กทม. จับมือ มธ. พายเรือเปลี่ยนคลอง ชวนนักพายลุยแสนแสบในวันสงกรานต์ เก็บขยะฟื้นฟูสายน้ำ

เมื่อวันที่ 15 เม.ย. เวลา 11.45 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานกล่าวปิดกิจกรรมพายเรือเก็บขยะคลองแสนแสบ โดยมีนายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร รองศาสตราจารย์ ดร. ปริญญา เทวานฤมิตรกุล นำทีมนักพายจากคณาจารย์และนักศึกษากว่า 30 คน ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ช่วยกันเก็บขยะคลองแสนแสบ ตั้งแต่บริเวณท่าเรือชิดลม ถึงป้อมมหากาฬ
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า ยินดีที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้ และขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทุกหน่วยงาน ที่มาร่วมมือกัน ซึ่งการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นภาพสะท้อนให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคประชาชน ในการร่วมกันส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาความสะอาดของแหล่งน้ำในชุมชน ตลอดจนเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และเมื่อคลองสะอาดสวยงาม ก็จะดีต่อพวกเราทุกคน และดีต่อเมืองด้วย
การจัดกิจกรรม “พายเรือเก็บขยะคลองแสนแสบ” ถือเป็นโอกาสทองเพียง 3 วันในรอบปี ระหว่างวันที่ 13–15 เม.ย. เนื่องจากคลองแสนแสบที่พลุกพล่านในทุกวันจะเงียบสงบลง เมื่อเรือโดยสารหยุดให้บริการในช่วงสงกรานต์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงจัดกิจกรรมพิเศษนี้ขึ้น เพื่อปลุกจิตสำนึกในการรักษาลำคลองให้สวยงามอย่างจริงจัง กิจกรรมนี้ไม่ได้เป็นเพียงการเก็บขยะเท่านั้น แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของวิชาบริการกฎหมายเพื่อสังคม ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีเป้าหมายหลักคือ การบังคับใช้กฎหมาย เพื่อรณรงค์และสร้างความเข้าใจเรื่องกฎหมายที่ห้ามทิ้งขยะและปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำสาธารณะ รวมถึงการปลุกพลังชุมชน เพื่อเชื่อมโยงคนรุ่นใหม่และชาวชุมชนริมคลองให้หันมาดูแลรักษาความสะอาดอย่างยั่งยืน
นอกจากนี้ ทีมเก็บขยะยังได้แวะพูดคุยกับชุมชนจำนวน 2 จุด ได้แก่ ชุมชนบ้านครัวใต้ และชุมชนมัสยิดมหานาค เพื่อเสวนาเรื่องการอนุรักษ์คลองแสนแสบ ทั้งนี้ รองผู้ว่าฯ ศานนท์ ร่วมลงพาย SUP Board ตลอดเส้นทาง