ปิดฉากยิ่งใหญ่ ! “ข่าวดีเพื่อทุกคน EveryONE Thailand” สร้างปรากฏการณ์ทั่วไทย
เข้าถึงผู้คนกว่า 20 ล้านคน เกินเป้าหมายเกือบ 3 เท่า สู่บทใหม่ของพันธกิจ จุดประกายความหวังทั้งประเทศ
ศาสนาจารย์ มนูญศักดิ์ กมลมาตยากุล ประธานร่วมฝ่ายประเทศไทย เปิดเผยว่าการขับเคลื่อนโครงการ
“ข่าวดีเพื่อทุกคน EveryONE Thailand” ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ Empowered21 และเครือข่ายผู้ประกาศข่าวประเสริฐทั่วโลก (Global Evangelist Alliance: GEA) ร่วมกับคริสตจักรในประเทศไทย ได้เดินทางมาถึงช่วงเวลาสำคัญของการเฉลิมฉลองความสำเร็จของพันธกิจระดับชาติ หลังสร้างปรากฏการณ์แห่งความหวังและการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยอย่างกว้างขวางตลอดระยะเวลากว่า 1 ปีที่ผ่านมา
"นับเป็นเรื่องที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่เราได้เห็นผลสำเร็จของโครงการในหลายมิติ ทั้งการจัดกิจกรรมประกาศข่าวประเสริฐมากกว่า 20 จังหวัด ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมมากกว่า 100,000 คน และตัดสินใจรับเชื่อมากกว่า 50,000 คน ช่วยเยียวยารักษาทั้งร่างกายและจิตใจให้ผู้คนหลายพันคน รวมถึงรถประกาศระดับชุมชน Small Gospel Truck ที่เข้าถึงพื้นที่ชุมชนทั่วไทยมากกว่า 500 แห่ง ที่สำคัญ ตลอดโครงการสามารถเข้าถึงผู้คนทั้งในประเทศไทยและคนไทยในต่างแดน ให้ได้รับรู้ข่าวดีผ่านช่องทางต่างๆได้มากกว่า 20 ล้านคน สูงกว่าเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ 7 ล้านคน อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งสะท้อนถึงพลังของความร่วมมือจากทุกภาคส่วนอย่างแท้จริง"
ศจ.มนูญศักดิ์ กล่าวต่อว่า แม้โครงการจะสิ้นสุดลง แต่พันธกิจยังคงดำเนินต่อไป โดยจะสานต่อการประกาศ
“ข่าวดี” ซึ่งเป็นดั่งน้ำแห่งชีวิต ที่หล่อเลี้ยงเยียวยา และนำพาผู้คนไปสู่เสรีภาพของการเปลี่ยนแปลงในชีวิต
เกิดความเชื่อ ความหวัง และความรัก จากพระเยซูคริสต์ ดังนั้นนี่จึงไม่ใช่เป็นการฉลองความสำเร็จปิดโครงการ
แต่คือ “จุดเริ่มต้นของบทต่อไป” สำหรับการขับเคลื่อนพันธกิจ สร้างปรากฏการณ์การเปลี่ยนแปลงต่อไปอย่าง
ไม่สิ้นสุด
สำหรับบรรยากาศในงาน ข่าวดีเพื่อทุกคน...สู่การเฉลิมฉลองบทต่อไป (The Next Chapter Celebration)
ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18-19 เมษายน ที่ผ่านมา ณ ไบเทค บางนา เต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี โดยได้รับเกียรติจาก นายชวน หลีกภัย นายกรัฐมนตรีคนที่ 20 (2 สมัย) อดีตประธานรัฐสภาเเละประธานสภาผู้เเทนราษฎร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยตัวแทนคณะกรรมการ จาก Empower21 และ GEA คณะศิษยาภิบาล ตัวแทนจากองค์กรเครือข่ายคริสเตียนนานาชาติ ศิลปินและบุคคลที่มีชื่อเสียงเข้าร่วม อาทิ แพรว คณิตกุล, ต๊ะ แอนด์ เฟรนด์ วงดนตรี Planetshakers และ W501 ที่มาร่วมแบ่งปันแรงบันดาลใจและเป็นสักขีพยานในบันทึกทางปรากฏการณ์ประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญของการประกาศใหญ่ในประเทศไทยครั้งนี้