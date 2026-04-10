ผู้ว่าฯ ชัชชาติ นำบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ศาลาว่าการ กทม. เสริมสิริมงคลรับมหาสงกรานต์ 69

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



วันนี้ (10 เม.ย. 69) เวลา 07.00 น. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย พระพุทธรูปประจำกรุงเทพมหานคร พระพุทธนวราชบพิตร ศาลพระภูมิ หลวงปู่มงคลประสาท และศาลจีน เจ้าพ่อเพ่งนั้มกิมไซ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร (เสาชิงช้า) เขตพระนคร เนื่องในโอกาสจัดงานเทศกาลมหาสงกรานต์กรุงเทพมหานคร ประจำปี 2569 และเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนอัญเชิญพระพุทธสิหิงค์ ไปประดิษฐาน ณ มณฑปพิธีบริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร โดยมี คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยว และผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพิธี


