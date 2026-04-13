กินแบบไหน....ที่ทำให้เกิดความเสี่ยงโรคหัวใจ

การกินอาหารมีผลต่อความเสี่ยงโรคหัวใจอย่างมาก ถ้ากินผิดแบบเป็นประจำอาจจะเพิ่มความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดได้ วันนี้เรามาหาคำตอบกันในบทความนี้โดย พญ.วริษฐา เล่าสกุล (ว.47917) อายุรแพทย์โรคหัวใจ ประจำศูนย์โรคหัวใจ และทรวงอก โรงพยาบาลนวเวช ได้อธิบายถึงอาหารประเภทที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจที่ควรระวังแบบไหนบ้าง รวมทั้งแนะนำหลักการกินลดเสี่ยงโรคหัวใจ เพื่อจะได้นำไปเป็นแนวทางในวางแผนการกินในชีวิตประจำวัน เพื่อการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดโรคหัวใจได้
อาหารประเภทที่เสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ
1. อาหารไขมันอิ่มตัวสูง
•เนื้อสัตว์ติดมัน หนังสัตว์ หมูกรอบ ของทอดในน้ำมันปาล์ม/มะพร้าว: ทำให้คอเลสเตอรอล (LDL) สูง → เสี่ยงหลอดเลือดตีบ
2. อาหารไขมันทรานส์
•เบเกอรี คุกกี้ พาย มาร์การีน เนยขาว: เพิ่มไขมันเลว ลดไขมันดี (HDL)
3. กินเค็มเกินไป
•อาหารแปรรูป (บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ไส้กรอก แฮม อาหารกระป๋อง): ทำให้โซเดียมสูง → ความดันโลหิตสูง
4. น้ำตาลและคาร์โบไฮเดรตขัดสีมากเกิน
•น้ำอัดลม ชานมไข่มุก ขนมหวาน ข้าวขาว ขนมปังขาว: เสี่ยงเบาหวาน น้ำหนักเกิน → กระทบหัวใจ
หลักการกินลดเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจ มีดังนี้
1.เลือกอาหารหลัก
•กิน ข้าวกล้อง ธัญพืชไม่ขัดสี แทนข้าวขาว/เส้นขัดสี
• เน้น ปลา ไก่ไม่ติดหนัง เต้าหู้ มากกว่าเนื้อแดงหรือหมูติดมัน
2.ลดไขมันอันตราย
• เลี่ยงอาหารทอด น้ำมันเก่า เบเกอรีที่ใช้น้ำมันเนยขาว (ไขมันทรานส์)
• เลือกใช้น้ำมันรำข้าว มะกอก ถั่วเหลือง แทนน้ำมันปาล์ม/กะทิ
3. ลดเค็ม
• จำกัดอาหารแปรรูป เช่น ไส้กรอก แฮม อาหารกระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
•ชิมก่อนปรุง ลดการเติมน้ำปลา/ซีอิ๊ว/ซอส
4. ลดหวาน
• งดหรือลดน้ำอัดลม ชานมไข่มุก ขนมหวานจัด
• เลือกผลไม้สดที่ไม่หวานจัดแทนขนม
5. กินผัก และใยอาหารให้เพียงพอ ให้มีผักในทุกมื้ออาหาร
• หากทานผลไม้ ให้ระวังความหวานของผลไม้บางชนิด เนื่องจากผลไม้บางอย่างจะมีน้ำตาลสูง เช่น ส้ม องุ่น ลำไย ต้องเลือกและกำหนดปริมาณทานอย่างเหมาะสม
6. ควบคุมน้ำหนัก
• กินพออิ่ม ไม่เกินพลังงานที่ใช้ หลีกเลี่ยงการกินจุกจิก หรือมื้อดึก
7. ดื่มน้ำเปล่าให้เพียงพอ แนะนำ 1.5-2 ลิตรต่อวัน
• ในกลุ่มคนที่ไม่มีโรคประจำตัว หากมีโรคประจำตัวเช่นโรคไต โรคหัวใจต้องปรึกษาแพทย์เป็นรายบุคคล แนะนำเลี่ยงน้ำหวานและแอลกอฮอลล์
การกินอาหารสด สะอาด เน้นผักผลไม้ ธัญพืชไม่ขัดสี เลือกโปรตีนไขมันต่ำ ลดของทอด เค็ม หวาน และเลี่ยงอาหารแปรรูป สามารถช่วยทำให้หัวใจแข็งแรง ลดความเสี่ยงโรคหัวใจในระยะยาวได้