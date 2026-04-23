133 ปี สภากาชาดไทย สานต่อพลังแห่งมนุษยธรรม สร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนคนไทยทั้งประเทศ ร่วมสานต่อพลังแห่งมนุษยธรรม สร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 133 ปี แห่งการสถาปนาสภากาชาดไทย 26 เมษายน 2569 ระหว่างวันที่ 24 - 26 เมษายน 2569 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) 7 แห่ง และภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ทั่วประเทศ
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า สภากาชาดไทย เป็นองค์กรการกุศลระดับชาติ ถือกำเนิดขึ้นในรัตนโกสินทรศก 112 โดยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดตั้ง “สภาอุณาโลมแดง” ขึ้น เมื่อวันที่ 26 เมษายน ร.ศ. 112 หรือพุทธศักราช 2436 ถือเป็นวันสถาปนาสภากาชาดไทย ภายหลังในปี พ.ศ. 2449 เปลี่ยนชื่อเป็น “สภากาชาดสยาม” และในปี พ.ศ. 2482 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สภากาชาดไทย”
จวบจนถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลายาวนานถึง 133 ปีแล้ว ที่สภากาชาดไทยดำเนินการเพื่อมนุษยธรรม ตามหลักการกาชาดสากล มุ่งเน้นการส่งเสริมและช่วยเหลือประชาชน และผู้ด้อยโอกาสด้วยจิตสาธารณะให้มีสุขภาวะที่ดี ภายใต้พันธกิจหลัก 4 ประการ ซึ่งประกอบด้วย การบริการทางการแพทย์และสุขภาพอนามัย การบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การบริการโลหิต และการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ทั้งนี้ พันธกิจด้านการบริการโลหิต เป็นหน้าที่ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ในการจัดหาโลหิตให้มีปริมาณเพียงพอ ปลอดภัย และมีคุณภาพสูงสุด จากผู้บริจาคโลหิตด้วยความสมัครใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เพื่อนำไปใช้รักษาผู้ป่วยทั่วประเทศ ทั้งในรูปโลหิต ส่วนประกอบโลหิต และผลิตภัณฑ์โลหิต เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิต ของประชาชน ทั้งในด้านการแพทย์และการสาธารณสุขของประเทศ
ในโอกาสครบรอบ 133 ปี แห่งการสถาปนาสภากาชาดไทย 26 เมษายน 2569 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ขอเชิญชวนบุคลากรสภากาชาดไทยร่วมเป็นต้นแบบสร้างวัฒนธรรมแห่งการให้ เชิญชวนคนไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศ บริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ระหว่างวันที่ 24 – 26 เมษายน 2569 ได้ที่
• ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์
• หน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ (Fixed Station) 7 แห่งได้แก่ สถานีกาชาด 11 วิเศษนิยม บางแค เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ สาขาบางแค สาขาบางกะปิ สาขางามวงศ์วาน สาขาท่าพระ ศูนย์การค้าดิ เอ็มโพเรียม และบ้านทรงไทย (ย่านวงศ์สว่าง)
• ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ 12 แห่ง ทั่วประเทศ ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่นอุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก เชียงใหม่ นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง) สงขลา และภูเก็ต งานบริการโลหิตสถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และงานบริการโลหิตจังหวัดอุดรธานี
พิเศษ ! ผู้ที่บริจาคโลหิตในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จะได้รับเข็มกลัด “133 ปี สภากาชาดไทย” เป็นที่ระลึก พร้อมเชิญชวนร่วมกิจกรรมโซเชียลมีเดีย โพสต์ภาพเล่าเรื่องความประทับใจ “แสดงพลังแห่งการให้” ผ่านโซเชียลมีเดีย เช็กอินสถานที่บริจาคโลหิต ตั้งค่าเป็นสาธารณะ ติดแฮชแท็ก #133ปีแห่งการให้ #รวมพลังเลือดกาชาด เพื่อร่วมสร้างกระแสการบริจาคโลหิตต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ โดย 20 โพสต์โดนใจ ลุ้นรับเข็มกลัด 133 ปี สภากาชาดไทย เป็นที่ระลึก
โปรดตอบคำถามสุขภาพตามความเป็นจริง เพื่อความปลอดภัยของผู้ให้และผู้รับโลหิต
และโปรดอย่าใช้การบริจาคโลหิต เป็นการตรวจเลือดหากไม่มั่นใจ