xs
xsm
sm
md
lg

ปล่อยแถวเข้มความปลอดภัยสงกรานต์ 2569 พื้นที่ทวีวัฒนา บูรณาการทุกภาคส่วน เน้นเล่นน้ำตามประเพณี ปลอดภัย สุภาพ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กทม. ผนึกกำลังคุมเข้มสงกรานต์ทวีวัฒนา ชูแนวคิดเล่นน้ำสุภาพ ปลอดภัยตามประเพณี ไร้แอลกอฮอล์ แป้ง และปาร์ตี้โฟม เพื่อสร้างความอุ่นใจให้ประชาชนตลอดเทศกาล

วันนี้ (13 เม.ย. 69) เวลา 10.00 น. นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองปลัดกรุงเทพมหานคร มอบนโยบายและปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2569 ในพื้นที่เขตทวีวัฒนา

โดยมีนางสาวอัญชลี ศรีสวัสดิ์ ผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนา ผู้แทนจากสถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่เทศกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมปฏิบัติหน้าที่อย่างพร้อมเพรียง เพื่อดูแลประชาชนในพื้นที่ รวมถึงพื้นที่รอยต่อระหว่างเขตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

รองปลัดกรุงเทพมหานคร ได้เน้นย้ำการบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ตำรวจ หน่วยงานด้านสาธารณสุข และภาคเอกชน เพื่อดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างใกล้ชิด พร้อมขอบคุณผู้อำนวยการเขตและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจในช่วงเทศกาลสำคัญ

สำหรับการจัดกิจกรรมสงกรานต์ในพื้นที่สาธารณะหรือพื้นที่จัดงานอิสระ กรุงเทพมหานครได้มีการขอความร่วมมือชุมชนหรือผู้จัดงานแจ้งผู้นำชุมชนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องล่วงหน้า โดยเน้นการสืบสานวัฒนธรรมไทย เช่น สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ การแสดงพื้นบ้าน หรือการละเล่นแบบดั้งเดิม ควบคู่กับการกำหนดจุดเข้า–ออกและจุดคัดกรองเพื่อควบคุมความหนาแน่นของผู้ร่วมงาน

ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด ได้แก่ ห้ามจำหน่ายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ห้ามเล่นปาร์ตี้โฟมและการประแป้งในที่สาธารณะ งดใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงหรือเล่นน้ำรุนแรง รวมถึงป้องกันการลวนลามหรือคุกคามทางเพศ พร้อมส่งเสริมการแต่งกายสุภาพ และสามารถจัดกิจกรรมทางเลือก เช่น นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับสงกรานต์ การประกวดชุดไทย หรือมุมถ่ายภาพ เพื่อสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานและเหมาะสม

“กรุงเทพมหานครมุ่งให้ประชาชนร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์อย่างปลอดภัย ภายใต้ความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับประชาชนตลอดช่วงเทศกาลนี้” รองปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวทิ้งท้าย



















ปล่อยแถวเข้มความปลอดภัยสงกรานต์ 2569 พื้นที่ทวีวัฒนา บูรณาการทุกภาคส่วน เน้นเล่นน้ำตามประเพณี ปลอดภัย สุภาพ
ปล่อยแถวเข้มความปลอดภัยสงกรานต์ 2569 พื้นที่ทวีวัฒนา บูรณาการทุกภาคส่วน เน้นเล่นน้ำตามประเพณี ปลอดภัย สุภาพ
ปล่อยแถวเข้มความปลอดภัยสงกรานต์ 2569 พื้นที่ทวีวัฒนา บูรณาการทุกภาคส่วน เน้นเล่นน้ำตามประเพณี ปลอดภัย สุภาพ
ปล่อยแถวเข้มความปลอดภัยสงกรานต์ 2569 พื้นที่ทวีวัฒนา บูรณาการทุกภาคส่วน เน้นเล่นน้ำตามประเพณี ปลอดภัย สุภาพ
ปล่อยแถวเข้มความปลอดภัยสงกรานต์ 2569 พื้นที่ทวีวัฒนา บูรณาการทุกภาคส่วน เน้นเล่นน้ำตามประเพณี ปลอดภัย สุภาพ
