NIA - TNI - MASCI ผนึกกำลังเปิดมาตรฐาน ISO 56001 ครั้งแรกในไทย ยกระดับองค์กรไทยสู่สากล

ประเทศไทยก้าวสู่จุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ เมื่อสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับสถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น (TNI) และสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) ประกาศความร่วมมือ ผนึกกำลังเปิดตัว ISO 56001:2024 มาตรฐานสากลด้านการจัดการนวัตกรรมเป็นครั้งแรกในไทย ชูโมเดล Innovation Management System แก้โจทย์ใหญ่ภาคธุรกิจที่ยังขาดระบบจัดการนวัตกรรมที่ชัดเจน พร้อมเดินหน้าขยายผลทั่วประเทศ
เมื่อวิกฤตความสามารถในการแข่งขัน “ไอเดีย” อย่างเดียวไม่พอ ในบริบทที่องค์กรทั่วโลกแข่งขันด้วย “นวัตกรรม” มากกว่าต้นทุน และ องค์กรไทยมากกว่า 70% ยังไม่มีระบบนวัตกรรมที่เป็นรูปธรรม ทำให้ไอเดียจำนวนมากไม่สามารถต่อยอดสู่ธุรกิจได้จริง อีกทั้งยังขาด Framework ในการวัดผล และไม่สามารถบริหารจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เพื่อปิดช่องว่างนี้ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ร่วมกับ สถาบันเทคโนโลยีไทย–ญี่ปุ่น (TNI) และ สถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (MASCI) จึงได้เปิดตัวโครงการ “Innovation Management Standard for Growth” เพื่อนำมาตรฐาน ISO 56001:2024 เข้ามาเป็น “กลไกหลัก” ในการขับเคลื่อนองค์กรไทย ให้สามารถสร้างนวัตกรรมอย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงกับกลยุทธ์ และวัดผลได้จริง โดยความร่วมมือในครั้งนี้ถือเป็นการผสานความแข็งแกร่ง ทั้งด้านนโยบาย ด้านวิชาการ และด้านมาตรฐาน เพื่อสร้างระบบนิเวศนวัตกรรมอย่างครบวงจร ได้แก่
• NIA: กำหนดทิศทางนโยบายและขับเคลื่อน Innovation Economy
• TNI: สนับสนุนองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพบุคลากร และถ่ายทอดแนวคิดเชิงปฏิบัติ
• MASCI: สนับสนุนด้านมาตรฐาน การประเมินผล และเตรียมความพร้อมสู่การรับรองระดับสากล
“วันนี้โลกไม่ได้แข่งขันกันด้วยแค่ไอเดีย แต่แข่งขันกันด้วย ‘ระบบนวัตกรรม’ ISO 56001 คือจุดเปลี่ยนสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรไทยสร้างนวัตกรรมได้อย่างเป็นระบบ และแข่งขันในระดับโลกได้จริง”
นอกหนือจากงานแถลงข่าวเปิดตัวมาตรฐาน ISO 56001 อย่างเป็นทางการ การนำเสนอแนวทางการบริหารจัดการนวัตกรรมระดับสากล และการเสวนาจากองค์กรต้นแบบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว
ภายในงานได้รับเกียรติจากองค์กรชั้นนำระดับประเทศ มาร่วมถ่ายทอดความสำเร็จและการันตีผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม จากการนำระบบบริหารจัดการนวัตกรรมไปใช้จริง อาทิ กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท-เปาโล, การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และ สถาบันนวัตกรรมบูรณาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นบทพิสูจน์สำคัญว่ามาตรฐานนี้สามารถประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษา
ไม่เพียงเท่านี้การสัมมนาในช่วงบ่ายได้รับความสนใจจากผู้ประกอบการอย่างล้นหลาม โดยมุ่งเน้นไปที่วิธีการประยุกต์ใช้ ISO 56001 จริงในองค์กร แนวทางการยกระดับขีดความสามารถการแข่งขันในยุค Innovation Economy และโอกาสในการพัฒนาองค์กรสู่มาตรฐานสากล สะท้อนถึงความต้องการของภาคธุรกิจไทยที่พร้อมปรับตัวสู่ยุค Innovation Economy อย่างเป็นรูปธรรม
สำหรับก้าวต่อไป โครงการมีแผนขยายกิจกรรมเชิงลึกออกสู่ระดับภูมิภาค เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสนับสนุนผู้ประกอบการไทยทั่วประเทศ ให้สามารถประยุกต์ใช้ระบบการจัดการนวัตกรรมได้จริงในวงกว้าง ดังนี้
• ภาคเหนือ: จังหวัดพิษณุโลก
• ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: จังหวัดขอนแก่น
• ภาคใต้: จังหวัดสุราษฎร์ธานี
การเปิดตัว ISO 56001:2024 ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการเปลี่ยนผ่านประเทศไทย จาก “การมีไอเดีย” สู่ “การมีระบบที่สร้างผลลัพธ์จริง” เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระดับสากล
