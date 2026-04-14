เล่นน้ำอย่างไรให้ปลอดภัย? กทม. วาง 5 ป. + 3 ใช้ Command Center เฝ้าระวัง 24 ชม.

วานนี้ (12 เม.ย. 69) พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร ให้สัมภาษณ์ในรายการ “รู้ทันสารพันภัย” ถึงมาตรการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2569 โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้
• เฝ้าระวังผ่านศูนย์บัญชาการ 24 ชั่วโมง
กรุงเทพมหานครได้จัดตั้งศูนย์บัญชาการกรุงเทพมหานคร หรือ BMA Command Center ณ อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) เพื่อเชื่อมโยงระบบกล้อง CCTV ทั่วพื้นที่กรุงเทพฯ ติดตามสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง และบูรณาการระบบสำคัญไว้ในจุดเดียว เช่น ระบบติดตามสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 สถานการณ์ฝน ระดับน้ำ Risk Map ตลอดจนฐานข้อมูลผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ นอกจากนี้ยังมีการประสานงานร่วมกับหน่วยกู้ภัย รถดับเพลิง และศูนย์เอราวัณ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินได้ทันท่วงทีหากเกิดภัย
• ปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยมาตรการ “5 ป. + 3”
ในปีนี้ กทม. ได้เน้นย้ำมาตรการ 5 ป. ได้แก่ ปลอดปืนฉีดน้ำแรงดันสูง ปลอดแอลกอฮอล์ ปลอดโป๊ ปลอดแป้ง และประหยัดน้ำ พร้อม 3 มาตรการเสริมเพื่อความปลอดภัยยิ่งขึ้น ได้แก่ เล่นสุภาพ ดูแลสุขภาพ และใช้พื้นที่สาธารณะอย่างมีความรับผิดชอบ
• จัดโซนนิ่งพื้นที่เล่นน้ำ 3 ระดับ
ด้านการการบริหารจัดการพื้นที่ ได้มีการแบ่งโซนเล่นน้ำออกเป็น 3 โซน ได้แก่
- โซน 1 พื้นที่จัดงานอย่างเป็นระบบ เช่น ถนนข้าวสาร ถนนสีลม และลานคนเมือง ซึ่งมีการควบคุมทางเข้า-ออก และดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด
- โซน 2 พื้นที่ควบคุมพิเศษ ซึ่งไม่ได้มีการจัดงาน แต่มีโอกาสที่ประชาชนรวมตัวกัน เช่น ถนนสาธารณะ ถนนรอบพื้นที่จัดงาน หรือซอยชุมชน โดยจะมีการติดตั้งกล้อง CCTV ติดตามสถานการณ์
- โซน 3 พื้นที่ห้ามจัดกิจกรรม เพื่อความคล่องตัวในการสัญจรและความปลอดภัยเต็มรูปแบบ เช่น ถนนสายหลัก หรือบริเวณโครงสร้างสำคัญ เช่น โรงพยาบาล และสถานีดับเพลิง
• ดูแลความปลอดภัยทางถนน
สำหรับความปลอดภัยทางถนน ได้มีการรณรงค์ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” เข้มงวดการสวมหมวกนิรภัย และประสานตำรวจตั้งด่านตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์ในเส้นทางเสี่ยง
โอกาสนี้ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้ฝากถึงประชาชนให้ตรวจสอบความเรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน ถอดปลั๊กไฟเพื่อป้องกันอัคคีภัยในช่วงอากาศร้อน หากต้องการแจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย สามารถโทร. 191 แจ้งเหตุเจ็บป่วยฉุกเฉิน โทร. 1669 และแจ้งเหตุเพลิงไหม้หรือสาธารณภัย โทร. 199 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
“สุดท้ายนี้ ขออวยพรให้ประชาชนมีความสุขในวันปีใหม่ไทยและวันครอบครัว กทม. พร้อมดูแลความปลอดภัยให้แก่ทุกคนตลอดเทศกาลนี้” รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวทิ้งท้าย