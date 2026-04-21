กทม. ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ 100 ปี 25 พฤศจิกายน 2568

เมื่อวันที่ 20 เม.ย. 69 เวลา 13.30 น. นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวโรกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตครบ 100 ปี 25 พฤศจิกายน 2568 ณ สวนลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. โดยมี นายนพพร บุญแก้ว รองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุม นายอัธยา นวลอุทัย ผู้ช่วยปลัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรุงเทพมหานคร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 109 ชั้น 1 สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล กรุงเทพฯ
ในปี 2568 เป็นวาระครบ 100 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 ผู้ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้วางรากฐานรัฐชาติไทยสู่ความเป็นสากล กอปรกับพระปรีชาสามารถในด้านต่าง ๆ ที่ล้วนเป็นมรดกทางภูมิปัญญาแห่งแผ่นดินที่ทรงคุณค่าสืบมาจนถึงปัจจุบัน จึงทรงได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก นอกจากนี้ ยังเป็นวาระครบ 100 ปี สวนลุมพินี สวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งถือกำเนิดจากพระราชดำริของพระองค์ เพื่อเป็นพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพระมหานคร พระราชดำริดังกล่าวสะท้อนวิสัยทัศน์ด้านการพัฒนาเมืองที่ก้าวหน้า โดยคำนึงถึงทั้งความเจริญของเมืองและความผาสุกของผู้คนควบคู่กัน