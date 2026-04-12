กทม. ติดตามสถานการณ์สงกรานต์ 69 ภาพรวมปกติ เข้มงวดมอนิเตอร์จุดเสี่ยงเพื่อความปลอดภัยสูงสุด

เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 69 เวลา 14.00 น. พญ.เลิศลักษณ์ ลีลาเรืองแสง รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ของกรุงเทพมหานคร โดยมี ผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักเทศกิจ สำนักการแพทย์ สำนักอนามัย ร่วมประชุม ณ ศูนย์ควบคุมและบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีการจราจรและความปลอดภัยของกรุงเทพมหานคร (BMA Command Center) อาคารธานีนพรัตน์ ชั้น 1 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (ดินแดง) และผ่านระบบออนไลน์
ที่ประชุมรายงานสถิติวันที่ 10 เม.ย. 69 พบเหตุเพลิงไหม้หญ้า 11 ครั้ง และอาคารบ้านเรือน 2 ครั้ง ขณะที่ยอดอุบัติเหตุบนท้องถนนยังคงเป็นศูนย์ (ไม่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต) ทั้งนี้ สำนักเทศกิจจะส่งเจ้าหน้าที่ดูแลพื้นที่จัดงานในเแต่ละเขตที่มีการขอรับการสนับสนุนกำลัง ตั้งแต่วันที่ 12 เม.ย. เป็นต้นไป โดยติดตั้งกล้อง Bodyworn เพื่อติดตามสถานการณ์แบบ Real-time
สำหรับการจัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ในพื้นที่เขตที่คาดว่าจะมีประชาชนเข้ามาร่วมเล่นสงกรานต์จำนวนมากมีมาตรการ ดังนี้
ถนนสีลม (เขตบางรัก) เริ่มปิดถนนวันที่ 12 เม.ย. เวลา 10.00 น. และเริ่มกิจกรรมขบวนแห่เวลา 12.00 น. หลังจากนั้นจะเปิดให้ประชาชนเล่นน้ำผ่านประตู Walk-through โดยมีจุดคัดกรองใหญ่บริเวณแยกศาลาแดงและแยกนรารมย์ และจุดคัดกรองตามซอยย่อย โดยมีการใช้กล้องตรวจจับใบหน้า และสุนัขตำรวจ K9 ร่วมตรวจตราความปลอดภัย เจ้าหน้าที่เทศกิจและ อปพร. ในพื้นที่
ถนนโชคชัย 4 (เขตลาดพร้าว) จัดกิจกรรม 13-15 เม.ย. (12.00 - 22.00 น.) เพิ่มจุดบริการประชาชนกระจายตัวตลอดสาย (หัว-กลาง-ท้ายของถนน) พร้อมตั้งจุดสกัด 10 จุด ห้ามรถบรรทุกน้ำและรถเครื่องเสียงเข้าพื้นที่ เพื่อลดการจราจรติดขัดและเหตุรำคาญ
ถนนหน้าวัดเวฬุวนารามและพื้นที่ใกล้เคียง (เขตดอนเมือง) ตั้งจุดสกัด 8 จุด ห้ามรถเล่นน้ำและรถเครื่องเสียงเข้าพื้นที่เด็ดขาด หลังปีที่ผ่านมาพบปัญหาจราจรติดขัดรุนแรง โดยเน้นให้ประชาชนเดินเล่นน้ำตามประเพณี
ถนนเลียบคลองทวีวัฒนา (เขตทวีวัฒนา-หนองแขม) สำหรับเขตทวีวัฒนาถือเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง เนื่องจากปี 2568 พบปัญหาการตั้งวางสิ่งของกีดขวางบนทางเท้าและการจราจรที่ติดขัดอย่างหนัก จนรถฉุกเฉินไม่สามารถเข้าถึงผู้ป่วยได้ ปีนี้บูรณาการร่วมกับสถานีตำรวจในพื้นที่ จัดตั้ง จุดสกัดรวม 9 จุด เพื่อควบคุมไม่ให้รถบรรทุกน้ำและรถกระบะขนคนเล่นน้ำเข้ามาในพื้นที่ ด้านสำนักการจราจรและขนส่ง (สจส.) ปรับมุมกล้อง CCTV ตลอดเส้นทางเลียบคลองทวีวัฒนา ให้สามารถมอนิเตอร์สถานการณ์และปริมาณคนได้ชัดเจนแบบ Real-time
ในส่วนเขตหนองแขมซึ่งเป็นพื้นที่ติดต่อกับเขตทวีวัฒนา ปัญหาหลักคือการจราจรติดขัดรุนแรงจากการที่มีรถบรรทุกขนาดใหญ่นำเครื่องสูบน้ำเข้ามาสูบน้ำในคลองทวีวัฒนาเพื่อเล่นน้ำ รวมถึงมีการติดตั้งเครื่องเสียงและการตั้งแผงขายของบนทางเท้าจำนวนมา ปีนี้กำหนดจุดสกัดเข้มงวด 15 จุด เพื่อห้ามรถบรรทุกและรถติดตั้งเครื่องเสียงเข้าพื้นที่ แต่ยังคงอนุญาตให้ประชาชนเดินเล่นน้ำตามประเพณีได้ตามปกติ
ในการนี้ รองปลัดฯ เลิศลักษณ์ ได้กำชับให้ทุกสำนักงานเขตมอนิเตอร์จำนวนประชาชนอย่างใกล้ชิด หากพบการจราจรติดขัดหรือความหนาแน่นเกินขีดจำกัด ต้องส่งเจ้าหน้าที่เข้าบริหารจัดการพื้นที่ทันที พร้อมกล่าวให้กำลังใจเจ้าหน้าที่หน้างานทุกภาคส่วนที่ดูแลความสงบเรียบร้อยเพื่อให้เทศกาลสงกรานต์ปี 2569 เป็นเทศกาลที่สนุกและปลอดภัยสำหรับทุกคน