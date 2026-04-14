รองปลัดฯ ไทวุฒิ ตรวจเข้มสงกรานต์ดอนเมือง ย้ำคุมเสียง จัดระเบียบเล่นน้ำ

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. เวลา 15.30 น. นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่เขตดอนเมือง เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานด้านความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 โดยมี นายสมบัติ กนกทิพย์วรรณ ผู้อำนวยการเขตดอนเมือง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตดอนเมือง ให้การต้อนรับและนำเสนอแผนการดำเนินงานของสำนักงานเขตดอนเมือง ก่อนลงพื้นที่ตรวจจุดปฏิบัติงานต่าง ๆ
จากนั้น รองปลัดฯ พร้อมคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดสกัดในพื้นที่ ได้แก่ จุดสกัดทางเข้าถนนวัดเวฬุวนาราม (บริเวณถนนสรงประภา) กองอำนวยการร่วมย่อยบริเวณหน้า CJ กองอำนวยการร่วมตลาดโกสุม และจุดสกัดบริเวณคลองตาอูฐ เพื่อติดตามความพร้อมของเจ้าหน้าที่ และการบังคับใช้มาตรการดูแลความปลอดภัยของประชาชน
ในการนี้ รองปลัดฯ ได้เน้นย้ำให้สำนักงานเขตดอนเมืองและทุกภาคส่วน ควบคุมดูแลสถานการณ์ให้เป็นไปตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการควบคุมเครื่องเสียง หรือการใช้เสียงที่อาจก่อให้เกิดความรำคาญแก่ผู้อื่น รวมถึงการจัดระเบียบพื้นที่เล่นน้ำ ให้เหมาะสมและปลอดภัย ไม่สร้างผลกระทบให้แก่ประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบ
ทั้งนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ร่วมเล่นน้ำสงกรานต์อย่างสุภาพ และสร้างสรรค์ โดยปฏิบัติตามหลัก “5 ป. + 3 มาตรการความปลอดภัย” อย่างเคร่งครัด 5 ป. ปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ ปลอดโป๊ ปลอดแป้ง และประหยัดน้ำ 3 มาตรการความปลอดภัย เล่นน้ำอย่างสุภาพ ดูแลสุขภาพของตนเอง ใช้พื้นที่อย่างรับผิดชอบ พร้อมทั้งร่วมกันรักษาความสะอาด เพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวก ปลอดภัย และสามารถร่วมเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์ได้อย่างมีความสุข