ขบวนศรัทธากลางกรุง อัญเชิญพระพุทธสิหิงค์สู่ลานคนเมือง เปิดให้ประชาชนสรงน้ำรับปีใหม่ไทย

วันนี้ (12 เม.ย. 69) เวลา 09.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์จากพระที่นั่งพุทไธสวรรย์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ไปประดิษฐานบนมณฑป บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรมศิลปากร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี
โดยขบวนรถอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ เคลื่อนออกจากพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร ไปตามเส้นทางที่กำหนด และจอดเพื่อให้ประชาชนได้สักการะและสรงน้ำพระ จำนวน 3 จุด ได้แก่ บริเวณสวนสันติชัยปราการ ด้านหน้าวัดชนะสงคราม และบริเวณปากคลองตลาด จากนั้นจะอัญเชิญขึ้นไปประดิษฐานบนมณฑป บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร ระหว่างวันที่ 12-14 เมษายน 2569 เพื่อให้ประชาชนกราบสักการะและสรงน้ำพระ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2569