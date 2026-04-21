เรียนที่ สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพในอนาคตที่คุ้มค่า

หลายคนเป็นกังวลว่า ในยุคนี้มีแค่ใบปริญญา อาจจะไม่เพียงพอต่ออนาคตในโลกการทำงานอีกต่อไป และไม่อาจปฏิเสธได้ว่าหลายอาชีพได้นำเอา AI เข้ามาใช้ทดแทนแรงงานคน และมีแนวโน้มสูงยิ่งขึ้น พร้อมขยายครอบคลุมหลากหลายวิชาชีพในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า แล้วอะไรคือ ทักษะ วิชาชีพที่บริษัทและนายจ้างยังพร้อมจ่าย?
TNI สอนทักษะการทำงานที่แท้จริง + ทักษะ AI
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI) สอนด้วยแนวคิดและจิตวิญญาณแบบญี่ปุ่น Monodzukuri หรือการผลิตสิ่งของด้วยความประณีตและมีคุณภาพสูง ควบคู่ไปกับการสร้างคน (Hitozukuri) โดยมีหัวใจหลัก เพื่อสร้างบุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางในด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน ผ่านปรัชญาการศึกษา “คิดเป็น ทำเป็น อย่างสร้างสรรค์ ด้วย Monodzukuri” ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติควบคู่ไปกับภาคทฤษฎี ทุกหลักสูตรถูกออกแบบมาให้ลงมือทำจริง นักศึกษาจะถูกฝึกให้คิดจากการแก้ไขปัญหา และจะได้ใช้เครื่องจักรและซอฟต์แวร์ระดับสูงแบบเดียวกับที่ใช้ในโรงงานหรือบริษัทเทคโนโลยีของญี่ปุ่น และสถาบันฯ ยังมุ่งเน้นการพัฒนานักศึกษาให้สามารถทำงานได้จริงด้วยความรู้และทักษะในแนวคิดแบบญี่ปุ่น พร้อมการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการเรียนการสอน เพื่อก้าวสู่การเป็น “AI University” พร้อมเพิ่มขีดความสามารถและทักษะทางด้าน AI ให้กับนักศึกษา
การมีงานทำ 100% และสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นกับญี่ปุ่น
สถาบันให้ความสำคัญกับ การบ่มเพาะวินัยการทำงาน ด้วยหลักคิดและจิตสำนักแบบญี่ปุ่น ตามแนวคิด "Kaizen" (การปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง) ที่ได้ปลูกฝังให้กับนักศึกษาผ่านค่านิยมหลักของสถาบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่นายจ้างต้องการ นั่นหมายความว่า TNI ส่งมอบ DNA ความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมญี่ปุ่นให้กับนักศึกษา ส่งผลให้นักศึกษาของ TNI มี “อัตราการจ้างงานสูงมาก” โดยจะมีอัตราการได้งานทำ ประมาณ 98% - 100% เพราะบริษัทญี่ปุ่นในไทย รวมถึงบริษัทจากประเทศญี่ปุ่นโดยตรง จะเข้ามาคัดเลือกนักศึกษาโดยเฉพาะ
นักศึกษาของ TNI มีโอกาสไปแลกเปลี่ยนและเรียนต่อในโครงการต่างๆ ที่ประเทศญี่ปุ่น จากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยพันธมิตรกว่า 90 แห่ง อาจจะกล่าวได้ว่า TNI มีพันธมิตรทางการศึกษากับประเทศญี่ปุ่นมากเป็นอันดับต้นๆ ของไทย พร้อมโอกาสไปฝึกงานในญี่ปุ่นและต่างประเทศที่เปิดกว้าง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษาได้มีทักษะการทำงานที่แท้จริง และมีประสบการณ์ทำงานระดับสากล ก่อนเรียนจบ
ความได้เปรียบ “3 ภาษา”
สื่อสารดี มีชัยไปกว่าครึ่ง การรู้ภาษาที่สอง หรือสาม จะช่วยเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกคนของ TNI ได้มีทักษะทางภาษา และเก่งด้านการสื่อสาร ในขณะที่มหาวิทยาลัยอื่นๆ อาจเน้นแค่ภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ แต่ที่ TNI “เรียนภาษาญี่ปุ่น” ในทุกหลักสูตร ไม่ว่าจะเข้าเรียนคณะไหนก็ตาม และยังเป็นวิชาบังคับควบคู่ไปกับสาขาวิชา โดยจะเริ่มสอนให้ตั้งแต่พื้นฐานจากอาจารย์ชาวญี่ปุ่นเจ้าของภาษา นักศึกษาไม่จำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อน เมื่อจบออกไป นักศึกษาจะมีทักษะทั้ง ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่น ซึ่งเป็นคุณสมบัติโดดเด่นมากในตลาดแรงงาน โดยเฉพาะในบริษัทข้ามชาติ ดังนั้นความแตกต่างเฉพาะที่ TNI ไทย-ญี่ปุ่น คือนักศึกษาทุกคนจะได้เรียน 3 ภาษา ใน 1 ปริญญา
หลักสูตรเฉพาะทางที่ตอบโจทย์อาชีพในอนาคต
สถาบันได้พัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง เพื่อทางเลือกในการทำงานที่หลากหลาย เมื่อนักศึกษามีทักษะภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น ผนวกเข้าทักษะ AI ตอบโจทย์อาชีพในอนาคต โดยเฉพาะงานสาย Tech
- กลุ่มวิศวกรรมและเทคโนโลยี อาทิ สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์ (CE), สาขาวิศวกรรมเซมิคอนดักเตอร์ (SC), สาขาวิศวกรรมยานยนต์ (AE) และสาขาหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติแบบลีน (RE) รวมถึงวิศวกรรมดิจิทัล (DGE) หลักสูตรนานาชาติ
- กลุ่มบริหารธุรกิจดิจิทัล การบริหารธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล อาทิ สาขาบริหารธุรกิจแบบญี่ปุ่น (BJ) การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ (IB) ที่ตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรในปัจจุบัน
- กลุ่มธุรกิจอุตสาหกรรม ผสานศาสตร์เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอุตสาหกรรม อาทิ สาขาโลจิสติกส์และดิจิทัลซัพพลายเชน (LD)
- กลุ่มภาษาและวัฒนธรรม พร้อมทำงานทั้งในองค์กรญี่ปุ่น ไทย และระดับนานาชาติ อาทิ สาขาภาษาญี่ปุ่นเพื่อธุรกิจระหว่างประเทศ (JIB)
- กลุ่มศิลปะและเทคโนโลยี การผสมผสานความรู้ด้านเทคโนโลยี และศิลปะสไตล์ญี่ปุ่น อาทิ สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย (MT)
ทุนการศึกษา
TNI มีทุนเรียนฟรีและทุนบางส่วน สนับสนุนค่าหน่วยกิต 100 %, 50 % และ 25 % เรียกว่า “ทุนการศึกษา TNI” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิญี่ปุ่นและบริษัทพาร์ทเนอร์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่เป็นทุนให้เปล่าไม่ต้องใช้คืน
นอกจากนี้ สำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยน และเรียนต่อ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว กับมหาวิทยาลัยพันธมิตรในประเทศญี่ปุ่น กว่า 90 แห่ง ยังได้รับการสนับสนุนทุนจากรัฐบาลญี่ปุ่น ทุนจากมหาวิทยาลัย และทุนจากโรงเรียนสอนภาษา เป็นต้น
ไม่เพียงเท่านี้ สถาบันยังมุ่งสนับสนุนให้นักศึกษามีทางเลือกในการชำระค่าเล่าเรียนที่ยืดหยุ่น เพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครอบครัว โดยสามารถเลือกแบ่งชำระค่าเล่าเรียนได้สูงสุด 4 งวดต่อภาคการศึกษา โดยไม่มีดอกเบี้ยตลอดหลักสูตร นอกเหนือจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) อีกด้วย
สถาบันเทคโนโลยีไทย -ญี่ปุ่น (Thai-Nichi Institute of Technology) หรือเรียกสั้นๆ ว่า Thai-Nichi มุ่งสร้างคนคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน พร้อมทักษะการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัล ไม่ว่าจะเป็น AI หรือโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ที่ช่วยในการบริหารงานและที่สำคัญได้ทักษะการทำงานแบบวัฒนธรรมญี่ปุ่นติดตัวไปอย่างเข้มข้น มาเรียนที่ TNI เส้นทางการศึกษาคุณภาพ ทางลัดสู่อาชีพในอนาคตที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน
