย์ทางไกล (Telemedicine) ในครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวสำคัญของสำนักงานประกันสังคมในการยกระดับการเข้าถึงบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งยังช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและความจำเป็นในการเดินทางของผู้ประกันตน โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยโรคเรื้อรัง ให้สามารถรับการรักษาได้อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนอย่างรอบด้านในทุกสถานการณ์