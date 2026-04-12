สงกรานต์สนุกฉ่ำใจ ห่มสไบไปสีลม สืบสานวัฒนธรรมไทยคึกคัก

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เปิดงานสงกรานต์สีลม 69 ปิดถนนสาดน้ำฉ่ำๆ 3 วันเต็ม 12-14 เม.ย. ชวนห่มสไบไปสีลม ชมขบวนพาเหรดสุดอลังการ และฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง ตั้งแต่แยกศาลาแดงถึงแยกนรารมย์

วันนี้ (12 เม.ย. 69) เวลา 13.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานงานกิจกรรมประเพณีวันสงกรานต์ถนนสีลม “สงกรานต์สนุกฉ่ำใจ ห่มสไบไปสีลม” หรือ “Songkran Silom Splash Out with Thai Culture 2026” ซึ่งสำนักงานเขตบางรัก ร่วมกับคณะขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาเขตบางรัก (คคพ.เขตบางรัก) ภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการย่านสีลมจัดขึ้นเพื่อสร้างสีสันและสืบสานวัฒนธรรมไทย ห่มสไบใส่ยีนส์ สนุกสนานกับขบวนกลองยาว ท่ามกลางบรรยากาศสุดคึกคักบนถนนสีลม และร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปบนรถบุปผชาติเพื่อความเป็นสิริมงคลกับเทศกาลสงกรานต์ถนนสีลม ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2569 เวลา 13.00-21.00 น. ตั้งแต่แยกศาลาแดง-แยกนรารมย์

กิจกรรมประกอบด้วย Amazing Bangkok Songkran Parade 2026 ขบวนพาเหรด และฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอดทั้ง 3 วัน โดยในวันที่ 12 เมษายน 2569 ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปรับสิริมงคลบนรถบุปผชาติ ขบวนพาเหรดเปิดงาน Soft Power ไทยห่มสไบเล่นน้ำ นำโดยขบวนกลองยาว เริ่มขบวนหน้าอาคารพาร์คสีลม (Park Silom) และในวันที่ 14 เมษายน 2569 พบกับขบวน Amazing Bangkok Parade Songkran 2026 จาก LGBTQ+ ทั่วโลก โดยปิดการจราจรถนนสีลมทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่แยกศาลาแดง-แยกนรารมย์ (ถนนสีลมตัดกับถนนนราธิวาสฯ) ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2569 เวลา 13.00-21.00 น.

ในการนี้ นายวิพุธ ศรีวะอุไร ประธานสภากรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร เขตบางรัก นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร นางพรพัน วัฒนสินธุ์ ผู้อำนวยการเขตบางรัก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เขตบางรัก ภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี























สงกรานต์สนุกฉ่ำใจ ห่มสไบไปสีลม สืบสานวัฒนธรรมไทยคึกคัก
