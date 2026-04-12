ชวนประชาชนร่วมสรงน้ำ พระพุทธสิหิงค์ ณ ลานคนเมือง เสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย 12–14 เม.ย. 69

ผู้ว่าฯ ชัชชาติ เป็นประธานอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ประดิษฐาน ณ ลานคนเมือง เปิดให้ประชาชนสักการะสรงน้ำเพื่อความเป็นสิริมงคลในเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่วันนี้ถึง 14 เมษายน 2569
วันนี้ (12 เม.ย. 69) เวลา 12.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนมณฑป บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
โดยขบวนรถอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ เวียนรอบมณฑป จำนวน 3 รอบ จากนั้นอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ขึ้นประดิษฐานบนมณฑป บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร เพื่อให้ประชาชนกราบสักการะและสรงน้ำพระเพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2569 ระหว่างวันที่ 12-14 เม.ย.69 และจะอัญเชิญกลับมายังพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ในวันที่ 14 เม.ย.69 เวลา 16.00 น.
พระพุทธสิหิงค์ เป็นพระพุทธรูปโบราณหล่อด้วยสำริดหุ้มทอง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท โปรดให้อัญเชิญจากเชียงใหม่มายังกรุงเทพมหานครเมื่อปี 2338 โดยประดิษฐานอยู่ ณ พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พระราชวังบวรสถานมงคล (พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร) ซึ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์จะมีการอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ เพื่อให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำ ตามตำนานเล่าสืบต่อกันถึงความศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์พระพุทธสิหิงค์ว่า พระพุทธสิหิงค์เมื่อประทับอยู่ ณ ที่ใด ย่อมทรงทำให้พระพุทธศาสนารุ่งเรืองดั่งดวงประทีปชัชวาล เหมือนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพอยู่