‘ศศินทร์’ จับมือ ‘SCGC’ เดินหน้าจัดแข่งขัน Bangkok Business Challenge 2026 พร้อมปั้นสตาร์ตอัปสู่เวทีโลก ขับเคลื่อน Ecosystem รับยุค AI

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2569 – สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Sasin School of Management) ผู้จัดงานการแข่งขันประกวดแผนธุรกิจ Bangkok Business Challenge 2026 Powered by SCGC ซึ่งได้รับการสนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการจาก เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์และโซลูชันครบวงจรเพื่อความยั่งยืน ธนาคารกสิกรไทย (KBank) และบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมด้วย Ecosystem Partner ได้แก่ 2C2P, มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์, สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, บริษัท สราญรมย์เคเทอริง จำกัด และเครือข่ายแอสเพนเพื่อผู้ประกอบการเพื่อการพัฒนา เดินหน้าจัดเวทีการแข่งขันสำหรับนิสิต-นักศึกษาจากทั่วโลกได้ร่วมแสดงศักยภาพเป็นปีที่ 24 นำเสนอแนวคิดและแผนธุรกิจภายใต้แนวคิด “Growing Impactful Ventures: Building Solutions for Tomorrow’s World” มุ่งผลักดันไอเดียนวัตกรรมใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยแนวคิดด้านความยั่งยืน (Sustainability) และนวัตกรรมสีเขียว (Green Innovation) ซึ่งไม่เพียงสร้างการเติบโต แต่ต้องสร้างผลกระทบเชิงบวก
ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมให้สังคมในระยะยาว
ท่ามกลางบริบทของโลกธุรกิจที่กำลังถูกขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการเข้ามาของ AI (Artificial Intelligence) แนวคิดดังกล่าวจึงไม่ได้เป็นเพียงโจทย์ของผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น แต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านของทั้งระบบนิเวศสตาร์ตอัป (Startup Ecosystem) ที่ต้องปรับตัวไปพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นสถาบันการศึกษา ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเงิน
ที่ล้วนมีบทบาทสำคัญในการร่วมกันสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาไอเดียให้กลายเป็นนวัตกรรมที่ใช้งานได้จริง และสามารถแข่งขันได้ในระดับโลก
“ที่ศศินทร์ เรามีพันธกิจ (Mission) ในการสร้างแรงบันดาลใจ (inspire) เชื่อมโยง (connect) และเปลี่ยนแปลง (transform) เพื่อสร้างโลกที่ดีขึ้น ฉลาดขึ้น และยั่งยืนขึ้น (for a better, smarter, sustainable world) เรามุ่งพัฒนาศักยภาพของนิสิตให้มีทักษะความเป็นผู้นำ แนวคิดแบบผู้ประกอบการ และองค์ความรู้เชิงลึก เพื่อสร้างสรรค์โซลูชันสำหรับโลกแห่งอนาคต นี่คือสปิริตของการแข่งขัน Bangkok Business Challenge — เวทีที่นิสิตนักศึกษากล้าที่จะเชื่อว่า transformation เป็นไปได้ พร้อมเปิดรับความเปลี่ยนแปลง สร้างเครือข่ายระดับโลก และจุดประกายนวัตกรรมเพื่อเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น”
รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะชาติ ภิรมย์สวัสดิ์ รองผู้อำนวยการ Learning Solutions ศศินทร์ กล่าว
ดร. สุรชา อุดมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายปฎิบัติการและนวัตกรรม SCGC กล่าวว่า “ตลอดกว่า 1 ทศวรรษที่ SCGC สนับสนุน Bangkok Business Challenge มาอย่างต่อเนื่อง เราเชื่อมั่นเสมอว่า ‘ความยั่งยืน’ จะเกิดขึ้นได้จริง ต้องมีนวัตกรรมที่ตอบโจทย์อนาคตเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ เวทีนี้จึงไม่ใช่เพียงการแข่งขันแผนธุรกิจ แต่เป็นพื้นที่ที่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่จากทั่วโลกได้เปลี่ยนแนวคิดให้กลายเป็นโซลูชันที่สร้างผลกระทบเชิงบวกต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นรูปธรรม”
“ภายใต้แนวคิด ‘Growing Impactful Ventures: Building Solutions for Tomorrow’s World’ SCGC พร้อมทำหน้าที่เป็น Catalyst ในการเชื่อมโยงนวัตกรรมเข้ากับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมจริง สนับสนุนการต่อยอดไอเดียสู่การใช้งานจริง และผลักดันนวัตกรรมที่มีศักยภาพให้สามารถ Scale-up ได้ โดยเฉพาะโซลูชันด้านพลังงาน นวัตกรรมสีเขียว และเศรษฐกิจหมุนเวียน เพื่อร่วมสร้างธุรกิจที่เติบโตได้อย่างยั่งยืนและขับเคลื่อนโลกไปข้างหน้า”ดร. สุรชา กล่าวเสริม ความร่วมมือระหว่าง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) และพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วน สะท้อนให้เห็นถึงการผสานพลังของ Ecosystem ที่แข็งแกร่ง ซึ่งมีบทบาทสำคัญในการผลักดันให้ไอเดียจากเวทีการแข่งขัน สามารถต่อยอดไปสู่ธุรกิจจริง และสร้างผลกระทบเชิงบวกได้ในระดับโลก
สำหรับการแข่งขัน Bangkok Business Challenge 2026 Powered by SCGC มีทีมจากทั่วโลกสมัครเข้าร่วมแข่งขันทั้งสิ้น 385 ทีม ผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมดมาจาก 83 สถาบันอุดมศึกษา ใน 20 ประเทศ และจาก 4 ทวีปทั่วโลก โดยเป็นสถาบันที่เข้าร่วมครั้งแรกกว่า 47 สถาบัน
การแข่งขันในปีนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิมากประสบการณ์ มาร่วมเป็นกรรมการตัดสิน เพื่อเฟ้นหาสุดยอดทีมที่มีแนวคิดในการทำธุรกิจที่ดีที่สุดและคู่ควรกับรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน H.M. The King’s Award จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และรางวัลเกียรติคุณพระราชทาน HRH Princess Maha Chakri Sirindhorn's Sustainability Award จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ชิงถ้วยรางวัลเกียรติคุณ พร้อมเงินรางวัลรวม
มูลค่าถึง 42,900 ดอลลาร์สหรัฐ หรือกว่า 1.4 ล้านบาท
สำหรับ 20 ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ ได้แก่
1. Cli Nutrix, Ho Chi Minh City University of Industry and Trade, Vietnam
2. Crown Bites, University of Parma, Italy
3. Endora AI, Islamic University of Technology, Bangladesh
4. HEXSCAN, Zhejiang University, China
5. Imagine Devices, University of Texas at Austin, United States of America
6. Inkless, Riphah International University, Pakistan
7. Jam & Raph, Singapore Management University, Singapore
8. MedVision XR, National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan
9. MUSTA, Asian Institute of Management, Philippines
10. Mycora Biotech, Universiti Putra Malaysia, Malaysia
11. NanoDrop, International Islamic University, Islamabad, Pakistan
12. Oneput, King Mongkut's University of Technology Thonburi, Thailand
13. Oun-jai, Chulalongkorn University, Thailand
14. PhotonXterior, Hong Kong University of Science and Technology, Hong Kong
15. RIFFAI, Stanford University, United States of America
16. SafeSock, Johns Hopkins University, United States of America
17. SPYRAGO Universitas Airlangga, Indonesia
18. TriChokro Trambulance, Bangladesh University of Engineering and Technology, Bangladeash
19. WaveCare, National Yang Ming Chiao Tung University, Taiwan
20. WriteRight, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
สำหรับผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม หรือสอบถามได้ทาง Facebook page: Bangkok Business Challenge หรืออีเมล bbc@sasin.edu
เกี่ยวกับศศินทร์ - sasin.edu
สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หรือSasin School of Managementก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2525 ภายใต้ความร่วมมือของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, Kellogg School of ManagementและThe Wharton Schoolศศินทร์เป็นสถาบันสอนบริหารธุรกิจหลักสูตรนานาชาติแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสถาบันชั้นนำระดับโลก ทั้งAACSBและEQUIS
ศศินทร์เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย ภายใต้พันธกิจ “inspire. connect. transform. for a better, smarter, sustainable world”เพื่อขับเคลื่อนสู่โลกที่ดีขึ้น ฉลาดขึ้น และยั่งยืนขึ้น สร้างผู้ประกอบการที่จะสร้างอิมแพคเชิงบวกให้กับโลก ศศินทร์เป็นสถาบันสอนบริหารธุรกิจแห่งแรกของไทยที่ติดอันดับTop100Financial Times Executive MBA Rankings2025 และTop100Financial Times MBA Rankings2026 นอกจากนี้ ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นหนึ่งใน 25 สถาบันสอนบริหารธุรกิจที่ดีที่สุดในเอเชีย จากการจัดอันดับของQS Global MBA Rankings
เกี่ยวกับSCGC
เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ เอสซีจีซี (SCGC)ผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์และโซลูชันครบวงจรเพื่อความยั่งยืน มีฐานการผลิตหลัก 3 ประเทศ ได้แก่ ในประเทศไทย อินโดนีเซีย และเวียดนาม ครอบคลุมตั้งแต่ผลิตภัณฑ์ขั้นต้น (โอเลฟินส์) ไปจนถึงขั้นปลาย ประกอบด้วย เม็ดพลาสติกหลัก 3 ประเภท คือ พอลิเอทิลีน (PE)พอลิโพรพิลีน (PP)และพอลิไวนิลคลอไรด์ (PVC)เรามุ่งสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ตามแนวทางESG โดยเน้นการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA : High Value Added Product & Service)รวมถึงผลิตภัณฑ์และโซลูชันที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตามแนวทางLow Waste, Low Carbonอาทิ นวัตกรรมพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หรือGreen Polymerภายใต้แบรนด์SCGC GREEN POLYMERTMทั้งนี้ เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลาย ตอบรับเมกะเทรนด์ ครอบคลุมโครงสร้างพื้นฐาน บรรจุภัณฑ์ สินค้าอุปโภคบริโภค ยานยนต์ และโซลูชันด้านพลังงาน ควบคู่กับการดูแลสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ข้อมูลเพิ่มเติมwww.scgchemicals.com