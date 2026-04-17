ประกันสังคมตอกย้ำเสถียรภาพกองทุน สร้างผลตอบแทนจริง หนุนความมั่งคงวัยเกษียณ พร้อมประกาศจ่ายผลประโยชน์ตอบแทนบำเหน็จชราภาพให้ผู้ประกันตนเพิ่มขึ้น
สำนักงานประกันสังคมมอบข่าวดีแก่ผู้ประกันตนทั่วประเทศ ประกาศอัตราผลประโยชน์ตอบแทนเงินบำเหน็จชราภาพ ประจำปี 2568 โดยได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ในวันที่ 1 เมษายน 2569 และมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2569 เป็นต้นไป สะท้อนถึงความมั่นคงและประสิทธิภาพ ในการบริหารกองทุนเพื่อดูแลผู้ประกันตนในระยะยาว
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ผู้ประกันตน
ตามมาตรา 33 และมาตรา 39 จะได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 2.97 ต่อปี ขณะที่ผู้ประกันตน
มาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 และ 3 จะได้รับผลตอบแทนในอัตราร้อยละ 3.58 ต่อปี ซึ่งเป็นผลจากการบริหารเงินลงทุนตามแผนการลงทุนประจำปี 2568 ที่ดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ประกันตน
สำหรับผู้มีสิทธิรับเงินบำเหน็จชราภาพ
• ผู้ประกันตนมาตรา 33 และมาตรา 39 ที่มีอายุครบ 55 ปี และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน โดยมีระยะเวลาส่งเงินสมทบไม่ครบ 180 เดือน จะได้รับเงินบำเหน็จตามจำนวนเงินสมทบที่นำส่ง พร้อมผลตอบแทนที่กำหนดในแต่ละปี
• ผู้ประกันตนมาตรา 40 ทางเลือกที่ 2 และ 3 ที่มีอายุครบ 60 ปี และสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน จะได้รับเงินออมพร้อมผลตอบแทน โดยสามารถสะสมเงินออมเพิ่มเติมได้ตามความสมัครใจ เพื่อเพิ่มความมั่นคงในวัยเกษียณ
เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กล่าวต่อไปว่า สำนักงานประกันสังคมมุ่งมั่นดูแลคุณภาพชีวิตของผู้ประกันตนทุกช่วงวัย โดยเฉพาะการสร้างหลักประกันความมั่นคงในยามเกษียณ ผ่านการบริหารกองทุนอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ผู้ประกันตนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานประกันสังคมทั่วประเทศ หรือสายด่วน 1506 ให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง และติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ www.sso.go.th