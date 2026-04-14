กทม. เข้มมาตรการความปลอดภัยสงกรานต์ 2569 ตั้ง 15 จุดสกัด-ติด CCTV ตลอดถนนทวีวัฒนา

เมื่อวันที่ 13 เม.ย. นางสาวอรัญญา พรไชยะ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดสกัดและจุดตรวจบริเวณถนนเลียบคลองทวีวัฒนา ซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเขตหนองแขม
การดำเนินการครั้งนี้ได้มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตหนองแขม หน่วยงานด้านความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง โดยได้จัดตั้งจุดสกัด/จุดตรวจรวมทั้งสิ้น 15 จุด ครอบคลุมตลอดแนวถนนทวีวัฒนา ระยะทางประมาณ 3.7 กิโลเมตร เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงเหตุอาชญากรรมที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันหยุดยาว
รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มงวด ควบคู่กับการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว พร้อมติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเรียบร้อยในพื้นที่ มาตรการสำคัญที่ดำเนินการ ได้แก่ ติดตั้งและตรวจสอบระบบ กล้อง CCTV ให้ครอบคลุมจุดเสี่ยง ตั้งจุดตรวจเพื่อตรวจวัดแอลกอฮอล์และความพร้อมของผู้ขับขี่ รณรงค์ “ขับขี่ปลอดภัย เคารพกฎจราจร” ลดอุบัติเหตุ จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรตลอดเส้นทาง
ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครยังได้บูรณาการการทำงานร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานด้านสาธารณสุข เพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน และเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงที นอกจากพื้นที่เขตหนองแขมแล้ว กรุงเทพมหานครยังดำเนินมาตรการในจุดเสี่ยงทั่วเมือง อาทิ ถนนสายหลัก สถานที่จัดกิจกรรมเล่นน้ำ และจุดท่องเที่ยวสำคัญ โดยมีการตั้งศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนช่วงเทศกาล เพื่อเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง
กรุงเทพมหานครขอความร่วมมือประชาชนร่วมกันปฏิบัติตามกฎจราจร งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ และตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมก่อนเดินทาง เพื่อร่วมกันสร้าง “สงกรานต์ปลอดภัย” ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน