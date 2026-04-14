สงกรานต์ 69 "สีลม" แชมป์คนเล่นน้ำหนาแน่น ย้ำคืนนี้ปิดจบ 2 ทุ่ม แนะกระจายตัวเล่นจุดอื่น ยันแก้ปัญหาเสียงงาน S2O ลงตัว ใช้ AI คุมเข้มความปลอดภัย
(14 เม.ย. 69) เวลา 14.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย รศ.ทวิดา กมลเวชช รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และพล.ต.อ.อดิศร์ งามจิตสุขศรี ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร แถลงข่าวสรุปสถานการณ์เทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2569 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ณ ศูนย์บัญชาการ BMA Command Center เผยภาพรวมสถานการณ์คึกคักเป็นพิเศษ โดยเฉพาะพื้นที่ถนนสีลมที่มีจำนวนผู้เข้าร่วมงานหนาแน่นกว่าปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัด
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า สำหรับในพื้นที่ถนนสีลมวานนี้ (13 เม.ย.) จากการตรวจสอบผ่านระบบกล้อง AI พบว่ามีจำนวนผู้เข้าออกพื้นที่สูงถึง 160,000 ครั้ง ซึ่งทำลายสถิติจากปีที่ผ่านมาที่ยอดสูงสุดประมาณ 100,000 คน ทั้งนี้ ในช่วงบ่ายถนนสีลมพบปัญหาคนหนาแน่นจนล้นออกไปบริเวณช่องทางฉุกเฉิน (Emergency Lane) ทำให้ช่องทางฉุกเฉินมีปัญหา อย่างไรก็ตาม ศูนย์ BMA Command Center ได้สั่งการแก้ไขสถานการณ์ทันที ด้วยการหยุดกิจกรรมชั่วคราวประมาณ 1 ชั่วโมง เพื่อจัดระเบียบใหม่ สถานการณ์ก็กลับคืนสู่สภาวะปกติ
ขณะที่ภาพรวม 6 สถานที่ยอดฮิตในพื้นที่กรุงเทพฯ ได้แก่ 1.งานสงกรานต์สยาม 2569 (สยามสแควร์) 2.ถนนสีลม 3.ICONSIAM THAICONIC Songkran Celebration 2026 4.S2O Land Bangkok 2026 5.บรรทัดทอง Water Street 2026 และ 6.ถนนข้าวสาร เฉพาะเมื่อวานนี้ มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์อย่างคึกคักมี รวมกว่า 765,530 คน ทั้งนี้ ยอดสะสมผู้เข้าร่วมงานสงกรานต์ในพื้นที่ กทม. ระหว่างวันที่ 10 - 13 เม.ย. 69 รวม 1,382,418 คน
ด้าน รองผู้ว่าฯ ทวิดา กล่าวถึงสถิติอุบัติเหตุสะสม 4 วันที่ผ่านมา มียอดผู้เสียชีวิตรวม 9 ราย ซึ่งถือว่าลดลงเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีผู้เสียชีวิต 15 ราย โดยสาเหตุหลักส่วนใหญ่ยังคงเป็นอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์ ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการกวดขันตั้งด่านตรวจวัดแอลกอฮอล์และวินัยจราจรอย่างเข้มงวด และฝากประชาชนดื่มไม่ขับเด็ดขาด เพื่อให้อุบัติเหตุน้อยลง
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า สำหรับกรณีการร้องเรียนเรื่องความเดือดร้อนรำคาญ เรื่องเสียงจากงาน S2O Songkran Music Festival 2026 ได้มีการประสานงานแก้ไขอย่างใกล้ชิด หลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนผ่านระบบ Traffy Fondue ในวันแรกเกือบ 30 ราย โดย กทม. ประสานผู้จัดงานปรับทิศทางลำโพงและควบคุมระดับเสียงไม่ให้เกิน 70 เดซิเบลตามเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งในคืนที่ผ่านมาสำนักงานเขตห้วยขวางได้ลงไปตรวจวัดระดับเสียงอย่างละเอียดพบว่าทุกจุดและคอนโดที่ได้รับผลกระทบ ระดับเสียงไม่เกินตามกฎหมายกำหนด ส่งผลให้ยอดผู้ร้องเรียนลดลงเหลือเพียง 3 รายในคืนที่ผ่านมา โดยวันนี้งานดังกล่าวจะจัดขึ้นอีกหนึ่งวัน แต่เป็นเพลง K-POP เสียงน่าจะไม่ดังเท่า 2 วันที่ผ่านมา
สำหรับการจัดงาน S2O นั้น ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ยืนยันว่า ผู้จัดงานได้ดำเนินการขออนุญาตใช้เครื่องขยายเสียงอย่างถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนทางกฎหมาย รวมถึงมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม เมื่อพบปัญหาหน้างานซึ่งอาจเกิดความผิดพลาด ต้องขอโทษพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว กทม. ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยให้ พล.ต.อ.อดิศร์ ที่ปรึกษาของผู้ว่าฯ กทม. ไปหารือกับผู้จัดงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือดี
”การอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับงานที่อยู่โดยรอบต้องทำให้เกิดขึ้น แต่ขึ้นอยู่กับความใส่ใจของผู้จัดงานและเจ้าหน้าที่ต้องเอาจริงเอาจัง“ ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าว
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวว่า วันนี้เป็นห่วงพื้นที่ถนนสีลม ซึ่งหากมีคนจำนวนมากก็จะไม่ให้เข้าในพื้นที่ จึงประสานงานกับ BTS และขอความร่วมมือประชาชน หากจะไปเล่นน้ำที่ถนนสีลม ขอให้ลงรถไฟฟ้าก่อนถึงสถานีศาลาแดง 1 สถานี เช่น ลง MRT ลุมพินี หรือ BTS ช่องนนทรี แล้วเดินมาที่ถนนสีลม ขากลับก็ให้ไปขึ้นที่จุดอื่น อาจจะไปเที่ยวสวนลุมพินี สวนเบญจกิติ หรือห้างสรรพสินค้าโดยรอบก่อนกลับ เพื่อป้องกันคนหนาแน่น
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ ยืนยันว่ากรุงเทพมหานครควบคุมสถานการณ์ได้ เนื่องจากเรามี BMA Command Center และมีการใช้ระบบ AI ที่จับคนเข้าหน้างาน ซึ่งเมื่อวานสามารถจับกุมบุคคลตามหมายจับได้ 2 ราย อย่างไรก็ตาม วันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานที่ถนนสีลม จะยุติในเวลา 20.00 น. โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่เพื่อเคลียร์ผิวจราจรและเปิดการจราจรตามปกติในเวลา 21.00 น.
ขณะที่ปัญหาการจราจรติดขัดจากการนำรถกระบะบรรทุกน้ำเข้ามาเล่นน้ำในหลายจุด ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ใช่คนในพื้นที่ อาทิ ถนนพรานนกตัดใหม่, ถนนโชคชัย 4 ซอยลาดพร้าว 101 และถนนอุดมสุข กทม. ได้เร่งประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่ออำนวยความสะดวกและระบายรถให้เร็วที่สุด พร้อมขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว ด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามควบคุมแต่ไม่ได้ง่าย ดังนั้นอีก 2 วันที่เหลือ กทม. ต้องดูแลให้รายละเอียดมากขึ้น และจะพยายามเคลียร์เส้นทางเพื่อให้ประชาชนสามารถสัญจรได้
ด้าน ที่ปรึกษาฯ อดิศร์ กล่าวถึงปัญหาการจราจรว่า เบื้องต้นผู้อำนวยการเขตและผู้กำกับสถานีตำรวจนครบาล มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนในการแก้ปัญหา เชื่อว่าคืนนี้สถานการณ์จะดีกว่า หากมีปัญหาขอให้ประชาชนส่งข้อมูลมาที่ Traffy Fondue และเพื่อเป็นบทเรียนให้กับงานสงกรานต์ในปีต่อไปด้วย สำหรับเรื่องลวนลามและล่วงละเมิด ปีนี้พบค่อนข้างน้อย โดย สน. ชนะสงคราม ได้รับแจ้ง 2-3 ราย ส่วนที่ถนนพรานนกตัดใหม่ 1 ราย เป็นเหตุเข้าใจผิด
ผู้ว่าฯ ชัชชาติ กล่าวอีกว่า การไม่ให้ปะแป้งในพื้นที่กำหนดถือว่าเป็นเรื่องที่ดี ปีนี้เราเห็นรูปแบบการเล่นน้ำที่เปลี่ยนไป คือ คนนั่งรถกระบะสาดน้ำกันมากขึ้น ทำให้มีระยะห่าง โอกาสจะประชิดตัวก็น้อยลง ทั้งนี้ การละเมิดสิทธิผู้อื่นไม่สามารถยอมได้ โดยเฉพาะการล่วงละเมิดทางเพศ จะต้องดูแลอย่างเคร่งครัด ซึ่งกรุงเทพมหานครได้กำชับเจ้าหน้าที่ไปแล้ว
อย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนช่วยดูแลนักท่องเที่ยวในฐานะเจ้าบ้านด้วย กรุงเทพมหานครจะพยายามหาช่องทางในการสื่อสารกับนักท่องเที่ยวให้ได้มากที่สุด หากเขามีปัญหาเราอย่านิ่งเฉย อย่าปล่อย เพราะการปล่อยจะทำให้เราเป็นส่วนหนึ่งของปัญหา ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันที