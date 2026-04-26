ขอเชิญร่วมพิธีอัญเชิญ “พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธเจ้า” 3 แผ่นดิน ไทย–ศรีลังกา–อินเดีย

ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ร่วมเป็นสิริมงคลในชีวิตกับพิธีอัญเชิญ พระบรมสารีริกธาตุ พระพุทธเจ้า จาก 3 แผ่นดิน ได้แก่ ไทย ศรีลังกา และอินเดีย ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2569
ภายในงานมีพิธีอันศักดิ์สิทธิ์และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสักการะ เสริมบุญบารมี และสืบสานพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งใหญ่
จากนั้น จะมีการอัญเชิญประดิษฐาน ณ
สำนักสงฆ์ป่ามหาเศรษฐี รังสี มหาวีโร คลอง 15
เปิดให้ประชาชนเข้าสักการะ ระหว่างวันที่ 1–11 พฤษภาคม 2569 เวลา 08.00–20.00 น.
กำหนดการสำคัญ วันที่ 29 เมษายน 2569
12.00 น. พิธีรับอัญเชิญ ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เวลา 16.30 น. เคลื่อนขบวนอัญเชิญ
เวลา 17.30 น. พิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ 3 องค์ ประดิษฐาน
เวลา 18.30 น. พิธีถวายเครื่องสักการะ
เวลา 19.00 น. สวดมนต์ปฏิบัติธรรม
เวลา 21.00 น. ฟังพระธรรมเทศนา
การจัดงานในครั้งนี้นับเป็นโอกาสอันหาได้ยาก ที่จะได้ร่วมกราบสักการะพระบรมสารีริกธาตุจากนานาประเทศ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิปันเด็กดี โทร. 093-136-1041
Line: @pundekde