กทม. จัดพิธีทำบุญตักบาตร–รดน้ำผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคลรับมหาสงกรานต์ 2569

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ นำชาวกรุงเริ่มต้นวันมหาสงกรานต์อย่างเป็นสิริมงคล ณ ลานคนเมือง ร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 69 รูป และรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ สืบสานวัฒนธรรมไทยอันดีงาม
วันนี้ (13 เม.ย. 69) เวลา 07.00 น. ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์จำนวน 69 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ. 2569 โดยมีนายณรงค์ เรืองศรี ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร และบุคลากรของกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธี
ต่อมาในเวลา 08.00 น. ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เป็นประธานในพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีและผู้สูงอายุ ตลอดจนเพื่อก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจซึ่งกันและกัน
วันสงกรานต์ตรงกับวันที่ 13 เมษายนของทุกปี คำว่า “สงกรานต์” มาจากภาษาสันสกฤต แปลว่า การเคลื่อนย้าย หมายถึงการเคลื่อนของดวงอาทิตย์เข้าสู่ราศีเมษ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามสุริยคติ โดยช่วงเทศกาลอยู่ระหว่างวันที่ 13–15 เมษายน (13 เมษายน คือวันมหาสงกรานต์)
สมัยก่อนถือวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ไทย ตรงกับช่วงหลังเก็บเกี่ยว คนสมัยโบราณจึงใช้เป็นเวลาพักผ่อนและทำกิจกรรมร่วมกัน ปัจจุบันถือเป็นเทศกาลสำคัญที่ใช้น้ำเป็นสัญลักษณ์แห่งความชุ่มชื่นและการเริ่มต้นใหม่ มีการสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ และกลับบ้านพบครอบครัว สะท้อนถึงความกตัญญู ความอบอุ่น และการสืบสานวัฒนธรรมไทยในช่วงปีใหม่ไทย