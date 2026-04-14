กทม.เผย 6 จุดเล่นน้ำสงกรานต์ยอดนิยม ปี 69 วันแรก คนแห่ร่วมกว่า 5.5 แสนคน ปริมาณขยะกว่า 58 ตัน

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. เวลา 14.00 น. นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร เปิดเผยภาพรวมสถานการณ์เทศกาลสงกรานต์ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2569 โดยระบุว่า จากการติดตามข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมเล่นน้ำสงกรานต์ทั่วกรุงเทพฯ พบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก โดยในวันที่ 12 เม.ย 2569 มีผู้เข้าร่วมงานในจุดไฮไลต์รวม 558,561 คน และมียอดสะสมจากทั่ว กทม. รวม 603,760 คน ( วันที่ 10-12 เม.ย.69)
สำหรับ 6 สถานที่เล่นน้ำสงกรานต์ยอดนิยมสูงสุดในกรุงเทพฯ ปี 2569 (ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. - 12 เม.ย. 2569 เวลา 14.00 น.) ได้แก่ 1.งานสงกรานต์สยาม 2569 (สยามสแควร์) มีผู้ร่วมกิจกรรมสูงสุด จำนวน 183,544 คน 2.ถนนสีลม (Silom Songkran Splash Out with Thai Culture) จำนวน 162,583 คน 3.ICONSIAM THAICONIC Songkran Celebration 2026 จำนวน 102,000 คน 4.S2O Land Bangkok 2026 (ถนนเทียมร่วมมิตร ห้วยขวาง) จำนวน 42,202 คน 5.บรรทัดทอง Water Street 2026 จำนวน 20,538 คน และ 6.ถนนข้าวสาร จำนวน 20,000 คน
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังได้ติดตามสถานการณ์ด้านสิ่งแวดล้อมควบคู่กัน โดยจัดเก็บพร้อมรายงานปริมาณขยะที่จัดเก็บได้ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พบว่า ในวันที่ 12 เม.ย. 2569 มีปริมาณขยะรวม 58.65 ตัน แบ่งเป็น ขยะทั่วไป 46.38 ตัน (79.08%) ขยะรีไซเคิล 2.66 ตัน (4.54%) ขยะเศษอาหาร 9.61 ตัน (16.38%) โดยพื้นที่ที่มีปริมาณขยะสูงสุด ได้แก่ ถนนสีลม เขตบางรัก ขยะทั่วไป 25.96 ตัน รองลงมา ได้แก่ ไอคอนสยาม เขตคลองสาน ขยะทั่วไป 6.5 ตัน ลาน อสมท. เขตห้วยขวาง ขยะทั่วไป 4.21 ตัน คิง เพาเวอร์ รางน้ำ เขตราชเทวี ขยะทั่วไป 3.42 ตัน สยามสแควร์ เขตปทุมวัน ขยะทั่วไป 1.94 ตัน และเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน ขยะทั่วไป 0.95 ตัน ตามลำดับ
ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวเพิ่มเติมว่า กรุงเทพมหานครได้จัดเจ้าหน้าที่ดูแลความสะอาด ความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนอย่างเต็มที่ พร้อมรณรงค์ให้ประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาด คัดแยกขยะ และเล่นน้ำอย่างปลอดภัย เพื่อให้เทศกาลสงกรานต์เป็นไปอย่างสนุกสนาน ปลอดภัย และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในฐานะเทศกาลท่องเที่ยวระดับโลกในสายตานักท่องเที่ยวจากทั่วโลก ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครจะยังคงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอดช่วงเทศกาล โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำ ณ BMA Command Center ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวในพื้นที่กรุงเทพฯ