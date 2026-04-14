สงกรานต์ถนนข้าวสารปลอดภัย กทม. ลงพื้นที่ตรวจเข้ม ย้ำปิดเล่นน้ำ 22.00 น. เพื่อความปลอดภัยสูงสุด

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. เวลา 21.30 น. นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจมาตรการความปลอดภัยสงกรานต์ถนนข้าวสาร โดยมีนายสยามรัฐ เรืองนาม ผู้อำนวยการเขตพระนคร พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.) พ.ต.อ.นิพนธ์ นิธิการุณย์เลิศ ผู้กำกับการสน.ชนะสงคราม ผู้บริหารเขตพระนคร ร่วมลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยบริเวณถนนข้าวสาร ซึ่งเป็นหนึ่งในจุดเล่นน้ำสำคัญของกรุงเทพฯ
การลงพื้นที่ครั้งนี้ มุ่งเน้นตรวจสอบมาตรการด้านความปลอดภัย การจัดระเบียบพื้นที่ และการบริหารจัดการฝูงชน เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน โดยพบว่าภาพรวมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีการจัดโซนกิจกรรมชัดเจน พร้อมเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างทั่วถึง
ทั้งนี้ เขตพระนครได้กำหนดมาตรการสำคัญเพื่อความปลอดภัย ได้แก่ การจัดจุดคัดกรอง 4 จุดรอบพื้นที่ เพื่อควบคุมความหนาแน่นของผู้เข้าร่วมงาน พร้อมกำหนดเส้นทางเข้า-ออกแบบทางเดียว (One Way) โดยให้เข้าทางถนนจักรพงษ์ และออกทางถนนตะนาว รวมถึงเตรียมทางออกฉุกเฉินไว้รองรับการระบายคนอย่างเพียงพอ
ในด้านการควบคุมเวลา ได้กำหนดให้ปิดการเล่นน้ำเวลา 22.00 น. อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันเหตุไม่ปลอดภัยและลดความเสี่ยงจากความแออัดในช่วงเวลากลางคืน พร้อมทั้งกวดขันห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์และแป้งภายในพื้นที่ ซึ่งสงกรานต์ถนนข้าวสาร 2569 ปิดถนนตั้งแต่วันที่ 13-15 เมษายน เวลา 12.00 น. - 24.00 น.
นอกจากนี้ ยังมีการรณรงค์ “5 ป. + 3 มาตรการ” เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเล่นน้ำอย่างปลอดภัยและสร้างสรรค์ ได้แก่
• 5 ป. : ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดโป๊ ปลอดแป้ง และปลอดอาวุธ
• 3 มาตรการ : เล่นสุภาพ ดูแลสุขภาพ และรักษาความสะอาด
“กรุงเทพมหานครและทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมืออย่างเต็มที่ ทั้งด้านความปลอดภัย การจราจร และการบริการประชาชน เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ถนนข้าวสารเป็นไปอย่างเรียบร้อย สนุกสนาน และปลอดภัยสำหรับทุกคน” รองปลัดฯ ไทวุฒิ กล่าว