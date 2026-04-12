xs
xsm
sm
md
lg

กทม. จัดพิธีสวดพระปริตรรามัญ เสกน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มหาสงกรานต์ 2569 แจกประชาชน 9,999 ชุด

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (12 เม.ย. 69) เวลา 14.00 น. นายไทวุฒิ ขันแก้ว รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีสวดพระปริตรรามัญเสกน้ำพระพุทธมนต์ งานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2569 นคร โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี ณ ห้องรัตนโกสินทร์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร

สำหรับพิธีสวดพระปริตรรามัญเสกน้ำพระพุทธมนต์ เป็นพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีมาแต่โบราณกาลตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งกรุงเทพมหานครได้นิมนต์พระสงฆ์มอญที่มีตำแหน่งเป็นพระครูปริตรรามัญ (ปัจจุบันเหลืออยู่เพียงที่วัดชนะสงครามเท่านั้น) มาสวดด้วยรามัญวิธี พร้อมปลุกเสกน้ำพระพุทธมนต์ในคราวเดียวกัน และจะมีการนำน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์จากพิธีดังกล่าว จำนวน 9,999 ชุด มาแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าร่วมงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2569 ณ บริเวณลานคนเมือง เขตพระนคร เพื่อเป็นสิริสวัสดิมงคลเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ไทย























กทม. จัดพิธีสวดพระปริตรรามัญ เสกน้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์มหาสงกรานต์ 2569 แจกประชาชน 9,999 ชุด
+7