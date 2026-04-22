สธ.โชว์ผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์รักษา ‘นิ่วในถุงน้ำดี’ ข้ามประเทศครั้งแรก! ไทย–จีน ระยะไกลกว่า 2,000 กม. โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ รพ.นพรัตนฯ กรมการแพทย์ - West China Hospital

สธ.เปิดมิติใหม่สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการแพทย์ ด้วยความสำเร็จของการผ่าตัดหุ่นยนต์ทางไกล (Tele robotic-asisted surgery) ในผู้ป่วยจริงเป็นครั้งแรก รักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี ผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง เชื่อมโยงการผ่าตัดระหว่าง รพ.นพรัตนฯ กรมการแพทย์ ณ ประเทศไทยและ West China Hospital เมืองเฉิงตูสาธารณรัฐประชาชนจีนในระยะทางกว่า 2,000 กิโลเมตร ยกระดับการรักษาไร้พรมแดน เข้าถึงผู้เชี่ยวชาญระดับโลก
นายพัฒนา พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า กระทรวงสาธารณสุข ให้ความสำคัญกับยกระดับการบริการทางการแพทย์ด้วยการใช้เทคโนโลยีขั้นสูง อาทิ Robotic Surgery เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ ลดการรอคอยรักษา โดยโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี กรมการแพทย์ ได้มีการนำเทคโนโลยีการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์และระบบสื่อสารทางไกลมาใช้ในการรักษาโรคนิ่วในถุงน้ำดี ซึ่งเป็นโรคที่พบได้บ่อยในประชาชน ทำให้ผู้ป่วยสามารถเข้าถึงการรักษาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกได้โดยไม่ต้องเดินทาง อีกทั้งยังเป็นการยกระดับมาตรฐานการแพทย์ไทยสู่ระดับนานาชาติ และเป็นต้นแบบสำคัญของการพัฒนา Telesurgery ในอนาคต
การผ่าตัดทางไกลนี้ ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประเทศไทย ขณะที่ศัลยแพทย์ควบคุมหุ่นยนต์ผ่าตัดจาก West China Hospital เมืองเฉิงตู สาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านระบบสื่อสารความเร็วสูงแบบเรียลไทม์ เป็นการผ่าตัดถุงน้ำดีด้วยหุ่นยนต์ (Robotic-Assisted Cholecystectomy) ซึ่งสามารถดำเนินการได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย ความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญของระบบสาธารณสุขไทย
ด้านนายแพทย์ณัฐพงศ์ วงศ์วิวัฒน์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า การผ่าตัดทางไกลในผู้ป่วยโรคนิ่วในถุงน้ำดีครั้งนี้ ประสบความสำเร็จได้จากความร่วมมือของทีมศัลยแพทย์ทั้งในและต่างประเทศ นำโดยนายแพทย์ปิยวัฒน์ เลาวหุตานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โดยมีแพทย์หญิงภัทราภรณ์ เพชรโพธิ์ศรี ทำหน้าที่ศัลยแพทย์ควบคุมการผ่าตัดจาก West China Hospital สาธารณรัฐประชาชนจีน และแพทย์หญิงนรพร สุนทรฉาย เป็นศัลยแพทย์ผู้ช่วยผ่าตัดประจำข้างเตียง ณ โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี ประเทศไทย การดำเนินการครั้งนี้ได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างรัดกุม ทั้งการทดสอบระบบล่วงหน้า การจัดทีมศัลยแพทย์ วิสัญญีแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ดูแลผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดตลอดการผ่าตัด รวมถึงมีแผนรองรับกรณีฉุกเฉิน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีความปลอดภัยสูงสุดตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้ เทคโนโลยีการผ่าตัดทางไกลยังมีศักยภาพในการลดความเหลื่อมล้ำด้านการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยเฉพาะในพื้นที่ห่างไกล และสามารถต่อยอดสู่ความร่วมมือทางการแพทย์ระดับนานาชาติในอนาคตได้