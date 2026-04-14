ลัดเลาะทั่วกรุงส่องสงกรานต์ 2569 ผนึกกำลังเข้มดูแลความปลอดภัยทั่วพื้นที่

เมื่อ 13 เม.ย. เวลา 13.30 น. นายจักกพันธุ์ ผิวงาม รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 เพื่อดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการเล่นน้ำสงกรานต์ของประชาชน ในพื้นที่ 5 สำนักงานเขต ประกอบด้วย จุดสกัดคลองตาอูฐ, กองอำนวยการร่วมเฉพาะกิจบริเวณตลาดโกสุม, จุดสกัดถนนช่างอากาศอุทิศ หน้าสถานีตำรวจนครบาลดอนเมือง เขตดอนเมือง, กองอำนวยการร่วมเฉพาะกิจ ถนนโชคชัย 4 เขตลาดพร้าว, จุดสกัดปากซอยทวีวัฒนา 1 ถนนทวีวัฒนา เขตหนองแขม, กองอำนวยการร่วมเฉพาะกิจ ตลาดวงศ์เจริญ (พุทธมณฑลสาย 2–พุทธมณฑลสาย 3) ถนนพรานนก–พุทธมณฑลสาย 3 เขตทวีวัฒนา ซึ่งบริเวณดังกล่าวไม่มีการจัดงานอย่างเป็นทางการ แต่จะมีประชาชนมารวมกลุ่มเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ ได้ตรวจเยี่ยมการเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนสีลม เขตบางรัก โดยมีผู้บริหารสำนักเทศกิจ สำนักงานเขตในพื้นที่ สถานีตำรวจนครบาลท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่และรายงานข้อมูล
รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ กล่าวว่า กรุงเทพมหานครได้ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์อย่างรอบด้าน แม้ในพื้นที่ที่ไม่มีการจัดงานอย่างเป็นทางการ โดยได้บูรณาการความร่วมมือจากทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบพื้นที่ ควบคุมพฤติกรรมเสี่ยง และเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเข้มงวด เพื่อให้ประชาชนสามารถเล่นน้ำสงกรานต์ได้อย่างปลอดภัย สนุกสนาน และอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย พร้อมทั้งขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเองและผู้อื่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเทศกาลสงกรานต์ และพร้อมปรับแผนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในพื้นที่ เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
ในโอกาสนี้ รองผู้ว่าฯ จักกพันธุ์ ได้มอบน้ำดื่มและขนมปัง เพื่อสร้างขวัญและเป็นกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำกองอำนวยการร่วมเฉพาะกิจ จุดตรวจ จุดสกัด ที่เสียสละเวลาในวันหยุดยาวช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2569 เพื่อร่วมกันดูแลประชาชนให้ได้รับความสะดวกสบายและความปลอดภัยในชีวิตประจำวัน
มาตรการจัดระเบียบและจุดสกัดในพื้นที่เขตดอนเมือง มีการจัดตั้งกองอำนวยการเฉพาะกิจบริเวณหน้าตลาดโกสุมรวมใจและหน้า CJ เพื่ออำนวยความสะดวกและดูแลความปลอดภัยให้แก่ประชาชน ระหว่างวันที่ 13–15 เมษายน 2569 โดยมีการบังคับใช้กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด เช่น การติดตั้งป้ายห้ามรถบรรทุกน้ำบรรทุกคนเล่นน้ำ ห้ามรถดัดแปลงแต่งซิ่งเข้าพื้นที่ ห้ามตั้งวางสิ่งของบนผิวการจราจรและไหล่ทาง ห้ามจอดรถกีดขวางการจราจร นอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งจุดสกัด 8 จุด บริเวณถนนวัดเวฬุวนาราม ถนนสรงประภา ถนนโกสุมรวมใจ ถนนประชาอุทิศ ถนนช่างอากาศอุทิศ รวมถึงการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ การเตรียมชุดดับเพลิงเคลื่อนที่เร็วด้วยรถจักรยานยนต์ประจำจุดที่มีคนหนาแน่น เพื่อสามารถเข้าถึงเหตุฉุกเฉินได้อย่างรวดเร็ว
การดูแลความปลอดภัยและแผนเผชิญเหตุในพื้นที่เขตลาดพร้าว ถนนโชคชัย 4 อย่างไรก็ตาม บริเวณถนนโชคชัย 4 แม้ไม่มีการจัดงานสงกรานต์อย่างเป็นทางการ แต่จะมีประชาชนมารวมกลุ่มเล่นน้ำสงกรานต์ ซึ่งเขตลาดพร้าวได้ประสานสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับความปลอดภัยด้วยการตั้งจุดสกัดรถบรรทุกน้ำและเครื่องเสียงรวม 12 จุด พร้อมทั้งขยายจุดบริการประชาชนโดยมีทีมกู้ภัยประจำการตลอดเวลา เพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยได้ทันทีที่เกิดเหตุ นอกจากนี้ยังมีความใส่ใจในด้านสังคมด้วยการสำรวจและจัดทำแผนเผชิญเหตุสำหรับกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงที่มีมากกว่า 40 รายในพื้นที่เล่นน้ำ เพื่อป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุฉุกเฉิน
การเฝ้าระวังทางบก–ทางน้ำ และเส้นทางฉุกเฉินในเขตหนองแขมและเขตทวีวัฒนา ในส่วนของพื้นที่ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ซึ่งครอบคลุมเขตหนองแขมและเขตทวีวัฒนา มีการวางกำลังเจ้าหน้าที่ตั้งจุดสกัดรถน้ำและจัดชุดเคลื่อนที่เร็วออกตรวจตราทั้งทางบกและทางเรืออย่างต่อเนื่อง มาตรการสำคัญคือการกำหนดเส้นทางสำรองฉุกเฉินภายในซอยแยกต่าง ๆ เพื่อให้รถพยาบาลและรถฉุกเฉินสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดบนถนนสายหลักได้ ทำให้การลำเลียงผู้ป่วยหรือการเข้าไประงับเหตุเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในช่วงที่มีการเล่นน้ำหนาแน่น
ในส่วนพื้นที่เขตทวีวัฒนา กลุ่มผู้เล่นสงกรานต์ได้เปลี่ยนมาเล่นน้ำสงกรานต์บริเวณถนนพรานนก–พุทธมณฑลสาย 3 ช่วงระหว่างพุทธมณฑลสาย 2–พุทธมณฑลสาย 3 ทั้ง 2 ฝั่งถนน หลังจากมีการขอความร่วมมือให้งดกิจกรรมในพื้นที่เดิมบริเวณถนนทวีวัฒนา ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวมีการนำรถกระบะ รถบรรทุกน้ำ และรถเครื่องเสียงมาจอดตลอดแนวทั้ง 2 ฝั่งถนน เนื่องจากบริเวณนี้เป็นพื้นที่เปิดโล่ง ยังไม่มีสิ่งปลูกสร้าง อาคาร หรือที่พักอาศัย จึงกลายเป็นจุดรวมตัวชั่วคราวในการเล่นน้ำสงกรานต์ แม้ในปัจจุบันจะยังไม่มีผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง แต่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมวางแผนบริหารจัดการพื้นที่ในระยะยาว เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างยั่งยืนต่อไป อย่างไรก็ตาม มีประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงร้องเรียนเรื่องรถเครื่องเสียงเปิดเพลงเสียงดังรบกวน ในเบื้องต้นเขตทวีวัฒนาร่วมกับสถานีตำรวจนครบาลท้องที่ ได้มีการตักเตือนและดำเนินการตามกฎหมาย
สำหรับเทศกาลสงกรานต์บริเวณถนนสีลม เขตบางรัก พบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ำสงกรานต์เป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน แต่ยังอยู่ในการควบคุมของเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วน ทั้งตำรวจ เทศกิจ และฝ่ายความปลอดภัย ที่ร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มงวด ทั้งนี้ได้มีการจัดระเบียบพื้นที่อย่างเหมาะสม โดยกำหนดช่องทางเข้า–ออก และเว้นพื้นที่สำหรับรถพยาบาล เพื่อรองรับกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน พร้อมทั้งมีการติดตามและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยความปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย