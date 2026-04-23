ก้าวประวัติศาสตร์! มช. เปิดศูนย์ประสานงาน ณ กรุงปักกิ่ง ยกระดับความร่วมมือไทย-จีน สู่การพัฒนาทุนมนุษย์และนวัตกรรมระดับโลก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ยกระดับยุทธศาสตร์พันธกิจสากลเชิงรุก เปิด “CMU Liaison Center in Beijing”
มุ่งสร้างเครือข่ายความร่วมมือไทย-จีน ตั้งเป้าพัฒนาทุนมนุษย์และนวัตกรรมระดับภูมิภาค
[กรุงปักกิ่ง, สาธารณรัฐประชาชนจีน – 10 เมษายน 2569] – มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (มช.) เดินหน้าเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางวิชาการในระดับภูมิภาค ด้วยการเปิดตัว “Chiang Mai University Liaison Center in Beijing” อย่างเป็นทางการ ณ เขตฉาวหยาง กรุงปักกิ่ง โดยมุ่งหวังให้ศูนย์แห่งนี้เป็นฟันเฟืองสำคัญในการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการศึกษา วิจัย และนวัตกรรม ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างใกล้ชิดและยั่งยืน
ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวถึงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้ว่า การจัดตั้งศูนย์ประสานงานฯ เป็นการแสดงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของ มช. ในการเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในระดับเอเชีย โดยร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญอย่าง Chelove International Education Group Co., Ltd. เพื่อยกระดับหลักสูตร การพัฒนาทักษะและการวิจัยให้ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งสองประเทศ ซึ่งมหาวิทยาลัยวางแผนงานเชิงรุกในการรองรับนักศึกษาจีนและสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนทางการศึกษา วิจัย และนวัตกรรมให้ได้มากกว่า 1,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี เพื่อส่งเสริมการเติบโตของทุนมนุษย์ที่ไร้พรมแดน
ในพิธีเปิดครั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนอย่างดียิ่งจากผู้แทนหน่วยงานสำคัญ อาทิ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) และเครือข่ายพันธมิตร สถาบันการศึกษา และองค์กรชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งสะท้อนถึงความร่วมมืออันแน่นแฟ้นภายใต้แนวคิด “ไทย-จีน ใช่อื่นไกล พี่น้องกัน” และสอดรับกับนโยบาย “Belt and Road Initiative” (BRI) ที่มุ่งเน้นการสร้างอนาคตร่วมกันผ่านการแบ่งปันองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่
ศูนย์ประสานงานแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นประตูสู่ความร่วมมือทางวิชาการในสาธารณรัฐประชาชนจีนเท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นที่แห่งการแลกเปลี่ยนทางศิลปวัฒนธรรมและภาษา ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกัน โดย มช. พร้อมที่จะนำเสนอศักยภาพของหลักสูตรนานาชาติเพื่อต้อนรับนักศึกษาจีนที่มีความสามารถ เข้ามาร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรมที่จะขับเคลื่อนภูมิภาคไปพร้อมกัน
ก้าวย่างที่สำคัญในกรุงปักกิ่งครั้งนี้ คือบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่พร้อมจะเรียนรู้และเติบโตไปพร้อมกับเครือข่ายพันธมิตรในจีน เพื่อร่วมกันผลักดันให้ภูมิภาคเอเชียเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้และนวัตกรรมที่โดดเด่นในระดับโลกต่อไป