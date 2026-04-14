กทม. รุดแก้ปัญหาสั่งคุมเข้มเสียงคอนเสิร์ต S2O ลงพื้นที่เซตมาตรการ Real-time คุมเข้มทุกชั่วโมง

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. เวลา 17.45 น. นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเสียงดังจากการจัดงานคอนเสิร์ต S2O Songkran Music Festival 2026 ณ ถนนเทียนร่วมมิตร เขตห้วยขวาง โดยระบุว่า กรุงเทพมหานครไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้บูรณาการร่วมกับผู้อำนวยการเขตห้วยขวาง ลงพื้นที่ตรวจสอบและวางมาตรการคุมเข้มเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชนโดยรอบทันที หลังมีประชาชนในพื้นที่โดยรอบโดยเฉพาะผู้อยู่อาศัยในคอนโดมิเนียมได้รับผลกระทบและร้องเรียนเข้ามา
รองปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการจัดงานในช่วง 2 วันที่ผ่านมา กรุงเทพมหานครได้รวบรวมข้อมูลทั้งด้านระดับเสียงและผลกระทบต่อประชาชน พร้อมหารือร่วมกับผู้จัดงานและผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด โดยผู้จัดงานให้ความร่วมมือในการปรับลดระดับเสียงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพบว่าในคืนที่ผ่านมาได้มีการลดความดังลงแล้ว ทั้งนี้ จากการตรวจวัดเสียงในพื้นที่จริง พบว่าระดับเสียงพื้นฐาน (ambient noise) อยู่ที่ประมาณ 48–49 เดซิเบล ขณะที่ระหว่างการแสดงคอนเสิร์ตอยู่ที่ประมาณ 60 - 61 เดซิเบล ซึ่งยังอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ และไม่ส่งผลกระทบในระดับรุนแรงต่อประชาชน โดยเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ประจำตามจุดต่าง ๆ และคอนโดมิเนียมโดยรอบ เพื่อตรวจวัดระดับเสียงแบบเรียลไทม์ตลอดการจัดงาน
กรุงเทพมหานคร กำหนดแนวทางควบคุมเสียงอย่างเข้มงวด โดยระดับเสียงในพื้นที่พักอาศัยไม่ควรเกิน 70 เดซิเบล และการเพิ่มขึ้นของเสียงจากสภาพปกติไม่ควรเกิน 10 เดซิเบล เพื่อไม่ให้กระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน ทั้งนี้ จะมีการประเมินสถานการณ์เป็นรายชั่วโมง หากพบว่าระดับเสียงเกินเกณฑ์หรือก่อให้เกิดความเดือดร้อน จะสั่งการให้ผู้จัดงานปรับลดระดับเสียงทันที นอกจากนี้ ได้มีการประสาน 3 ฝ่าย ได้แก่ สำนักงานเขต ผู้จัดงาน และตัวแทนผู้อยู่อาศัย เพื่อหาแนวทางแก้ไขร่วมกัน โดยได้กำหนดมาตรการควบคุมเสียงอย่างเข้มงวด เพื่อกำหนดมาตรการเพิ่มเติมในการควบคุมเสียง อาทิ การปรับทิศทางลำโพง การลดความดังในบางช่วงเวลา และการเฝ้าระวังผลกระทบอย่างใกล้ชิด โดยยืนยันว่าการดำเนินการทั้งหมดอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายและคำนึงถึงความสมดุลระหว่างการจัดกิจกรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชน
รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวย้ำว่า กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง และพร้อมปรับมาตรการให้เหมาะสม เพื่อให้การจัดงานเป็นไปอย่างเรียบร้อย พร้อมลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้จัดงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ คาดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา จะได้รับการคลี่คลาย และสามารถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพภายในช่วงเวลาการจัดงานที่เหลือ.
"กรุงเทพมหานคร ยืนยันว่าเราให้ความสำคัญกับทั้งการส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจและการคุ้มครองสิทธิของผู้อยู่อาศัย มาตรการที่วางไว้จะดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนจบงาน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย หากมีการฝ่าฝืน กทม. จะใช้อำนาจตาม พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ดำเนินการตามกฎหมายทันที" นายไทวุฒิ กล่าวทิ้งท้าย