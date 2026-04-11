PRINC Group ปล่อยแคมเปญ “#พริ้นซ์ไม่เคยหยุด” ชูนโยบายลดค่าครองชีพ พร้อมสแตนด์บายดูแลคนไทยทั่วประเทศ 24 ชม.

เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2569 – โรงพยาบาลในเครือพริ้นซ์ (PRINC Group) เครือข่ายโรงพยาบาลเอกชน 18 แห่ง ใน 14 จังหวัด ประกาศความพร้อมในการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี 2569 ผ่านแคมเปญ “#พริ้นซ์ไม่เคยหยุด” สะท้อนบทบาทของบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงวันหยุดยาวพื่อดูแลชีวิตประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมออกมาตรการพิเศษเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพและค่าครองชีพท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจและต้นทุนการเดินทางที่ปรับตัวสูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้ในราคาที่เป็นธรรม
นายแพทย์วิชญเวทย์ รักษ์กุลชน ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีการเดินทางอย่างหนาแน่น ความปลอดภัยบนท้องถนนคือภารกิจสำคัญที่สุดของเรา ภายใต้แคมเปญ ‘#พริ้นซ์ไม่เคยหยุด’ เราต้องการให้ประชาชนมั่นใจว่า ตลอดเส้นทางที่ท่านเดินทางกลับภูมิลำเนา จะมีโรงพยาบาลในเครือพริ้นซ์ทั้ง 18 แห่ง ใน 14 จังหวัด เปิดไฟรอรับและพร้อมให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ทันที ไม่ว่าจะเป็น เหตุฉุกเฉินหรือการเจ็บป่วยทั่วไป”
นอกจากความพร้อมด้านการรักษาแล้ว นายฆนัท ศิริสุวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) “PRINC Group เราตระหนักถึงภาระค่าครองชีพของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงที่ราคาพลังงานและต้นทุนการเดินทางยังอยู่ในระดับสูง เราออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อแบ่งเบาค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพได้ในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรม”
มาตรการรองรับช่วงเทศกาลสงกรานต์ของ PRINC Group
●โปรโมชั่นแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ: PRINC Group จัดโปรโมชันพิเศษตลอดเดือนเมษายน 2569 (หรือตามระยะเวลาที่โรงพยาบาลกำหนด) ลดค่ารักษาพยาบาลและแพ็กเกจสุขภาพในราคาเข้าถึงง่ายทั่วประเทศ ครอบคลุมแพ็กเกจตรวจสุขภาพราคาพิเศษเริ่มต้นหลักร้อย ส่วนลดค่ายา และส่วนลดค่าห้องพัก รวมถึงบริการตรวจเฉพาะทางและความงามในราคาที่เข้าถึงง่าย โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่แต่ละโรงพยาบาลกำหนด
●กิจกรรมรณรงค์ความปลอดภัยและต้อนรับเทศกาล: เพื่อร่วมดูแลผู้เดินทางและสืบสานประเพณีสงกรานต์ เช่น รณรงค์ความปลอดภัย แจกหมวกกันน็อคฟรีแก่ประชาชน เพื่อส่งเสริมการขับขี่ที่ปลอดภัยและลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุ รวมทั้งจัดเตรียมน้ำดื่มสะอาด และของใช้จำเป็นสำหรับเล่นสงกรานต์ เพื่ออำนวยความสะดวกและมอบความสดชื่นให้กับประชาชนตลอดเส้นทางเดินทางกลับภูมิลำเนา
●บุคลากรพร้อม 24 ชั่วโมง: ทีมแพทย์และพยาบาลสแตนด์บายตลอดวันหยุดยาว โดยมีการบริหารจัดการตารางเวรให้บุคลากรมีความพร้อมทางร่างกายและจิตใจสูงสุดในการกู้ชีพและช่วยเหลือผู้ป่วย
● ศูนย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุมาตรฐาน (Trauma Center): เตรียมความพร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน พร้อมอุปกรณ์กู้ชีพครบครัน และทีมศัลยแพทย์ที่พร้อมรับมืออุบัติเหตุทางถนนช่วง 7 วันอันตราย
●การคุ้มครองสิทธิ์ผู้ประสบภัย: รณรงค์สื่อสารการขับขี่ปลอดภัยและให้ความรู้การใช้สิทธิ์คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ (พ.ร.บ.) เพื่อให้ผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษาเบื้องต้นได้อย่างทันท่วงทีโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขทางกฎหมาย
●UCEP สิทธิรักษาเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤติถึงแก่ชีวิตไม่เสียค่าใช้จ่าย: ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤติสามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทันทีจนพ้นขีดอันตรายภายใน 72 ชั่วโมงแรก โดยไม่ต้องสำรองจ่ายตามเงื่อนไขของภาครัฐ
“เป้าหมายของเราไม่ใช่เพียงการรักษา แต่คือการเป็นเพื่อนบ้านที่ไว้ใจได้ เราอยากเห็นทุกคนเดินทางถึงบ้านอย่างปลอดภัย และพร้อมหน้าพร้อมตากับครอบครัวอย่างมีความสุขที่สุด” นายแพทย์วิชญเวทย์ กล่าวทิ้งท้าย
สามารถตรวจสอบพิกัดโรงพยาบาลในเครือพริ้นซ์ทั้ง 18 แห่งทั่วประเทศ ได้ทางเว็บไซต์ www.princgroup.com หรือ Facebook: PRINC Group และกรณีฉุกเฉินสามารถติดต่อสายด่วน 1208 ได้ทันทีตลอด 24 ชั่วโมง