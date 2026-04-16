กทม. สรุปยอดสงกรานต์ 69 ยอดคนร่วมงานพุ่งเกือบ 5 ล้านคน โตกว่าปีก่อน 93%

โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถิติภาพรวมการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2569 ยอดคนร่วมงานพุ่งเกือบ 5 ล้านคน โตกว่าปีก่อน 93% โดยสถิติขยะ เพลิงไหม้หญ้า และยอดเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ พบเพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน
(16 เม.ย. 69) นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงสถิติภาพรวมการจัดงานเทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2569 ระหว่างวันที่ 10 - 15 เม.ย. 69 โดยเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2568 เพื่อสรุปสถานการณ์และมาตรการความปลอดภัย ดังนี้
1. จำนวนผู้เข้าร่วมงาน (พุ่งสูงขึ้นเกือบเท่าตัว) ภาพรวมการจัดงานสงกรานต์ปีนี้คึกคักเป็นอย่างมาก โดยมียอดผู้เข้าร่วมงานสะสมรวม 4,958,965 คน จากการจัดงานทั้งหมด 94 แห่ง เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2568 ที่มียอดผู้เข้าร่วมในช่วงเวลาเดียวกัน 2,564,663 คน พบว่าเพิ่มขึ้นถึง 2,394,302 คน หรือคิดเป็น 93.4% โดยจุดที่มีผู้เข้าร่วมงานสะสมสูงสุด 3 อันดับแรก ได้แก่ อันดับ 1 สยามสแควร์ 1,535,638 คน อันดับ 2 ไอคอนสยาม 1,471,162 คน และอันดับ 3 ถนนสีลม 652,974 คน
2. สถิติอุบัติเหตุทางถนน (ยอดเสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้น) ในส่วนของอุบัติเหตุทางถนนที่มีผู้เสียชีวิต (ข้อมูลจากศูนย์เอราวัณและสำนักการจราจรและขนส่ง ระหว่างวันที่ 10 - 15 เม.ย.) พบว่าปี 69 มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นรวม 18 ครั้ง เท่ากับปี 68 โดยมียอดผู้เสียชีวิตสะสมรวม 20 ราย ซึ่งมากกว่าปี 68 จำนวน 1 ราย (ปี 68 รวม 19 ราย) สำหรับยอดผู้บาดเจ็บปี 69 สะสมรวมอยู่ที่ 2,554 ราย
จากสถิติระบุว่า ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุและเสียชีวิตสูงสุดคือ รถจักรยานยนต์ รวม 17 ราย คิดเป็น 85% โดยไม่สวมหมวกนิรภัยมากถึง 9 ราย ทั้งนี้ เขตที่มีผู้เสียชีวิตสะสมสูงสุดคือ เขตทุ่งครุ (3 ราย) และเขตประเวศ (2 ราย)
3. ปริมาณขยะจากพื้นที่จัดงาน สำหรับปริมาณขยะสะสมในพื้นที่จัดงานสำคัญ (11 - 15 เม.ย. 69) มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 336 ตัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับยอดรวมปี 2568 ที่มียอดรวม 250.5 ตัน โดยพื้นที่ที่มีปริมาณขยะสูงสุด ได้แก่ ถนนข้าวสาร 102.46 ตัน ถนนสีลม 86.17 ตัน และไอคอนสยาม 58.70 ตัน ซึ่งขยะส่วนใหญ่ประมาณ 81.52% เป็นขยะทั่วไป มีขยะเศษอาหารประมาณ 14.1% และมีขยะรีไซเคิลประมาณ 4.38%
4. สถิติเหตุเพลิงไหม้ สถานการณ์อัคคีภัยเป็นประเด็นที่น่ากังวล เนื่องจากมีเหตุรวมสะสมสูงถึง 145 ครั้ง (10 - 15 เม.ย. 69) เพิ่มขึ้นอย่างมากจากปีก่อนที่มีเพียง 38 ครั้ง (10 - 15 เม.ย. 68) โดยในปีนี้ เกิดเพลิงไหม้หญ้าแล้ว 132 ครั้ง เพิ่มจากปีที่แล้ว ที่เกิดขึ้น 20 ครั้ง เพลิงไหม้ยานพาหนะปีนี้เกิดขึ้น 4 ครั้ง ลดลงจากปีที่แล้ว ที่เกิดขึ้น 8 ครั้ง และเพลิงไหม้บ้านอาคารปีนี้เกิดขึ้น 9 ครั้ง ลดลงจากปีที่แล้ว ที่เกิดขึ้น 10 ครั้ง
ในเรื่องของผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้ระหว่าง 10 - 15 เม.ย. เทียบปี 69 กับ ปี 68 พบว่า ปีนี้มีผู้บาดเจ็บจากเหตุเพลิงไหม้ 3 ราย ลดลงจากปีที่แล้วที่มี 8 ราย และปีนี้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ซึ่งเท่ากับปีที่แล้ว
“แม้ข้อมูลนี้ยังไม่ใช่ข้อมูลไฟนอลตลอดช่วง 7 วันอันตราย (10 - 16 เม.ย. 69) เนื่องจากเป็นสถิติระหว่างวันที่ 10 - 15 เม.ย. 69 แต่ก็ทำให้เห็นว่า ในปีนี้ กทม. มีนักท่องเที่ยวและประชาชนออกมาเล่นน้ำสงกรานต์เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว และตัวเลขด้านต่าง ๆ ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ทั้งปริมาณขยะ เพลิงไหม้หญ้า รวมถึงผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน อย่างไรก็ตาม กทม. จะมีการถอดบทเรียนจากพื้นที่จัดงานและพื้นที่เล่นน้ำต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขหรือวางแผนป้องกันเหตุไม่คาดคิดสำหรับเทศกาลสงกรานต์ในปี 2570 ต่อไป ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่ทำงานอย่างหนัก และขอฝากความห่วงใยถึงพี่น้องประชาชนที่กำลังเดินทางกลับ ขอให้ขับขี่ด้วยความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด” โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวปิดท้าย