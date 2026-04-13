ปลัด กทม. ตรวจเยี่ยม Command Center ส่งกำลังใจ ย้ำความปลอดภัยประชาชน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ปลัด กทม. สั่งคุมเข้มสงกรานต์ทั่วกรุง ย้ำความปลอดภัยประชาชนคือภารกิจสำคัญที่สุด สั่งการผ่านศูนย์บัญชาการฯ จับตาพื้นที่คนแน่นแบบเรียลไทม์ หากพบปัญหาต้องเข้าบริหารจัดการทันที

วันนี้ (13 เม.ย. 69) เวลา 09.30 น. นายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมการทำงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บัญชาการกรุงเทพมหานคร (BMA Command Center) อาคารธานีนพรัตน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) เพื่อติดตามสถานการณ์ความเรียบร้อยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ผ่านระบบกล้อง CCTV และเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัยแบบ Real-time

“ความปลอดภัยของประชาชนคือภารกิจที่สำคัญที่สุดของกรุงเทพมหานคร ขอให้ทุกหน่วยงานติดตามปริมาณประชาชนในแต่ละพื้นที่อย่างใกล้ชิด เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่มีการจัดกิจกรรมสงกรานต์ทั่วกรุงเทพมหานครอย่างเต็มรูปแบบ ทั้งงานของภาครัฐ ภาคเอกชน และการเล่นน้ำในพื้นที่ที่ไม่ได้มีการจัดงาน ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนหนาแน่น ฉะนั้น หากพบพื้นที่ใดมีความหนาแน่นเกินขีดจำกัดหรือมีการจราจรติดขัด ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าบริหารจัดการพื้นที่และแก้ไขสถานการณ์ทันที เพื่อให้สงกรานต์ปีนี้เป็นเทศกาลที่สนุกและปลอดภัยสำหรับทุกคน” ปลัดกรุงเทพมหานคร ย้ำ

ในการนี้ ปลัดกรุงเทพมหานคร กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่เสียสละปฏิบัติหน้าที่ดูแลความสงบเรียบร้อยในช่วงเทศกาลตลอด 24 ชั่วโมง









