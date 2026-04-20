ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศ โปรดเกล้าฯ สถาปนาสมณศักดิ์ “พระพรหมมุนี” ขึ้นเป็น “สมเด็จพระราชาคณะ” ส่วน “พระธรรมวชิรเมธาจารย์-พระธรรมวชิรจินดาภรณ์” ขึ้นเป็น พระราชาคณะเจ้าคณะรอง เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
วันนี้ (20 เม.ย.) ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสถาปนาสมณศักดิ์ ความว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรรรรโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมศักดิ์ ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน พุทธศักราช 2569 จำนวน 3 รูป ดังนี้
1.พระพรหมมุนี วัดพระศรีมหาธาตุวรวิหาร เป็นสมเด็จพระราชาคณะที่ สมเด็จพระมหาวชิรมุนีวงศ์
2.พระธรรมวชิรเมธาจารย์ วัดโสมนัสราชวรวิหาร เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระพรหมวัชรญาณกวี
3.พระธรรมวชิรจินดาภรณ์ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่ พระพรหมวชิรเมธาภรณ์
นอกจานี้ โปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ จำนวน 75 รูป เนื่องในโอกสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 4 รอบ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2569
สำหรับพระบรมราชโองการโปรดพระราชทานสัญญาบัตรตั้งสมณศักดิ์ พระราชาคณะ จำนวน 75 รูป ครั้งนี้ ประกอบด้วย ชั้นธรรม 7 รูป ชั้นเทพ 9 รูป ชั้นราช 21 รูป ที่เหลือเป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ